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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:58

  sens написав:
  sergey_sryvkin написав:сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
в перші дні січня цього року - 3 родини в одному будинку . Всього 150 квадратів . Є газ . Проте вийшло трохи більше 3000 кВт

Це хіба що опалюватись електрикою, але ж є газ?...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:11

  sergey_sryvkin написав:
  sens написав:
  sergey_sryvkin написав:сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
в перші дні січня цього року - 3 родини в одному будинку . Всього 150 квадратів . Є газ . Проте вийшло трохи більше 3000 кВт

Це хіба що опалюватись електрикою, але ж є газ?...


опалення дровами
проте - електричні бойлери,індукційні плити,морозильні камери,робота з електрозварювальним апаратом в купі дають велику платіжку .
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:31

  Zochan написав:prodigy,
Ви спершу сказали, що не піднімали, а тепер незрозуміло, що хочете довести?
Так підняли з 01.06.2023р до 2.64грн(спершу називали взагалі неадекватні цифри) і мотивували підняття, щоб не було відключень на осінь/зиму, як в попередньому році.


мені не цікаво вам щось доводити по третьому колу, хто розумний той зрозумів
але з жовтня 2023 були масові вкиди, що треба підняти до 5-6 грн що пережити зиму сезону 2023/24...зиму вже пережили, і тариф не підняли-зрозуміло?

і до чого тут зима 2022/23 коли було зруйновано 30% потужностей , влітку майже 80% було відновлено, в том числі за власний кошт і спонсорів)
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