RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:Не зважаючи ні на що - хочеться хоч трішечки чогось оптимістичного:


Разводилово на уровне страны. И где эти отключения? Наши тоже обещали отключения света на 8 часов в сутки ДАЖЕ без обстрелов. И что?
Andrey2512
 
Повідомлень: 859
З нами з: 04.04.22
Подякував: 59 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:38

  Andrey2512 написав:
  Василь-Рівне написав:Не зважаючи ні на що - хочеться хоч трішечки чогось оптимістичного:


Разводилово на уровне страны. И где эти отключения? Наши тоже обещали отключения света на 8 часов в сутки ДАЖЕ без обстрелов. И что?

На хайпі підняли ціну населенню за е.е.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34069
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1572 раз.
Подякували: 2745 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:02

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:
  Василь-Рівне написав:Не зважаючи ні на що - хочеться хоч трішечки чогось оптимістичного:


Разводилово на уровне страны. И где эти отключения? Наши тоже обещали отключения света на 8 часов в сутки ДАЖЕ без обстрелов. И что?

На хайпі підняли ціну населенню за е.е.

Ти восени 2022 року, після 2 чи третього обстрілу енергетики обіцяв повний блекаут, назавжди.!
Це трапилось? Ні.
Давай ти вибереш для себе прийнятний варіант:
ти зі світлом , яке подорожчало,
ти зі старою ціною, але без світла.
Айтішнику вже задорого платити +50 грн (1.2 дол) в мвсяць?
Hotab
 
Повідомлень: 11132
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2166 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 206207208209
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці 1 ... 40, 41, 42
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
413 74095
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2024 21:13
GALeon
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 39, 40, 41
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
406 63655
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лют, 2024 17:56
Raymond
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 8497
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11480)
01.03.2024 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.