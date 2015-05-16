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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:52

  Denik написав:У Вас дуже інертне мислення.
https://auto.24tv.ua/maizhe_kozhen_piat ... nym_n53025
В США продано 1,4 млн автомобілів за весь 2023 рік. В Китаї електромобілів в останні місяці 2023 року і в перші місяці 2024 продається 1 млн. на місяць.
В Європі більше аніж в двічі аніж в США і є ще Великобританія.
Загалом в світі продано 14 млн електоромобілів. Вони "економлять" 1 млн. бар. в день.

Баланс попиту і пропзиції на ринку вуглеводнів в їх класичному розумінні розвалився б у 2023 році. Але ОПЕК примусово скоротили поставки нафти на ринок. Цього року найбільше джерело скорочення пропозиції - удари по російським НПЗ.

Але нафта потроху опустилася до 83-84 доларів (Брент). Я думаю, що не зважаючи на всі потуги ОПЕК та рашки монополія на ринку розвалиться взимку 2024-2025 року, бо влітку в Північній півкулі - пік попиту з боку авіатранспорту, ну і сезон відпусток загалом, коли хтось кудись їде/летить.

Тобто, все йде до того, що поставки нафти рашкою, які постійно падають як з об'єктивних причин виснаження родовищ так і з питань санкцій/ударів по інфраструктурі, перестануть впливати на баланс світового енергетичного ринку. Ця ситуація настане десь у 2026 році. Бо за 2023 - 14 млн. електромобілів, за 2024 буде десь 20 млн., І по 25 за 2024 - 2025. Всього 84 млн. Це мінус споживання 7 млн. барелей нафти. Більше аніж весь експорт нафти рашистів на поточний момент.

У вас абсолютно хибні висновки, через те що:
1. ВЕСЬ автотранспорт споживає лише 30% нафти, тобто вже всі ваші прогнози треба ділити на 3, і це без врахування того, що неавтомобільне споживання продовжує рости.
2. Електромобілі не замінюють а доповнюють звичайні авто, тобто вибування зі споживання відбувається лише частково і з дуже великим лагом (авто 2024 року можливо ще буде їздити на бензині в 2040 році).
3. Наразі за рахунок електромобілів і гібридів (а також більш економічних звичайних двигунів) вдалося лише припинити зростання споживання нафти на максимальних історичних значеннях.
4. Майбутнє зниження світового споживання, яке буде нажаль поступовим, не потрібно на 100% приписувати рашці, потроху це зниження розмажеться на інших експортерів з опек.
Тобто, на превеликий жаль в 2025-2026 році у рашки лише на 20% знизяться обсяги експорту нафти і потік нафтодоларів загалом, і це ще оптимістичний для нас сценарій.
Песимістично - у них доходи взагалі не впадуть і грошей на війну буде просто завалісь.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:55

чекайте чекайте
он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда
підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)
половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)
отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)

то куди ж пропала е-е????

а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 03:33

  greenozon написав:чекайте чекайте
он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда
підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)
половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)
отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)
то куди ж пропала е-е????
а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах :)


Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.

Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:59

  dr_bastm написав:
  greenozon написав:чекайте чекайте
он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда
підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)
половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)
отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)
то куди ж пропала е-е????
а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах :)


Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.

Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець


Зняв шапочку і задумався
Гроші на відбудову енергетики трохи дає Захід
Тарифи - кажуть, що на відбудову піднімають
А потім відбудоване буде належати олігархам, які і далі будуть качати гроші з населення
То винні хто? Риторичне запитання
А також винні ті, які таку владу та олігархів захищають, надіючись, що ім кістку кинуть з барського столу - погризіть
kkg
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:19

  kkg написав:
  dr_bastm написав:
  greenozon написав:чекайте чекайте
он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда
підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював)
половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%)
отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)
то куди ж пропала е-е????
а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах :)


Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.

Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець


Зняв шапочку і задумався
Гроші на відбудову енергетики трохи дає Захід
Тарифи - кажуть, що на відбудову піднімають
А потім відбудоване буде належати олігархам, які і далі будуть качати гроші з населення
То винні хто? Риторичне запитання
А також винні ті, які таку владу та олігархів захищають, надіючись, що ім кістку кинуть з барського столу - погризіть

Думав що на фінансових форумах немає тих, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:19

  1finanсier написав:Думав що на фінансових форумах немає тих, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги.
якщо не відібрати, життєво необхідні галузі (енергетику, комуналку, безпеку) то можливий Британський сценарій...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 18:58

Рішення щодо встановлення нових тарифів на електроенергію для населення уряд не ухвалив. “Сьогодні питання тарифів на електроенергію урядом не розглядалося — не було поставлено з голосу в порядок денний. Хоча всі знали, що рішення має бути прийнято”, — повідомив Олексій Кучеренко https://zn.ua/ukr/energetics/novi-tarif ... renko.html

Якщо залишимся без е/е, то таке собі задоволення. Хоч є час самостійно щось хоча би для себе зробити. Впевнений, що проблеми неминучі, та і якщо ціна зростає, то і економічно варто вкладатися - швидше окупиться навіть за рахунок власного споживання.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:00

  Дюрі-бачі написав:
  1finanсier написав:Думав що на фінансових форумах немає тих, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги.
якщо не відібрати, життєво необхідні галузі (енергетику, комуналку, безпеку) то можливий Британський сценарій...

Подивіться досвід Венесуели. Там теж все відібрали. І бензин найдешевший в світі. Але навіть за туалетною бумагою ходять до сусідніх країн купляти. Бо навіть туалетну бумагу у збиток собі виробляти не будуть прмватні підприємці. А у держави теж зайіих коштів немає, щоб на виготовлення витрачати 1долар, а продавати за 50 центів, адже "соціалізм" і все повино бути дешево. А також почитайте аро причини тотального дефіциту товарів народного споживання у совку. То ж, якщо е/е за вимагання трудящіхся залишити на 2 грн (тобто глибоко неконкурентною ціною, яка не покриває собівартість, то скоро електроенергії не буде взагалі.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:06

  1finanсier написав:То ж, якщо е/е за вимагання трудящіхся залишити на 2 грн (тобто глибоко неконкурентною ціною, яка не покриває собівартість, то скоро електроенергії не буде взагалі.
І я так розумію, що і простий саботаж населення самої підвищиної оплати е/е (ну там на 3..6 міс) ні до чого не призведе?! :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:21

  1finanсier написав:. А також почитайте аро причини тотального дефіциту товарів народного споживання у совку. То ж, якщо е/е за вимагання трудящіхся залишити на 2 грн (тобто глибоко неконкурентною ціною, яка не покриває собівартість, то скоро електроенергії не буде взагалі.

ИМХО не має бути 2 грн., але не має бути такого, що Ахмедов на дифіцитному ринку продає ее по 8 грн., вона змішується з дешевою атомною по 3 грн. і в результаті народу продають по усередненій ціні 5 грн. (2,60/4,3 платить народ, решту компенсує держава). ИМХО Енергоатом має продавати по собівартості прямими контрактами, як Укрзалізниці, енергію народу, а вже надлишки - на ринок.
Дюрі-бачі
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