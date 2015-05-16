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Zochan написав:prodigy, Ви спершу сказали, що не піднімали, а тепер незрозуміло, що хочете довести? Так підняли з 01.06.2023р до 2.64грн(спершу називали взагалі неадекватні цифри) і мотивували підняття, щоб не було відключень на осінь/зиму, як в попередньому році.
мені не цікаво вам щось доводити по третьому колу, хто розумний той зрозумів але з жовтня 2023 були масові вкиди, що треба підняти до 5-6 грн що пережити зиму сезону 2023/24...зиму вже пережили, і тариф не підняли-зрозуміло?
і до чого тут зима 2022/23 коли було зруйновано 30% потужностей , влітку майже 80% було відновлено, в том числі за власний кошт і спонсорів)
Zochan написав:2.64грн(спершу називали взагалі неадекватні цифри)
так 2,64 теж неадекватно низька ціна: розподіл 2,5-3 грн, собівартість в Енергоатома 1 грн., на ремонт потрібні інвестиції... Тобто адекватною зараз є ціна між 4 і 5 грн.
Порахуємо окупність сонячних панелей при 5 грн./квт*ч. Станція на 10 квт під ключ коштує 236500 грн. (взято навмання перше посилання з пошуку). https://sun-energy.com.ua/solar-power/solar-power-plants/biudzhetna10kwt Скажімо чесно, сума не є непосильною для пересічного. Якщо сім'я витрачає в середньому на місяць 400 квт. по 5 грн. за квт., маємо платіжку 2000 грн./міс. Станція на 10 квт. окупиться за 236500 грн. : 2000 грн. = 118 місяців = неповних 10 років.
При розрахунках навмисно: 1. не рахував прибуток за продані надлишки електроенергії. 2. взяв станцію на 10 квт., що набагато більше ніж треба середньостатистичньому домогосподарству.
По темі: в Києві боковик.
станція 10квт -це марнотратство (тобто не собі не людям), так само 5квт
поясняю: влітку станція дає 70квт на день (їх не можливо використати навіть якщо кондиціонер молотить по 20 годин на день), взимку-це 20квт на день (в зоні Києва це нуль на день, бо день короткий і сонячних днів обмаль).Тобто, коли потрібна енергія -її немає. Основна ціна в СЄС це панелі і інвертор (10kWt ціна 65-67к грн), панелі потужністю 550W (ціна 5500-6200грн на одиницю), тобто ціна панелей 110к грн, кабеля/коробка/лічильник/монтаж/метало конструкція-мінімум 100к грн, тотал- 300к грн
до речі, якщо витрати енергії 500квт на місяць -то навіщо будувати станцію (такої малої потужності)? дешевше купувати енергію 400квт влітку? маловато взимку в режимі економ (тем 19с в приміщеннях) якщо обігрів електро котлом (типу Бош/Протерм), це мінімум 150квт на день, газом дешевше, кондиціонерами при тарифі 1,68 було найдешевше з 3х варіантів
feecold написав:Заяви з одностороннім обґрунтуванням рівня Гетьманцева набили оскому. Якщо уточнити мінімальну оплату праці (з 01.01.2024) та середню оплату праці по економіцi в Польщі. Так буде краще.
оскільки в Україні низька мінімальна плата, то автомобілі треба продавати втричі дешевше. й ніяк інакше
Ні, тариф визначається за формулою хотівки + розпил, й ніяк інакше .
в тарифі на електроенергію для населення розпил виникає лише тоді, коли починають гратися - це для населення, а це для бізнесу. а платить за все Енергоатом.
звісно на популізмі хтось потім гріє руки на непрозорих схемах компенсації реальних витрат