Разводилово на уровне страны. И где эти отключения? Наши тоже обещали отключения света на 8 часов в сутки ДАЖЕ без обстрелов. И что?
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:38
Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:02
Ти восени 2022 року, після 2 чи третього обстрілу енергетики обіцяв повний блекаут, назавжди.!
Це трапилось? Ні.
Давай ти вибереш для себе прийнятний варіант:
ти зі світлом , яке подорожчало,
ти зі старою ціною, але без світла.
Айтішнику вже задорого платити +50 грн (1.2 дол) в мвсяць?
|