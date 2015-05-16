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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 05 чер, 2024 12:33
Примат написав: detroytred написав:
Все ж таки є атомна.
Вы не понимаете , как работает энергетика. Она работает когда генерация = потреблению, если нет баланса, то блек аут (всё гаснет, запуск от нескольких часов до нескольких месяцев). Атомные станции выдают всегда (каждый блок) константу по генерации, это не маневренная, это база. Атомная энергетика !!!!НИКОГДА!!!! не будет генерировать тот объем, которые в данный конкретный момент потребляется. Для этого необходима маневренная генерация (ГЭС, ТЭС), которой у нас НЕТ.
Абетку цю я чудово розумію.
Мав на увазі, що хоча б на оцій базі, з відключеннями, можна забезпечити достатній рівень виживання підприємств і людей.
Бо мова зайшла про повний писець аля переселення.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 12:37
detroytred написав:
Мав на увазі, що хоча б на оцій базі, з відключеннями, можна забезпечити достатній рівень виживання підприємств і людей.
Бо мова зайшла про повний писець аля переселення.
это диспетчер должен будет без предупреждений, как на пианино "дергать рубильники", чтобы держать баланс генерация/потребление.
Но тут есть еще один момент, о котором МОЛЧАТ, количество отключений/включений автоматических выключателей
ограничено, стоят они огромных денег, на замену нужны деньги, рабочие, время. Что будем делать, когда они перестанут функционировать?
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Додано: Сер 05 чер, 2024 12:42
Примат написав: detroytred написав:
Мав на увазі, що хоча б на оцій базі, з відключеннями, можна забезпечити достатній рівень виживання підприємств і людей.
Бо мова зайшла про повний писець аля переселення.
это диспетчер должен будет без предупреждений, как на пианино "дергать рубильники", чтобы держать баланс генерация/потребление.
Но тут есть еще один момент, о котором МОЛЧАТ, количество отключений/включений автоматических выключателей
ограничено, стоят они огромных денег, на замену нужны деньги, рабочие, время. Что будем делать, когда они перестанут функционировать?
Дякую. Про це не знав.
Тут ще Арестович голосить, що оцих віртуозів по рубільніках повним ходом мобілізують.
Я ж кажу: майже по всім сферам ми не знаємо реальних повних розкладів. Не бачимо усієї картини по кожній сфері. І загальної в цілому.
Лише віра залишається.
Віра в кого, кому можна вірити?))
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 05 чер, 2024 12:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 12:47
detroytred написав:
повним ходом мобілізують.
Есть, например, специалисты по релейной защите и автоматике, эти кадры должны проработать минимум 10 лет, чтобы самостоятельно выполнять свои функции. Ну это как многие другие специальности, которые требуют много знаний и самое главное опыта.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 13:03
detroytred написав:
Блекаути влітку – наскільки це реально?
більш турбує питання про зиму, літо це таке..
detroytred написав:
У нас є атомна генерація, й вона нікуди не дінеться.
якщо кацапи не зїдуть з рейок остаточно
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Додано: Сер 05 чер, 2024 13:11
Примат написав: detroytred написав:
повним ходом мобілізують.
Есть, например, специалисты по релейной защите и автоматике, эти кадры должны проработать минимум 10 лет, чтобы самостоятельно выполнять свои функции. Ну это как многие другие специальности, которые требуют много знаний и самое главное опыта.
тут на форумі повно фахівців по постачанню 5 вольт в розетку ))
а якщо серйозно - мало хто розуміє, що навіть незважаючи на те, що описанні вами специ не є бог знає ким там, але тим не менш, таки на дорозі не валяються. і крім технічної кваліфікації потрбіна кваліфікація по тб, типу там 5 гр 1000+ (на яку теж потрібні досвід і стаж) і без якої монтєра ніхто і близько не підпустить до якогось девайсу, щоб потім часом не сісти коли від того раптом залишаться тільки одні кєди.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 13:11
Примат написав: detroytred написав:
повним ходом мобілізують.
Есть, например, специалисты по релейной защите и автоматике, эти кадры должны проработать минимум 10 лет, чтобы самостоятельно выполнять свои функции. Ну это как многие другие специальности, которые требуют много знаний и самое главное опыта.
Поліцаї цінніші.
Знаєте, скільки років в поліцейській академії потрібно навчатись?
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Додано: Сер 05 чер, 2024 13:23
detroytred написав: Примат написав: detroytred написав:
Все ж таки є атомна.
Вы не понимаете , как работает энергетика. Она работает когда генерация = потреблению, если нет баланса, то блек аут (всё гаснет, запуск от нескольких часов до нескольких месяцев). Атомные станции выдают всегда (каждый блок) константу по генерации, это не маневренная, это база. Атомная энергетика !!!!НИКОГДА!!!! не будет генерировать тот объем, которые в данный конкретный момент потребляется. Для этого необходима маневренная генерация (ГЭС, ТЭС), которой у нас НЕТ.
Абетку цю я чудово розумію.
Мав на увазі, що хоча б на оцій базі, з відключеннями, можна забезпечити достатній рівень виживання підприємств і людей.
Бо мова зайшла про повний писець аля переселення.
На жаль, є способи виключити надовго і атомні блоки, не обов'язково через удари безпосередньо по самим блокам, спеціалісти у кацапів які це знають, нажаль також є, це навіть можуть бути ті, хто раніше працював в українській енергетиці.
І, це також є великим ризиком.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 13:43
Примат написав: detroytred написав:
Мав на увазі, що хоча б на оцій базі, з відключеннями, можна забезпечити достатній рівень виживання підприємств і людей.
Бо мова зайшла про повний писець аля переселення.
это диспетчер должен будет без предупреждений, как на пианино "дергать рубильники", чтобы держать баланс генерация/потребление.
Це трошки не так працює, ніхто не смикає рубильники при зниженні частоти, а працює автоматика, під налаштування якої заведені черги на відключення, в залежності від налаштувань порогу та часу спрацювання. Ні одна людина не здатна швидко оцінити та вимкнути, коли рахунок йде на мілісекунди чи секунди. І, це не обов'язково повинні бути великі вимикачі, які складно замінити, все залежить від налаштувань ланок мережі до цього вимикача.
Такий принцип у всіх енергосистемах, незалежно від країни.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 14:56
_Mykola_ написав: Примат написав: detroytred написав:
Мав на увазі, що хоча б на оцій базі, з відключеннями, можна забезпечити достатній рівень виживання підприємств і людей.
Бо мова зайшла про повний писець аля переселення.
это диспетчер должен будет без предупреждений, как на пианино "дергать рубильники", чтобы держать баланс генерация/потребление.
Це трошки не так працює, ніхто не смикає рубильники при зниженні частоти, а працює автоматика, під налаштування якої заведені черги на відключення, в залежності від налаштувань порогу та часу спрацювання. Ні одна людина не здатна швидко оцінити та вимкнути, коли рахунок йде на мілісекунди чи секунди. І, це не обов'язково повинні бути великі вимикачі, які складно замінити, все залежить від налаштувань ланок мережі до цього вимикача.
Такий принцип у всіх енергосистемах, незалежно від країни.
возможно, за 10 последних лет в наших распределительный сетях уже внедрили Smart Grid, а я остался в прошлом, поэтому прошу прощения, если что-то не то озвучил
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