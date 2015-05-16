Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Denik написав:У Вас дуже інертне мислення. https://auto.24tv.ua/maizhe_kozhen_piat ... nym_n53025 В США продано 1,4 млн автомобілів за весь 2023 рік. В Китаї електромобілів в останні місяці 2023 року і в перші місяці 2024 продається 1 млн. на місяць. В Європі більше аніж в двічі аніж в США і є ще Великобританія. Загалом в світі продано 14 млн електоромобілів. Вони "економлять" 1 млн. бар. в день.
Баланс попиту і пропзиції на ринку вуглеводнів в їх класичному розумінні розвалився б у 2023 році. Але ОПЕК примусово скоротили поставки нафти на ринок. Цього року найбільше джерело скорочення пропозиції - удари по російським НПЗ.
Але нафта потроху опустилася до 83-84 доларів (Брент). Я думаю, що не зважаючи на всі потуги ОПЕК та рашки монополія на ринку розвалиться взимку 2024-2025 року, бо влітку в Північній півкулі - пік попиту з боку авіатранспорту, ну і сезон відпусток загалом, коли хтось кудись їде/летить.
Тобто, все йде до того, що поставки нафти рашкою, які постійно падають як з об'єктивних причин виснаження родовищ так і з питань санкцій/ударів по інфраструктурі, перестануть впливати на баланс світового енергетичного ринку. Ця ситуація настане десь у 2026 році. Бо за 2023 - 14 млн. електромобілів, за 2024 буде десь 20 млн., І по 25 за 2024 - 2025. Всього 84 млн. Це мінус споживання 7 млн. барелей нафти. Більше аніж весь експорт нафти рашистів на поточний момент.
У вас абсолютно хибні висновки, через те що: 1. ВЕСЬ автотранспорт споживає лише 30% нафти, тобто вже всі ваші прогнози треба ділити на 3, і це без врахування того, що неавтомобільне споживання продовжує рости. 2. Електромобілі не замінюють а доповнюють звичайні авто, тобто вибування зі споживання відбувається лише частково і з дуже великим лагом (авто 2024 року можливо ще буде їздити на бензині в 2040 році). 3. Наразі за рахунок електромобілів і гібридів (а також більш економічних звичайних двигунів) вдалося лише припинити зростання споживання нафти на максимальних історичних значеннях. 4. Майбутнє зниження світового споживання, яке буде нажаль поступовим, не потрібно на 100% приписувати рашці, потроху це зниження розмажеться на інших експортерів з опек. Тобто, на превеликий жаль в 2025-2026 році у рашки лише на 20% знизяться обсяги експорту нафти і потік нафтодоларів загалом, і це ще оптимістичний для нас сценарій. Песимістично - у них доходи взагалі не впадуть і грошей на війну буде просто завалісь.
чекайте чекайте он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював) половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%) отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена)
greenozon написав:чекайте чекайте он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював) половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%) отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена) то куди ж пропала е-е???? а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах
Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.
Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець
greenozon написав:чекайте чекайте он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював) половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%) отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена) то куди ж пропала е-е???? а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах
Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.
Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець
Зняв шапочку і задумався Гроші на відбудову енергетики трохи дає Захід Тарифи - кажуть, що на відбудову піднімають А потім відбудоване буде належати олігархам, які і далі будуть качати гроші з населення То винні хто? Риторичне запитання А також винні ті, які таку владу та олігархів захищають, надіючись, що ім кістку кинуть з барського столу - погризіть
greenozon написав:чекайте чекайте он як собак тренують на вимкненні світла туда -сюда підганяють "скот" під новий тариф на е-е (це при тому, що левову частку е-е генерують АЕС а їх наче ніхто не розбомблював) половина людей виїхала емігрантами закордон (і мабуть вернеться пару %%) отже люди менше споживають, економіка навідохла кобила, але щипач гусок далі грозиться щипати вже за кості (підвищуючи податі для люмпена) то куди ж пропала е-е???? а за ним і все далі вверх полізе як на дріжджах
Всі великі ТЕС знищені під корінь, декілька ГЕС, навіть до ТЕЦ російськи ракети літають. Тільки по вітрякам не луплять. І по найбільшій в Європі АЕС, але є нюанс.
Боже, да рф сама каже - ми вам все винесемо нафіг, але люмпени з шапочкою, з фольги, кажуть, то злочинна влада і олігархи винні, капець
Зняв шапочку і задумався Гроші на відбудову енергетики трохи дає Захід Тарифи - кажуть, що на відбудову піднімають А потім відбудоване буде належати олігархам, які і далі будуть качати гроші з населення То винні хто? Риторичне запитання А також винні ті, які таку владу та олігархів захищають, надіючись, що ім кістку кинуть з барського столу - погризіть
Думав що на фінансових форумах немає тих, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги.
1finanсier написав:Думав що на фінансових форумах немає тих, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги.
якщо не відібрати, життєво необхідні галузі (енергетику, комуналку, безпеку) то можливий Британський сценарій...
Рішення щодо встановлення нових тарифів на електроенергію для населення уряд не ухвалив. “Сьогодні питання тарифів на електроенергію урядом не розглядалося — не було поставлено з голосу в порядок денний. Хоча всі знали, що рішення має бути прийнято”, — повідомив Олексій Кучеренко https://zn.ua/ukr/energetics/novi-tarif ... renko.html
Якщо залишимся без е/е, то таке собі задоволення. Хоч є час самостійно щось хоча би для себе зробити. Впевнений, що проблеми неминучі, та і якщо ціна зростає, то і економічно варто вкладатися - швидше окупиться навіть за рахунок власного споживання.
1finanсier написав:Думав що на фінансових форумах немає тих, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги.
якщо не відібрати, життєво необхідні галузі (енергетику, комуналку, безпеку) то можливий Британський сценарій...
Подивіться досвід Венесуели. Там теж все відібрали. І бензин найдешевший в світі. Але навіть за туалетною бумагою ходять до сусідніх країн купляти. Бо навіть туалетну бумагу у збиток собі виробляти не будуть прмватні підприємці. А у держави теж зайіих коштів немає, щоб на виготовлення витрачати 1долар, а продавати за 50 центів, адже "соціалізм" і все повино бути дешево. А також почитайте аро причини тотального дефіциту товарів народного споживання у совку. То ж, якщо е/е за вимагання трудящіхся залишити на 2 грн (тобто глибоко неконкурентною ціною, яка не покриває собівартість, то скоро електроенергії не буде взагалі.
1finanсier написав:. А також почитайте аро причини тотального дефіциту товарів народного споживання у совку. То ж, якщо е/е за вимагання трудящіхся залишити на 2 грн (тобто глибоко неконкурентною ціною, яка не покриває собівартість, то скоро електроенергії не буде взагалі.
ИМХО не має бути 2 грн., але не має бути такого, що Ахмедов на дифіцитному ринку продає ее по 8 грн., вона змішується з дешевою атомною по 3 грн. і в результаті народу продають по усередненій ціні 5 грн. (2,60/4,3 платить народ, решту компенсує держава). ИМХО Енергоатом має продавати по собівартості прямими контрактами, як Укрзалізниці, енергію народу, а вже надлишки - на ринок.