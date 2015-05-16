"Главная причина кризиса в энергетике – война, развязанная агрессором. Были сильные удары по энергетической инфраструктуре. Разрушены объекты генерации, подстанции, линии электросетей, другое оборудование. Убытки от этого исчисляются огромной суммой", - сказал он. Чтобы восстановить энергетическую инфраструктуру, нужны также средства, заложенные в тариф на свет для бытовых потребителей, который не пересматривали с 2017 года. Ущаповский подчеркнул, что, в любом случае, при изменениях тарифов в первую очередь будут учитывать интересы малозащищенных слоев населения, чтобы их это коснулось меньше всего. На данный момент в правительстве вместе с Минэнерго, НКРЭКУ и Минсоцполитики рассматривают разные варианты пересмотра тарифа: модификация действующей системы субсидий; разные тарифы в зависимости от объемов потребления. При этом решение примут не раньше, чем через месяц-два. "Главное здесь – обеспечить открытость и прозрачность процесса пересмотра тарифов на электроэнергию и учесть потребности тех потребителей, которые пострадали от последствий войны больше всего, которые не могут платить по высокому тарифу. Война нас изменила, мы готовы платить за электроэнергию по справедливой цене. И сейчас очень важно, чтобы сделать эту цену действительно справедливой", – заявил Ущаповский. Напомним, что тарифы на свет могут поднять в четыре раза. "Апостроф" рассказывал, как власти хотят смягчить подорожание.

Так, с 1 марта проиндексированы пенсионные выплаты для 10,5 млн пенсионеров. Размер индексации – 19,7%. Как заявил Шмигаль на пресс-конференции в столице, минимальная сумма, на которую увеличатся пенсии – 100 грн.



"Впервые размер средней пенсии пересечет отметку в пять тысяч гривен, тогда как сегодня это 4,6 тысячи гривен", - добавил он.



По словам премьер-министра, все доплаты по возрасту будут сохранены, несмотря на то, что они не будут подлежать индексации.



"Мы утвердили бюджет Пенсионного фонда Украины, в этом году он самодостаточен и, по нашим расчетам, поступлений хватит, в том числе для покрытия индексации", - подчеркнул Шмигаль.



На это заявление негативно откликнулись украинцы в соцсетях, которых не удовлетворяют достаточно высокие цены на первоочередные услуги и товары, а также называют это "цирком шапито" и "заигрыванием с пенсионерами".



"Хочу увидеть пенсионера, которому повысят на 100 грн и будет больше 5 тысяч, если у него нет сейчас и 3 тысяч?", "Акт невиданной щедрости! Главное - власть себя любимых не забыла, итенсификаторы наши", "Пропорционально лезут вверх и цены. Это заигрывание с пенсионерами. У военных забрали, потому что на носу выборы. И сколько же будут получать 5 тысяч гривен?", "Одни едят мясо, другие – рис, а в среднем едим плов", "Это когда тысячи чиновников и судей получают по 100 тысяч, а обычные по 2 500, то средняя получается 5", - пишут комментаторы.