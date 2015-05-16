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flyman написав:........... Однозначно, тут форум простих рішень, напр. на 33 поверх поставити генератор/екофлов, а те що води не буде, і каналізація в режимі "наклав в кульок і через вікно", це наратів.
Вода буде, якщо в будинку не самі жлоби і скинуться на генератор. Відповідно, буде й каналізація. А що в цоколі? Павербанк потягне фекальний насос?