ще й як ростуть
легким нажаттям кніпок на компютері америка і європа друкує кілограми вертольотних грошей
скільки хоче і коли захоче
а ви - ні
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 20 гру, 2022 09:27
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
Додано: Вів 20 гру, 2022 21:20
Ще раз
1 Алярм бо згідно Блумберга - Європа втратила 1 трлн...
2 Я показав що в минулому році педерація отримала стільки ж скільки й в цьому...
3 Гроші друкує не педерація а Європа...
То куди ділись гроші?
Втікли в педерацію - яким чином?
Чи Європа сама надрукувала - сама надруковане в СВОЮ кишеню поклала...
А якщо поклала в свою кишеню - то яка різниця скільки вона ДЛЯ СЕБЕ друкує
Це хоч зрозуміло?
Додано: Пон 26 гру, 2022 15:37
А ось в цифрах ті хто отримав надприбутки
1 Знайдіть тут педерацію
2 Поясніть самі собі
Якщо європейські компанії отримали - то стала Європа біднішою чи багатшою?
Додано: Пон 26 гру, 2022 20:12
Звернув увагу, що ТЕЦ в Українці, яку було видно за 40 км своїм димом, зараз не димить. І, наскільки пам'ятаю, не перший тиждень. Її увалили (зверху руйнувань не помітив) , чи нема споживання, то не потрібна і генерація?
Upd: вже прочитав, що був удар ще 10.10.22
Додано: Пон 30 січ, 2023 22:57
на правах блекаут оффтопу ! підкажіть куди постукати, яким журналістам в які видання , бо знаю як реалістично на рівні держави трошки полегшити ситуацію з блекаутами, тобто знаю де можна згенерувати додатково по 2-5 Мегават ( копійки але хоч щось) майже для кожного великого міста , знаю де вони "закопані" і знаю чому їх не продають в ринок, бо переходять дорогу конкурують з олігархічними обл енерго... Фейсбук не пропонувати я там не "зареганий"
Додано: Пон 30 січ, 2023 23:44
yamaЖурналістам-розслідувачам видань: «Схеми», «Радіо Свобода», «Бігус.інфо»...
Особисто я підіймав тему, але не отримав відповіді: "Цікаво, чи продовжують видобуток крипти в Україні великі ферми, зокрема Коломойського, поглинаючи дорогоцінну електрику? Згадав про них, коли задумався чому в нас регулярно вимикають електрику навіть вночі, коли її мав би бути профіцит. Раніше читав і про порушення крим. справ про розкрадання електрики фермами, але не бачив судових вироків по них.
Певно, зараз владі варто було б придушити таку діяльність, яка нагадує енергетичну диверсію".
Хотілося б почути й Вашу здогадку, можливо в ПриватПов. напишете?
Додано: Вів 31 січ, 2023 00:27
мені б конкретні телефони електронні адреси , мені сьогодні одна журналістка передзвонювала , але нажаль я був зайнятий іншим дзвінком по роботі , не зміг відповісти , потім вона "абонент поза зоною" . Крипта якщо по комерційних тарифах - то хай пробують . Насправді майнити зараз НЕ вигідно навіть по домашніх тарифах !
Ніякого секрету тут нема . Я не переслідую якоїсь своєї вигоди . Навпаки поширюйте.
Є ідея де взяти 2 МегаВат реалістична, але потребує політичного рішення на рівні голови ОДА Львова Козицького , мера, або вище . Рішення лежить виключно в юридичній\політичній площині.Львівська ТЕЦ-1 , може виробляти технічно практично мінімум 2 МегаВата і віддавати їх в загальну мережу Львова. Але зараз вона знаходиться в комунальній власності і їй юридично не можна цього робити. Всі турбіни і все обладнання технічно справне і зараз працює та видає електроенергію на потреби самої ТЕЦ-1 (насоси, димотяги та ін.). ТЕЦ-1 спеціально слідкує щоб не давати енергію в місто - інакше штрафи. Тобто ТЕЦ спеціально зменшує виробіток. З боку керівництва ТЕЦ-1 є зацікавлення в продажу електро-енергії в загальну мережу. ТЕЦ-1 могла б давати 2 МВт місту.
Інфомрація достовірна від працівників ТЕЦ-1.
Такі ТЕЦ є в багатьох містах України !
зараз вони не продають електрику
і чудово що вони знаходять розсіяно по всій Україні , тобто там де й споживання , нема потреби транспортувати електро енергію звідкись далеко ! Адже ось тут вона майже в самому центрі Львова , як і безпосередньо в інших містах недалеко споживання.
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