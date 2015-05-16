Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
1finanсier написав:. А також почитайте аро причини тотального дефіциту товарів народного споживання у совку. То ж, якщо е/е за вимагання трудящіхся залишити на 2 грн (тобто глибоко неконкурентною ціною, яка не покриває собівартість, то скоро електроенергії не буде взагалі.
ИМХО не має бути 2 грн., але не має бути такого, що Ахмедов на дифіцитному ринку продає ее по 8 грн., вона змішується з дешевою атомною по 3 грн. і в результаті народу продають по усередненій ціні 5 грн. (2,60/4,3 платить народ, решту компенсує держава). ИМХО Енергоатом має продавати по собівартості прямими контрактами, як Укрзалізниці, енергію народу, а вже надлишки - на ринок.
1finanсier написав:. А також почитайте аро причини тотального дефіциту товарів народного споживання у совку. То ж, якщо е/е за вимагання трудящіхся залишити на 2 грн (тобто глибоко неконкурентною ціною, яка не покриває собівартість, то скоро електроенергії не буде взагалі.
ИМХО не має бути 2 грн., але не має бути такого, що Ахмедов на дифіцитному ринку продає ее по 8 грн., вона змішується з дешевою атомною по 3 грн. і в результаті народу продають по усередненій ціні 5 грн. (2,60/4,3 платить народ, решту компенсує держава). ИМХО Енергоатом має продавати по собівартості прямими контрактами, як Укрзалізниці, енергію народу, а вже надлишки - на ринок.
Енергоатом продає досить великі і специфічні об'єми електроенергії. Таку електроенергію може купити Укрзалізниця (для себе) або Укренерго (на перепродаж). Можливо ще хтось, не знаю. Але ніяк не побутові споживачі. В 2022 р. Енергоатом продав 59 млрд. кВтг електроенергії за 133 млрд. грн.
Amethyst написав:І я так розумію, що і простий саботаж населення самої підвищиної оплати е/е (ну там на 3..6 міс) ні до чого не призведе?!
Это будет просто мечта энергетиков. Им бытовые потребители - это один сплошной гемоорой: не равномерные и поставляй им в убыток. Но пока платят отключать полностью нельзя. При этом абонплаты за электричество нет и у всех счётчики, т.е., кто хотел, тот уже отключился. Поэтому приведёт, но кто ж так будет саботировать?
«Гроші підуть у дві компанії. 15% піде в Укргідроенерго, і тут у мене немає жодних протиріч, Укргідроенерго потребує грошей на відновлення. Але 85% піде в Енергоатом. І якщо бути відвертим, це просто маячня якась, тому що Енергоатом і не постраждав, і немає об'єктів, які треба відновлювати; і спускає гроші, даруйте, в унітаз, імітуючи будівництво нових атомних реакторів, які навіть за ідеальної ситуації можуть з’явитися не раніше, ніж за 10−15 років»
Коментуючи інформацію про те, що в соцмережах багато обурення з приводу того, що все піде на збагачення олігархів, власникам різноманітних об'єктів, а не на покращення стану критичної інфраструктури, експерт зазначив: «Це не піде на збагачення олігархів. Олігархам з того нічого не дістанеться. Люди можуть не боятися цього. Усе буде злито в Енергоатом. А далі треба ставити питання, коли нарешті буде припинена корупція в Енергоатомі, тому що, коли ви читаєте аналітику аналітичних центрів щодо корупції в державних компаніях, то там Енергоатом — стабільний лідер. Друге [питання]: коли буде припинено спускання грошей на будівництво абсолютно примарних атомних реакторів, які нічого не дадуть українській енергосистемі в найближчі роки»
тому ті, хто в нас полюбляє у всьому звинувачувати олігархів не бачать, що з державної власності крадуть стільки, скільки олігарх й не заробляє. тому міфи про ефективне державне керування якраз розповсюджують ті, хто має до цього відношення. й звісно кажучи, що все для народу
1finanсier написав:Думав що на фінансових форумах немає тих, які у всьому винуватять олігархів, у яких напевно треба "всьо отнять і падєліть" Але схоже, помилявся. То ж, надягайте назад шапочку з фольги.
якщо не відібрати, життєво необхідні галузі (енергетику, комуналку, безпеку) то можливий Британський сценарій...
барабашов написав:Британский сценарий - это какой?
Приватні компанії для максимізації прибутку економлять на всьому, особливо на інвестиціях в капітальну інфраструктуру. В результаті маємо сторічний водопровід, який ніхто не ремонтує, а користувачам в деяких районах ніхто не хоче надавати послуги.