Shaman написав: _Mykola_ написав: Shaman написав:
хоч якийсь аргумент про розбалансування? бо якраз навпаки, зелена генерація працює вдень, коли зростає споживання
Є, один і залізний, називається добовий графік навантажень у енергосистемі.
Якщо на нього подивитися уважно і подумати над збільшенням необхідності його регулювання протягом доби, то питання відпадають самі-собою.
Але то таке, не для загалу.
а може викладете розгорнуто свою думку? бо багато хто туманно каже, якщо подумати, - але висновків не наводить.
а гадати, а що малося на увазі - то марна праця
Якщо під зеленою енергетикою мати на увазі сонячну і вітрову...то є проблема
Ми не можемо наперед запланувати добовий графік навантажень...
Бо сонце зникло чи вітер стих... або навпаки хмари зникли-вітер подув...
Здавалось би страшно проблемне питання...
Аля дивлячись як до цієї проблеми підходити...
І так , розглянемо сонячну
Створення генерації 1квт*8 годин =500 доларів ( АЕС 3000 доларів 1квт*24 години)
Що заважає до кожного 1Квт генерації додати 8квт*год акамуляторних батарей?
Вийде 500 доларів+8*150=1700 доларів....
Що це дасть?
А це дасть 100% прогнозованої генерації від сонячних панелей...+ навіть трошки більше...
Отже
Зарядили вночі 8 квт*год від дешевої АЕС і врахували що з 6 години ранку у нас є 1 квт генерації
Якщо сонця нема - беремо різницю з батарей
Якщо сонце є - беремо з панелей
+ у нас є можливість при потребі з акамуляторів перекривати два піки (ранковий і вечірній)
Як бачите - було б бажання...
Правда тут є нюанс... В такій системі буде дуже багато точок власної генерації якраз в тих в кого великий рівень споживання( а це жирні коти ) тому ДЕТЕК сам використовує зелений тариф..але на рівні законодавства тормозить його впровадження в більш широкому варіанті...Ну хто буде різати курку яка несе золоті яйця..адже тепловий тариф ДЕТЕК вищий від зеленого тарифу...але про це мовчать і не пояснюють.