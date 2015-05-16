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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 205206207208
Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 14:58

  sens написав:
  sergey_sryvkin написав:сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
в перші дні січня цього року - 3 родини в одному будинку . Всього 150 квадратів . Є газ . Проте вийшло трохи більше 3000 кВт

Це хіба що опалюватись електрикою, але ж є газ?...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 15:11

  sergey_sryvkin написав:
  sens написав:
  sergey_sryvkin написав:сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
в перші дні січня цього року - 3 родини в одному будинку . Всього 150 квадратів . Є газ . Проте вийшло трохи більше 3000 кВт

Це хіба що опалюватись електрикою, але ж є газ?...


опалення дровами
проте - електричні бойлери,індукційні плити,морозильні камери,робота з електрозварювальним апаратом в купі дають велику платіжку .
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:31

  Zochan написав:prodigy,
Ви спершу сказали, що не піднімали, а тепер незрозуміло, що хочете довести?
Так підняли з 01.06.2023р до 2.64грн(спершу називали взагалі неадекватні цифри) і мотивували підняття, щоб не було відключень на осінь/зиму, як в попередньому році.


мені не цікаво вам щось доводити по третьому колу, хто розумний той зрозумів
але з жовтня 2023 були масові вкиди, що треба підняти до 5-6 грн що пережити зиму сезону 2023/24...зиму вже пережили, і тариф не підняли-зрозуміло?

і до чого тут зима 2022/23 коли було зруйновано 30% потужностей , влітку майже 80% було відновлено, в том числі за власний кошт і спонсорів)
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 17:50

  farm написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Zochan написав:2.64грн(спершу називали взагалі неадекватні цифри)
так 2,64 теж неадекватно низька ціна: розподіл 2,5-3 грн, собівартість в Енергоатома 1 грн., на ремонт потрібні інвестиції... Тобто адекватною зараз є ціна між 4 і 5 грн.

Порахуємо окупність сонячних панелей при 5 грн./квт*ч.
Станція на 10 квт під ключ коштує 236500 грн. (взято навмання перше посилання з пошуку).
https://sun-energy.com.ua/solar-power/solar-power-plants/biudzhetna10kwt
Скажімо чесно, сума не є непосильною для пересічного.
Якщо сім'я витрачає в середньому на місяць 400 квт. по 5 грн. за квт., маємо платіжку 2000 грн./міс.
Станція на 10 квт. окупиться за 236500 грн. : 2000 грн. = 118 місяців = неповних 10 років.

При розрахунках навмисно:
1. не рахував прибуток за продані надлишки електроенергії.
2. взяв станцію на 10 квт., що набагато більше ніж треба середньостатистичньому домогосподарству.

По темі: в Києві боковик.


станція 10квт -це марнотратство (тобто не собі не людям), так само 5квт

поясняю: влітку станція дає 70квт на день (їх не можливо використати навіть якщо кондиціонер молотить по 20 годин на день), взимку-це 20квт на день (в зоні Києва це нуль на день, бо день короткий і сонячних днів обмаль).Тобто, коли потрібна енергія -її немає.
Основна ціна в СЄС це панелі і інвертор (10kWt ціна 65-67к грн), панелі потужністю 550W (ціна 5500-6200грн на одиницю), тобто ціна панелей 110к грн, кабеля/коробка/лічильник/монтаж/метало конструкція-мінімум 100к грн, тотал- 300к грн

до речі, якщо витрати енергії 500квт на місяць -то навіщо будувати станцію (такої малої потужності)? дешевше купувати енергію
400квт влітку? маловато
взимку в режимі економ (тем 19с в приміщеннях) якщо обігрів електро котлом (типу Бош/Протерм), це мінімум 150квт на день, газом дешевше, кондиціонерами при тарифі 1,68 було найдешевше з 3х варіантів
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 21:23

  prodigy написав:в Польші 1квт 6,6грн? так краще?

Заяви з одностороннім обґрунтуванням рівня Гетьманцева набили оскому.
Якщо уточнити мінімальну оплату праці (з 01.01.2024) та середню оплату праці по економіцi в Польщі. Так буде краще.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2024 23:32

  sens написав:
  sergey_sryvkin написав:
сім'я з двох людей витрачає 120 кВт...
в перші дні січня цього року - 3 родини в одному будинку . Всього 150 квадратів . Є газ . Проте вийшло трохи більше 3000 кВт

Це хіба що опалюватись електрикою, але ж є газ?...


опалення дровами
проте - електричні бойлери,індукційні плити,морозильні камери,робота з електрозварювальним апаратом в купі дають велику платіжку .

Дійсно, куди ж пересічному без електрозварювання..
Опалення дровами, плити індукційні... але газ - є. Навіщо ? :)
До чого ці сферичні коні у вакуумі...
sergey_sryvkin
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