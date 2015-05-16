Разводилово на уровне страны. И где эти отключения? Наши тоже обещали отключения света на 8 часов в сутки ДАЖЕ без обстрелов. И что?
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:24
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:38
Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:02
Ти восени 2022 року, після 2 чи третього обстрілу енергетики обіцяв повний блекаут, назавжди.!
Це трапилось? Ні.
Давай ти вибереш для себе прийнятний варіант:
ти зі світлом , яке подорожчало,
ти зі старою ціною, але без світла.
Айтішнику вже задорого платити +50 грн (1.2 дол) в мвсяць?
Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:49
Re: Ринок енергоносіїв в контексті
В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на электроэнергию, заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко
По его словам, предложения повысить тарифы поступали еще осенью прошлого года, однако отметил, что не может утверждать о 100% принятии такого решения в ближайшее время.
Он добавил, что рассматривается вариант повышения тарифов до 3,5-4 грн, в результате чего автоматически поменяется стоимость обслуживания многоквартирного дома на 10-15%.
Также рассматривается, по словам Попенко, вопрос поднятия цены на газ на 1-1,5 грн, что может коснуться тарифов на теплоснабжение и горячую воду.
Додано: Вів 19 бер, 2024 18:24
Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:38
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