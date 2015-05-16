Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Энергетические компании Запада сегодня получили колоссальный сверхдоход, измеряемый в млрд долларов. Европейские компании в их числе. Первая десятка глобальных энергетических корпораций выглядит следующим образом (в скобках - дополнительный доход этих корпораций за 2022 год, то есть, сверхдоход):
Звернув увагу, що ТЕЦ в Українці, яку було видно за 40 км своїм димом, зараз не димить. І, наскільки пам'ятаю, не перший тиждень. Її увалили (зверху руйнувань не помітив) , чи нема споживання, то не потрібна і генерація? Upd: вже прочитав, що був удар ще 10.10.22
на правах блекаут оффтопу ! підкажіть куди постукати, яким журналістам в які видання , бо знаю як реалістично на рівні держави трошки полегшити ситуацію з блекаутами, тобто знаю де можна згенерувати додатково по 2-5 Мегават ( копійки але хоч щось) майже для кожного великого міста , знаю де вони "закопані" і знаю чому їх не продають в ринок, бо переходять дорогу конкурують з олігархічними обл енерго... Фейсбук не пропонувати я там не "зареганий"
yamaЖурналістам-розслідувачам видань: «Схеми», «Радіо Свобода», «Бігус.інфо»... Особисто я підіймав тему, але не отримав відповіді: "Цікаво, чи продовжують видобуток крипти в Україні великі ферми, зокрема Коломойського, поглинаючи дорогоцінну електрику? Згадав про них, коли задумався чому в нас регулярно вимикають електрику навіть вночі, коли її мав би бути профіцит. Раніше читав і про порушення крим. справ про розкрадання електрики фермами, але не бачив судових вироків по них. Певно, зараз владі варто було б придушити таку діяльність, яка нагадує енергетичну диверсію". Хотілося б почути й Вашу здогадку, можливо в ПриватПов. напишете?
Visky написав:yamaЖурналістам-розслідувачам видань: «Схеми», «Радіо Свобода», «Бігус.інфо»... Особисто я підіймав тему, але не отримав відповіді: "Цікаво, чи продовжують видобуток крипти в Україні великі ферми, зокрема Коломойського, поглинаючи дорогоцінну електрику? Згадав про них, коли задумався чому в нас регулярно вимикають електрику навіть вночі, коли її мав би бути профіцит. Раніше читав і про порушення крим. справ про розкрадання електрики фермами, але не бачив судових вироків по них. Певно, зараз владі варто було б придушити таку діяльність, яка нагадує енергетичну диверсію". Хотілося б почути й Вашу здогадку, можливо в ПриватПов. напишете?
мені б конкретні телефони електронні адреси , мені сьогодні одна журналістка передзвонювала , але нажаль я був зайнятий іншим дзвінком по роботі , не зміг відповісти , потім вона "абонент поза зоною" . Крипта якщо по комерційних тарифах - то хай пробують . Насправді майнити зараз НЕ вигідно навіть по домашніх тарифах !
Ніякого секрету тут нема . Я не переслідую якоїсь своєї вигоди . Навпаки поширюйте.
Є ідея де взяти 2 МегаВат реалістична, але потребує політичного рішення на рівні голови ОДА Львова Козицького , мера, або вище . Рішення лежить виключно в юридичній\політичній площині.Львівська ТЕЦ-1 , може виробляти технічно практично мінімум 2 МегаВата і віддавати їх в загальну мережу Львова. Але зараз вона знаходиться в комунальній власності і їй юридично не можна цього робити. Всі турбіни і все обладнання технічно справне і зараз працює та видає електроенергію на потреби самої ТЕЦ-1 (насоси, димотяги та ін.). ТЕЦ-1 спеціально слідкує щоб не давати енергію в місто - інакше штрафи. Тобто ТЕЦ спеціально зменшує виробіток. З боку керівництва ТЕЦ-1 є зацікавлення в продажу електро-енергії в загальну мережу. ТЕЦ-1 могла б давати 2 МВт місту. Інфомрація достовірна від працівників ТЕЦ-1. Такі ТЕЦ є в багатьох містах України ! https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BD%D0%B8 зараз вони не продають електрику
і чудово що вони знаходять розсіяно по всій Україні , тобто там де й споживання , нема потреби транспортувати електро енергію звідкись далеко ! Адже ось тут вона майже в самому центрі Львова , як і безпосередньо в інших містах недалеко споживання.
