|
|
|
Ринок енергоносіїв в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 21 лют, 2024 14:58
sens написав: sergey_sryvkin написав:
сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
в перші дні січня цього року - 3 родини в одному будинку . Всього 150 квадратів . Є газ . Проте вийшло трохи більше 3000 кВт
Це хіба що опалюватись електрикою, але ж є газ?...
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2002
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 549 раз.
- Подякували: 612 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 21 лют, 2024 15:11
sergey_sryvkin написав: sens написав: sergey_sryvkin написав:
сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
в перші дні січня цього року - 3 родини в одному будинку . Всього 150 квадратів . Є газ . Проте вийшло трохи більше 3000 кВт
Це хіба що опалюватись електрикою, але ж є газ?...
опалення дровами
проте - електричні бойлери,індукційні плити,морозильні камери,робота з електрозварювальним апаратом в купі дають велику платіжку .
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15938
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 870 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 21 лют, 2024 17:31
Zochan написав:prodigy
,
Ви спершу сказали, що не піднімали, а тепер незрозуміло, що хочете довести?
Так підняли з 01.06.2023р до 2.64грн(спершу називали взагалі неадекватні цифри) і мотивували підняття, щоб не було відключень на осінь/зиму, як в попередньому році.
мені не цікаво вам щось доводити по третьому колу, хто розумний той зрозумів
але з жовтня 2023 були масові вкиди, що треба підняти до 5-6 грн що пережити зиму сезону 2023/24...зиму вже пережили, і тариф не підняли-зрозуміло?
і до чого тут зима 2022/23 коли було зруйновано 30% потужностей
, влітку майже 80% було відновлено, в том числі за власний кошт і спонсорів)
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 10867
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3224 раз.
- Подякували: 3284 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|413
|73763
|
|
|406
|63422
|
|
|3
|8481
|
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[
|