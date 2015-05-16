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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 207208209210
Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:29

Shaman ,

ГАЕС має таку цікавинку, що може споживати надлишок енергії



Саме це я і називаю «балансування». Коли дешеву нічну атомну енергію використовують для закидання «наверх» води на ГАЕС, а вдень скидати цю воду…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:44

  Hotab написав:Саме це я і називаю «балансування». Коли дешеву нічну атомну енергію використовують для закидання «наверх» води на ГАЕС, а вдень скидати цю воду…

У больших энергетиков минимальная задача в другом: чтобы в каждый текущий момент генерация совпадала с потреблением. Круто, если энергию получится ещё и запасать, но самое главное иметь маневровые мощности, которые можно быстро включить или выключить.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:50

  somilitark написав:З втратою Дніпрогес ми втратили 20 відсотків електроенергії, ось де пясець.

Это Вы привели цифру нарастающим итогом с начала войны?
Предупреждать надо!
Заставили меня с телефона гуглить мощность станции :)
Потеря серьезная, но для паники не достаточная.
Дамбу расковырять вряд ли получится. Там слишком много бетона.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 10:54

  Сибарит написав:
  somilitark написав:З втратою Дніпрогес ми втратили 20 відсотків електроенергії, ось де пясець.

Это Вы привели цифру нарастающим итогом с начала войны?
Предупреждать надо!
Заставили меня с телефона гуглить мощность станции :)
Потеря серьезная, но для паники не достаточная.
Дамбу расковырять вряд ли получится. Там слишком много бетона.

Каховську дамбу, кажуть, підірвали загнавши потяг з вибухівкою в тунель всередини дамби, але думаю, що це іпсо.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 11:30

flyman ,

Каховську дамбу, кажуть, підірвали загнавши потяг з вибухівкою в тунель всередини дамби, але думаю, що це іпсо.


при закладанні вибухівки знизу треба багато разів її менше, ніж довбати зверху.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 19:34

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після удару по енергосистемі

Поділіться, Вашими думками...
Як пояснити той факт, що через чотири дні після наймасштабніших обстрілів енергетичного комплексу, Україна не застосовувала графіку аварійних відключень, а зробила ставку на імпорт електроенергії?

Чому, після минулорічних обстрілів енергосистеми, українці змушені були економити електроенергію, а на сьогоднішній день, ніяких обмежень її використання не озвучувалось?

Чим загрожує Україні втрата енергонезалежності в зв’язку з постійними обстрілами енергосистеми?

Чому в ЗМІ неконтрольовано озвучуються наративи по відновленню пошкодженого обладнання на енергетичних об’єктах?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:44

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Україна імпортує рекордні обсяги електроенергії після удару по енергосистемі

Поділіться, Вашими думками...
Як пояснити той факт, що через чотири дні після наймасштабніших обстрілів енергетичного комплексу, Україна не застосовувала графіку аварійних відключень, а зробила ставку на імпорт електроенергії?

Чому, після минулорічних обстрілів енергосистеми, українці змушені були економити електроенергію, а на сьогоднішній день, ніяких обмежень її використання не озвучувалось?

Чим загрожує Україні втрата енергонезалежності в зв’язку з постійними обстрілами енергосистеми?

Чому в ЗМІ неконтрольовано озвучуються наративи по відновленню пошкодженого обладнання на енергетичних об’єктах?

перше напевне найпростіше. звісно імпорт це краще, ніж відключення. чому не робили минулого року? можливо не було технічної можливості - ми ж не інтегровані в європейську електромережу, за якими умовами можемо імпортувати - такого ніде не зустрічав

я б не сказав, що економили - звісно коли виключали світло, ніхто не споживав.

якщо положать електромережу, то це дуже погано. й що значить енергонезалежність?

те, що пишуть ЗМІ - це питання до них. як у військовий час необхідно обмежувати розповсюдження чутливої інфо - питання. один з варіантів - постійно розповідати - все погано. але населення починає панікувати. тому як краще - ?
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 22:46

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  Shaman написав:ми ж не інтегровані в європейську електромережу, за якими умовами можемо імпортувати - такого ніде не зустрічав


уже інтегровані


---
Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що компанія стала повноправним членом Асоціації Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E. Таким чином Україна стала 40-м учасником "енергетичного Євросоюзу".

грудень 2023-го
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:36

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

https://zaxid.net/vnaslidok_ostannogo_r ... s_n1582576
Бурштинська ТЕС більше не існує (
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 18:38

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Я чомусь думав що такі обєкти прикриті ПВО адже 4 млрд грн це багато 100 млн доларів
yama
 
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  #<1 ... 207208209210
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