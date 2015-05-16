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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 210211212213
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 02:51

постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі – на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%.
У якому стані зараз Курахівська ТЕС?
— Сильно пошкоджена КАБами. Не працює.

https://www.epravda.com.ua/publications ... 27/711686/
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:03

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:хоч якийсь аргумент про розбалансування? бо якраз навпаки, зелена генерація працює вдень, коли зростає споживання ;)

Є, один і залізний, називається добовий графік навантажень у енергосистемі.
Якщо на нього подивитися уважно і подумати над збільшенням необхідності його регулювання протягом доби, то питання відпадають самі-собою.
Але то таке, не для загалу. :lol:

а може викладете розгорнуто свою думку? бо багато хто туманно каже, якщо подумати, - але висновків не наводить.

а гадати, а що малося на увазі - то марна праця ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:17

  Shaman написав:
  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:хоч якийсь аргумент про розбалансування? бо якраз навпаки, зелена генерація працює вдень, коли зростає споживання ;)

Є, один і залізний, називається добовий графік навантажень у енергосистемі.
Якщо на нього подивитися уважно і подумати над збільшенням необхідності його регулювання протягом доби, то питання відпадають самі-собою.
Але то таке, не для загалу. :lol:
а може викладете розгорнуто свою думку? бо багато хто туманно каже, якщо подумати, - але висновків не наводить.
а гадати, а що малося на увазі - то марна праця ;)
Якщо під зеленою енергетикою мати на увазі сонячну і вітрову...то є проблема
Ми не можемо наперед запланувати добовий графік навантажень...
Бо сонце зникло чи вітер стих... або навпаки хмари зникли-вітер подув...
Здавалось би страшно проблемне питання...
Аля дивлячись як до цієї проблеми підходити...
І так , розглянемо сонячну
Створення генерації 1квт*8 годин =500 доларів ( АЕС 3000 доларів 1квт*24 години)
Що заважає до кожного 1Квт генерації додати 8квт*год акамуляторних батарей?
Вийде 500 доларів+8*150=1700 доларів....
Що це дасть?
А це дасть 100% прогнозованої генерації від сонячних панелей...+ навіть трошки більше...
Отже
Зарядили вночі 8 квт*год від дешевої АЕС і врахували що з 6 години ранку у нас є 1 квт генерації
Якщо сонця нема - беремо різницю з батарей
Якщо сонце є - беремо з панелей
+ у нас є можливість при потребі з акамуляторів перекривати два піки (ранковий і вечірній)

Як бачите - було б бажання...

Правда тут є нюанс... В такій системі буде дуже багато точок власної генерації якраз в тих в кого великий рівень споживання( а це жирні коти ) тому ДЕТЕК сам використовує зелений тариф..але на рівні законодавства тормозить його впровадження в більш широкому варіанті...Ну хто буде різати курку яка несе золоті яйця..адже тепловий тариф ДЕТЕК вищий від зеленого тарифу...але про це мовчать і не пояснюють.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:48

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

Ми так станем колонією Європи , будем на 100% залежні
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:59

  yama написав:Ми так станем колонією Європи , будем на 100% залежні
1 Суспільство - це і є правила/інструменти залежностей один від одного
2 Кожна людина може покращити СВОЄ життя в рази на протязі 5-10 років...
Для того щоб покращити в рази суспільство - треба десятки років....

Звідси висновок
Будуйте навколо себе, для себе - зручний для Вас світ.
І все буде нормально
Як тільки почнете розповідати іншим що вони повинні зробити для Вас - так відразу отримаєте море проблем і зобовязань.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 21:52

  budivelnik написав:
  yama написав:Ми так станем колонією Європи , будем на 100% залежні
1 Суспільство - це і є правила/інструменти залежностей один від одного
2 Кожна людина може покращити СВОЄ життя в рази на протязі 5-10 років...
Для того щоб покращити в рази суспільство - треба десятки років....

Звідси висновок
Будуйте навколо себе, для себе - зручний для Вас світ.
І все буде нормально
Як тільки почнете розповідати іншим що вони повинні зробити для Вас - так відразу отримаєте море проблем і зобовязань.

Як варіант тільки переїзд з квартири у свій будинок в селі , своя криниця ,погреб, город, пічь і так далі , інакше в квартирі 100% залежність , навіть якщо камін поставити де дрова брати - в парку ? І генератор де ставити - на балкон ? Тому в квартирі - чоловійнику сам собі не покращиш…
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 23:17

  yama написав:Ми так станем колонією Європи , будем на 100% залежні

ЄС - це не колонія, давно вже треба не дивитися на світ сторічної давнини ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 09:58

  yama написав:Ми так станем колонією Європи , будем на 100% залежні

На час війни це так і має бути, якщо позіціонуємось як частина цивілізованого світу. Європа зараз -- це тил. Дійсно не має великого сенсу відновлювати або розпочинати якесь виробництво, якщо воно одразу стане ціллю для ракетних атак. Марнотратство часу і ресурсів. Ефективніше збільшувати виробництво в Європі, і налагодити поставки, в тому числі і електроенергії.

І так, краще бути колонією Європи, ніж московії.
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2024 10:15

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  yama написав:Ми так станем колонією Європи , будем на 100% залежні
Як на мене, то це був би ідеальний варіант для нас. Звісно як Чечню нас ніхто завалювати грошима не буде, але хоча б як у Греції постійно зичили...
Дюрі-бачі
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