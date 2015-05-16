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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:09

  detroytred написав:Почекайте.
Якщо дійсно стан справ такий, що серйозно стоїть питання "мешканцям багатоквартирних будинків...", то хто тоді на оборонпідприємствах, а також інших підприємствах працювати зможе???
Якщо люд подасться на виживання взимку по приватних секторах - за міста...
Бо в місті приватний сектор не резиновий, да і до себе хто пустить?

Про що взагалі йде мова...
Це вже не жарти.
Яка країна без енергетики?

Приватний сектор не резиновый и в сёлах - у нас примерно 70% городского населения.
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:24

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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 21:30

Суттєвий підйом акцизів на пальне виживаючому на генераторах населенню і бізнесу пояснюють неіснуючими вимогами ЄС.
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