"Главная причина кризиса в энергетике – война, развязанная агрессором. Были сильные удары по энергетической инфраструктуре. Разрушены объекты генерации, подстанции, линии электросетей, другое оборудование. Убытки от этого исчисляются огромной суммой", - сказал он.
Чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру, нужны также средства, заложенные в тариф на свет для бытовых потребителей, который не пересматривали с 2017 года. Ущаповский подчеркнул, что, в любом случае, при изменениях тарифов в первую очередь будут учитывать интересы малозащищенных слоев населения, чтобы их это коснулось меньше всего.
На данный момент в правительстве вместе с Минэнерго, НКРЭКУ и Минсоцполитики рассматривают разные варианты пересмотра тарифа:
модификация действующей системы субсидий; разные тарифы в зависимости от объемов потребления. При этом решение примут не раньше, чем через месяц-два.
"Главное здесь – обеспечить открытость и прозрачность процесса пересмотра тарифов на электроэнергию и учесть потребности тех потребителей, которые пострадали от последствий войны больше всего, которые не могут платить по высокому тарифу. Война нас изменила, мы готовы платить за электроэнергию по справедливой цене. И сейчас очень важно, чтобы сделать эту цену действительно справедливой", – заявил Ущаповский.
Напомним, что тарифы на свет могут поднять в четыре раза. "Апостроф" рассказывал, как власти хотят смягчить подорожание.
"Главная причина кризиса в энергетике – война, развязанная агрессором. Были сильные удары по энергетической инфраструктуре. Разрушены объекты генерации, подстанции, линии электросетей, другое оборудование. Убытки от этого исчисляются огромной суммой", - сказал он.
Чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру, нужны также средства, заложенные в тариф на свет для бытовых потребителей, который не пересматривали с 2017 года. Ущаповский подчеркнул, что, в любом случае, при изменениях тарифов в первую очередь будут учитывать интересы малозащищенных слоев населения, чтобы их это коснулось меньше всего.
На данный момент в правительстве вместе с Минэнерго, НКРЭКУ и Минсоцполитики рассматривают разные варианты пересмотра тарифа:
модификация действующей системы субсидий; разные тарифы в зависимости от объемов потребления. При этом решение примут не раньше, чем через месяц-два.
"Главное здесь – обеспечить открытость и прозрачность процесса пересмотра тарифов на электроэнергию и учесть потребности тех потребителей, которые пострадали от последствий войны больше всего, которые не могут платить по высокому тарифу. Война нас изменила, мы готовы платить за электроэнергию по справедливой цене. И сейчас очень важно, чтобы сделать эту цену действительно справедливой", – заявил Ущаповский.
Напомним, что тарифы на свет могут поднять в четыре раза. "Апостроф" рассказывал, как власти хотят смягчить подорожание.
Так, с 1 марта проиндексированы пенсионные выплаты для 10,5 млн пенсионеров. Размер индексации – 19,7%. Как заявил Шмигаль на пресс-конференции в столице, минимальная сумма, на которую увеличатся пенсии – 100 грн.
"Впервые размер средней пенсии пересечет отметку в пять тысяч гривен, тогда как сегодня это 4,6 тысячи гривен", - добавил он.
По словам премьер-министра, все доплаты по возрасту будут сохранены, несмотря на то, что они не будут подлежать индексации.
"Мы утвердили бюджет Пенсионного фонда Украины, в этом году он самодостаточен и, по нашим расчетам, поступлений хватит, в том числе для покрытия индексации", - подчеркнул Шмигаль.
На это заявление негативно откликнулись украинцы в соцсетях, которых не удовлетворяют достаточно высокие цены на первоочередные услуги и товары, а также называют это "цирком шапито" и "заигрыванием с пенсионерами".
"Хочу увидеть пенсионера, которому повысят на 100 грн и будет больше 5 тысяч, если у него нет сейчас и 3 тысяч?", "Акт невиданной щедрости! Главное - власть себя любимых не забыла, итенсификаторы наши", "Пропорционально лезут вверх и цены. Это заигрывание с пенсионерами. У военных забрали, потому что на носу выборы. И сколько же будут получать 5 тысяч гривен?", "Одни едят мясо, другие – рис, а в среднем едим плов", "Это когда тысячи чиновников и судей получают по 100 тысяч, а обычные по 2 500, то средняя получается 5", - пишут комментаторы.