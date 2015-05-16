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Ринок енергоносіїв
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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:10

  Дюрі-бачі написав:
  1finanсier написав:. А також почитайте аро причини тотального дефіциту товарів народного споживання у совку. То ж, якщо е/е за вимагання трудящіхся залишити на 2 грн (тобто глибоко неконкурентною ціною, яка не покриває собівартість, то скоро електроенергії не буде взагалі.

ИМХО не має бути 2 грн., але не має бути такого, що Ахмедов на дифіцитному ринку продає ее по 8 грн., вона змішується з дешевою атомною по 3 грн. і в результаті народу продають по усередненій ціні 5 грн. (2,60/4,3 платить народ, решту компенсує держава). ИМХО Енергоатом має продавати по собівартості прямими контрактами, як Укрзалізниці, енергію народу, а вже надлишки - на ринок.

умовно десь так й працює, що не так? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:35

  Дюрі-бачі написав:
  1finanсier написав:. А також почитайте аро причини тотального дефіциту товарів народного споживання у совку. То ж, якщо е/е за вимагання трудящіхся залишити на 2 грн (тобто глибоко неконкурентною ціною, яка не покриває собівартість, то скоро електроенергії не буде взагалі.

ИМХО не має бути 2 грн., але не має бути такого, що Ахмедов на дифіцитному ринку продає ее по 8 грн., вона змішується з дешевою атомною по 3 грн. і в результаті народу продають по усередненій ціні 5 грн. (2,60/4,3 платить народ, решту компенсує держава). ИМХО Енергоатом має продавати по собівартості прямими контрактами, як Укрзалізниці, енергію народу, а вже надлишки - на ринок.


Енергоатом продає досить великі і специфічні об'єми електроенергії.
Таку електроенергію може купити Укрзалізниця (для себе) або Укренерго (на перепродаж).
Можливо ще хтось, не знаю.
Але ніяк не побутові споживачі.
В 2022 р. Енергоатом продав 59 млрд. кВтг електроенергії за 133 млрд. грн.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 15:58

  Amethyst написав:І я так розумію, що і простий саботаж населення самої підвищиної оплати е/е (ну там на 3..6 міс) ні до чого не призведе?! :mrgreen:

Это будет просто мечта энергетиков. Им бытовые потребители - это один сплошной гемоорой: не равномерные и поставляй им в убыток. Но пока платят отключать полностью нельзя. При этом абонплаты за электричество нет и у всех счётчики, т.е., кто хотел, тот уже отключился. Поэтому приведёт, но кто ж так будет саботировать?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:12

Шановні форумчани, пропонуємо обговорити тему.

У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на світло
Ірина_
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