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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 203204205206
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 22:32

Kudrjavuy
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01 марта 2023 в 19:00
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 11:31

Енергоефективна модернізація підприємства
«під ключ»
Як YASNO за власні кошти допомагає підприємствам зменшувати споживання енергоресурсів під час війни
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:14

Експерт розповів, на скільки може здорожчати електроенергія цього року
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 22:46

Жодних обговорень і дискусій щодо підвищення тарифу на електроенергію під час опалювального сезону чи після його завершення не проводиться.

Про це під час брифінгу у Харкові заявив міністр енергетики Герман Галущенко

https://www.epravda.com.ua/news/2024/01/31/709374/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 00:58

greenozon

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/01/31/709374/
.....
Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой.

Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти вдвое, и что он может составлять чуть меньше 6 грн за кВт-ч.

Экономическая правда

...езэ!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 01:02

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

6 000 - 01.02.2024!!!!!
Kudrjavuy
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