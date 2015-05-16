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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 206207208209
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Василь-Рівне написав:Не зважаючи ні на що - хочеться хоч трішечки чогось оптимістичного:


Разводилово на уровне страны. И где эти отключения? Наши тоже обещали отключения света на 8 часов в сутки ДАЖЕ без обстрелов. И что?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:38

  Andrey2512 написав:
  Василь-Рівне написав:Не зважаючи ні на що - хочеться хоч трішечки чогось оптимістичного:


Разводилово на уровне страны. И где эти отключения? Наши тоже обещали отключения света на 8 часов в сутки ДАЖЕ без обстрелов. И что?

На хайпі підняли ціну населенню за е.е.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:02

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:
  Василь-Рівне написав:Не зважаючи ні на що - хочеться хоч трішечки чогось оптимістичного:


Разводилово на уровне страны. И где эти отключения? Наши тоже обещали отключения света на 8 часов в сутки ДАЖЕ без обстрелов. И что?

На хайпі підняли ціну населенню за е.е.

Ти восени 2022 року, після 2 чи третього обстрілу енергетики обіцяв повний блекаут, назавжди.!
Це трапилось? Ні.
Давай ти вибереш для себе прийнятний варіант:
ти зі світлом , яке подорожчало,
ти зі старою ціною, але без світла.
Айтішнику вже задорого платити +50 грн (1.2 дол) в мвсяць?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:49

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на электроэнергию, заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко

По его словам, предложения повысить тарифы поступали еще осенью прошлого года, однако отметил, что не может утверждать о 100% принятии такого решения в ближайшее время.

Он добавил, что рассматривается вариант повышения тарифов до 3,5-4 грн, в результате чего автоматически поменяется стоимость обслуживания многоквартирного дома на 10-15%.

Также рассматривается, по словам Попенко, вопрос поднятия цены на газ на 1-1,5 грн, что может коснуться тарифов на теплоснабжение и горячую воду.
GALeon
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