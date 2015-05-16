Додано: П'ят 29 бер, 2024 20:17

Shaman написав: _Mykola_ написав: Shaman написав: хоч якийсь аргумент про розбалансування? бо якраз навпаки, зелена генерація працює вдень, коли зростає споживання хоч якийсь аргумент про розбалансування? бо якраз навпаки, зелена генерація працює вдень, коли зростає споживання

Є, один і залізний, називається добовий графік навантажень у енергосистемі.

Якщо на нього подивитися уважно і подумати над збільшенням необхідності його регулювання протягом доби, то питання відпадають самі-собою.

Але то таке, не для загалу. Є, один і залізний, називається добовий графік навантажень у енергосистемі.Якщо на нього подивитися уважно і подумати над збільшенням необхідності його регулювання протягом доби, то питання відпадають самі-собою.Але то таке, не для загалу. а може викладете розгорнуто свою думку? бо багато хто туманно каже, якщо подумати, - але висновків не наводить.

а гадати, а що малося на увазі - то марна праця а може викладете розгорнуто свою думку? бо багато хто туманно каже, якщо подумати, - але висновків не наводить.а гадати, а що малося на увазі - то марна праця

Якщо під зеленою енергетикою мати на увазі сонячну і вітрову...то є проблемаМи не можемо наперед запланувати добовий графік навантажень...Бо сонце зникло чи вітер стих... або навпаки хмари зникли-вітер подув...Здавалось би страшно проблемне питання...Аля дивлячись як до цієї проблеми підходити...І так , розглянемо сонячнуСтворення генерації 1квт*8 годин =500 доларів ( АЕС 3000 доларів 1квт*24 години)Що заважає до кожного 1Квт генерації додати 8квт*год акамуляторних батарей?Вийде 500 доларів+8*150=1700 доларів....Що це дасть?А це дасть 100% прогнозованої генерації від сонячних панелей...+ навіть трошки більше...ОтжеЗарядили вночі 8 квт*год від дешевої АЕС і врахували що з 6 години ранку у нас є 1 квт генераціїЯкщо сонця нема - беремо різницю з батарейЯкщо сонце є - беремо з панелей+ у нас є можливість при потребі з акамуляторів перекривати два піки (ранковий і вечірній)Як бачите - було б бажання...Правда тут є нюанс... В такій системі буде дуже багато точок власної генерації якраз в тих в кого великий рівень споживання( а це жирні коти ) тому ДЕТЕК сам використовує зелений тариф..але на рівні законодавства тормозить його впровадження в більш широкому варіанті...Ну хто буде різати курку яка несе золоті яйця..адже тепловий тариф ДЕТЕК вищий від зеленого тарифу...але про це мовчать і не пояснюють.