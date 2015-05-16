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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Це в НАЙгіршій ситуації, в якій і в адептів цоколі не буде особливих переваг.
у цоколя преимущество не нужен лифт. Из недостатков - сололифт. При большом трындеце преимущество будет у малоквартирных домов. Это доказано ирпенем в 2022
Нажаль Ірпенем доведено що краще було бути не в Ірпені
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 19:45

  Faceless написав:
flyman написав:...........
Однозначно, тут форум простих рішень, напр. на 33 поверх поставити генератор/екофлов, а те що води не буде, і каналізація в режимі "наклав в кульок і через вікно", це наратів.

Вода буде, якщо в будинку не самі жлоби і скинуться на генератор. Відповідно, буде й каналізація.
А що в цоколі? Павербанк потягне фекальний насос?

каналізація потребує насос 4квт мінімум (бажано 3 насоси, щоб ганяти по 2 тижні і переходити на інший), живлення 380в. Тому з генераторами і пауер банками тут проблему не вирішиш (якщо генератор не на 2000квт)
https://vinur.com.ua/products/diesel-ge ... /ml2750-b3
https://mir-bureniya.com.ua/ua/drenazhn ... 11103.html

років 15 тому спецом привозили промисловий насос під заказ з Німечини (десь 3к евро), вся вулиця скидувалась на насос і работу.
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 22:50

  somilitark написав:
  moveton написав:всего лишь от попадания в ДнепроГЭС .

Я помилився всього на тиждень.
Після останніх " пропущених" втрачено " всього лише" більше 50% електрогенерації .
Це дрібниці?
В мене в совкохрущику вимкнути опалення ще тижні 2 тому, навіть коли ноль було вночі, бо напевне дуже багато газа в сховищах або дуже відповідально люди платять за постачання тепла. У мене інформація із мерії мого рідного міста, рівень плоплат за теплопостачання не вище 30%, за літо борг трохи скорочується, але за опалювальний сезон стрімко зростає борг, бо більшість платить одну суму цілий рік.
А МВФ вимагає підняти тарифи, платити більше не стануть і криза ще поглибиться...
Я не нагнітаю, але опалювальний сезон буде важкий в наступному сезоні, гадаю деінде він і не почнеться, підстраховки електрикою не буде, хоч би вона була півдоби на добу.
Надприбутки від подохідного податку з військових забрали в цьому році і місцеві бюджети просто в дупі. Грошей немає толком ні на що, а тут ще мінімалку підняли до 8000, всі відповідальні особи просто в ступорі.

Цілком закономірна ситуація.
На кожному опалювальному можна заощадити на опаленні кілька місяців як мінімум на наступний сезон. Зима цього сезону по деяких регіонах потребувала опалювального сезону взагалі два місяці від сили, індивідуальники з цього й виходили.
Центральників же нагинали навіть за +15-+20 і відключили лише день тому, ретельно прожарили цілих два дні за вище +19.
Постачальникам вигідно, споживач тут нікого не цікавить – а має цікавити насамперед.
За розумом, послуга потрібна та оплачується за температурним діапазоном для її одержувача, а не за зручністю для постачальника.
Якщо немає можливості відмовитися від послуги, кому потрібне опалення за +20, то його і оплачує.
Чомусь у Норвегії за великих негативних температур ситуація з економією та адекватністю подачі послуги для споживача - закономірна, у нас же подібне виходить за ці рамки і межує з можливістю зірвати куш сьогодні, лох (споживач) тут виключно в ролі корови.
Але виходить із рамок адекватності одна складова – виходить і друга, зворотний зв'язок ніхто не скасовував.
Якщо немає грошей у державі, то треба вмикати голову, а не цинізм.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  feecold написав:Центральників же нагинали навіть за +15-+20 і відключили лише день тому, ретельно прожарили цілих два дні за вище +19.

:lol: Это в жарких регионах уже отключили. А в особо приполярной Одессе ещё всю первую неделю апреля будут. В том числе и в таких домах, как моя хрущёвка, где своя котельная на дом, но заведуют ей общегородские тепловики.
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 23:13

  moveton написав:
  feecold написав:Центральників же нагинали навіть за +15-+20 і відключили лише день тому, ретельно прожарили цілих два дні за вище +19.

:lol: Это в жарких регионах уже отключили. А в особо приполярной Одессе ещё всю первую неделю апреля будут. В том числе и в таких домах, как моя хрущёвка, где своя котельная на дом, но заведуют ей общегородские тепловики.

Да уж... топить сейчас - это преступление. В Кропе сегодня днём было +23, я ходил в шлепках. И ведь есть же прогнозы на 2 недели вперёд))
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 12:10

  oleg49 написав:
  Denik написав:
  somilitark написав:Зараз імпорт ел.енергії з 5-ти країн, а що буде влітку при плюс 35, коли у всіх кондьори і холодильникі будуть працювати на повну потужність?

Літній пік споживання останніх років 5 компенсується літнім піком виробництва сонячних електростанцій.

На жаль ні.
1. Більшість відновлюваної енергетики була втрачена на початку війни.
2. В 2021р. відновлювана енергетика в літні місяці "видавала" тільки 9% всієї генерації.
3. Домогосподарства в систему видавали/видають дуже малий %. Генерація відбувалась за рахунок великих станцій.
4. Велика СЕС в поточних умовах дуже вразлива, оскільки займає величезні площі.
5. Є намагання поставити багато когенераторів. Але не все так просто.
ПС. АЕС - наше всьо.

і що робить влада? невже спростить пересіченим підключення власних СЕС в мережу ? чи тільки ах якому інвестору?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 11:11

  flyman написав:невже спростить пересіченим підключення власних СЕС в мережу ?

куда уже проще? Есть проблемы? Там всё законодательно урегулировано.
Или в вашем случае "спростить", означает "не платить" за модернизацию сетей согласно ТУ, к которым вы планируете подключить СЭС?
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