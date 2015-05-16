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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:Не зважаючи ні на що - хочеться хоч трішечки чогось оптимістичного:


Разводилово на уровне страны. И где эти отключения? Наши тоже обещали отключения света на 8 часов в сутки ДАЖЕ без обстрелов. И что?
Andrey2512
 
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  #<1 ... 206207208209
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