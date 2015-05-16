Denik написав:

У Вас дуже інертне мислення.В США продано 1,4 млн автомобілів за весь 2023 рік. В Китаї електромобілів в останні місяці 2023 року і в перші місяці 2024 продається 1 млн. на місяць.В Європі більше аніж в двічі аніж в США і є ще Великобританія.Загалом в світі продано 14 млн електоромобілів. Вони "економлять" 1 млн. бар. в день.Баланс попиту і пропзиції на ринку вуглеводнів в їх класичному розумінні розвалився б у 2023 році. Але ОПЕК примусово скоротили поставки нафти на ринок. Цього року найбільше джерело скорочення пропозиції - удари по російським НПЗ.Але нафта потроху опустилася до 83-84 доларів (Брент). Я думаю, що не зважаючи на всі потуги ОПЕК та рашки монополія на ринку розвалиться взимку 2024-2025 року, бо влітку в Північній півкулі - пік попиту з боку авіатранспорту, ну і сезон відпусток загалом, коли хтось кудись їде/летить.Тобто, все йде до того, що поставки нафти рашкою, які постійно падають як з об'єктивних причин виснаження родовищ так і з питань санкцій/ударів по інфраструктурі, перестануть впливати на баланс світового енергетичного ринку. Ця ситуація настане десь у 2026 році. Бо за 2023 - 14 млн. електромобілів, за 2024 буде десь 20 млн., І по 25 за 2024 - 2025. Всього 84 млн. Це мінус споживання 7 млн. барелей нафти. Більше аніж весь експорт нафти рашистів на поточний момент.