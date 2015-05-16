Читаем "Фокус":
ЭКОНОМИКА
Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в ЕС: что известно
01 марта 2023 в 19:00
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 04 бер, 2023 22:32
Kudrjavuy
Читаем "Фокус":
Додано: Пон 29 тра, 2023 11:31
«під ключ»
Як YASNO за власні кошти допомагає підприємствам зменшувати споживання енергоресурсів під час війни
Додано: Сер 31 січ, 2024 19:14
Додано: Сер 31 січ, 2024 22:46
Жодних обговорень і дискусій щодо підвищення тарифу на електроенергію під час опалювального сезону чи після його завершення не проводиться.
Про це під час брифінгу у Харкові заявив міністр енергетики Герман Галущенко
Додано: Чет 01 лют, 2024 00:58
greenozon
.....
Напомним:
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не планирует повышать тариф на электричество для населения этой зимой.
Ранее народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тариф на электроэнергию для населения может вырасти вдвое, и что он может составлять чуть меньше 6 грн за кВт-ч.
Экономическая правда
...езэ!
Додано: Чет 01 лют, 2024 01:02
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
6 000 - 01.02.2024!!!!!
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