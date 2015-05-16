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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 224225226227
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 07:53

  prodigy написав:
  Faceless написав:
flyman написав:...........
Однозначно, тут форум простих рішень, напр. на 33 поверх поставити генератор/екофлов, а те що води не буде, і каналізація в режимі "наклав в кульок і через вікно", це наратів.

Вода буде, якщо в будинку не самі жлоби і скинуться на генератор. Відповідно, буде й каналізація.
А що в цоколі? Павербанк потягне фекальний насос?

каналізація потребує насос 4квт мінімум (бажано 3 насоси, щоб ганяти по 2 тижні і переходити на інший), живлення 380в. Тому з генераторами і пауер банками тут проблему не вирішиш (якщо генератор не на 2000квт)
https://vinur.com.ua/products/diesel-ge ... /ml2750-b3
https://mir-bureniya.com.ua/ua/drenazhn ... 11103.html

років 15 тому спецом привозили промисловий насос під заказ з Німечини (десь 3к евро), вся вулиця скидувалась на насос і работу.


А що з гравітацією?
Не тягне каналізацію??

Ех. Все у вас у тилах таке розніжене...
Bobua
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