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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 05 чер, 2024 15:09
detroytred написав:
Почекайте.
Якщо дійсно стан справ такий, що серйозно стоїть питання "мешканцям багатоквартирних будинків...", то хто тоді на оборонпідприємствах, а також інших підприємствах працювати зможе???
Якщо люд подасться на виживання взимку по приватних секторах - за міста...
Бо в місті приватний сектор не резиновий, да і до себе хто пустить?
Про що взагалі йде мова...
Це вже не жарти.
Яка країна без енергетики?
Приватний сектор не резиновый и в сёлах - у нас примерно 70% городского населения.
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:24
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:У ДТЕК розповіли про «люфт у графіках»: як відбуваються відключення
А чи збігаються графіки відключень у Вас?
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Додано: Чет 13 чер, 2024 21:30
Суттєвий підйом акцизів на пальне виживаючому на генераторах населенню і бізнесу пояснюють неіснуючими вимогами ЄС.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:36
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Додано: Сер 17 лип, 2024 12:48
Днями столичний ТРЦ Gulliver зробив заяву про самостійне вирішення проблем з енергопостачанням. Зокрема, йшлося про закупівлю електроенергії в Польщі. Втім, експерти називають такий підхід, м'яко кажучи, нісенітницею: те, що могло здатися полегшенням роботи енергосистеми України, насправді є елементом не дуже красивої схеми.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив економіст, фінансовий аналітик Аналітичного центру “Об'єднана Україна” Олексій Кущ. За словами експерта, об'єднана енергетична система України не передбачає жодного "окремого кабелю" для ТРЦ Gulliver.
“80% імпорту електроенергії - це схема, коли великих споживачів електроенергії у повному розумінні слова змушують купувати електроенергію у тих, у кого треба, хто має право імпортувати електроенергію, оплачує міждержавний перетин. У цій схемі 5 підприємств, які контролюють перетин, та завдання держави було організувати під них схему. Схема з відключеннями якраз зайшла у потрібний час”, - констатує Олег Попенко.
Дозвіл приватним компаніям на імпорт з-за кордону дав ще уряд Арсенія Яценюка у грудні 2014 року. А теперішній уряд Дениса Шмигаля пішов ще далі, зобов'язавши промисловців імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб.
ТРЦ, звичайно, не промисловий об'єкт, але якщо він може і хоче платити, то це, як кажуть експерти, чергове вікно для “занесення” грошей.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 17 лип, 2024 12:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 лип, 2024 21:44
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Додано: Чет 18 лип, 2024 14:03
vitaliiangel написав:
Днями столичний ТРЦ Gulliver зробив заяву про самостійне вирішення проблем з енергопостачанням. Зокрема, йшлося про закупівлю електроенергії в Польщі. Втім, експерти називають такий підхід, м'яко кажучи, нісенітницею: те, що могло здатися полегшенням роботи енергосистеми України, насправді є елементом не дуже красивої схеми.
Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив економіст, фінансовий аналітик Аналітичного центру “Об'єднана Україна” Олексій Кущ. За словами експерта, об'єднана енергетична система України не передбачає жодного "окремого кабелю" для ТРЦ Gulliver.
“80% імпорту електроенергії - це схема, коли великих споживачів електроенергії у повному розумінні слова змушують купувати електроенергію у тих, у кого треба, хто має право імпортувати електроенергію, оплачує міждержавний перетин. У цій схемі 5 підприємств, які контролюють перетин, та завдання держави було організувати під них схему. Схема з відключеннями якраз зайшла у потрібний час”, - констатує Олег Попенко.
Дозвіл приватним компаніям на імпорт з-за кордону дав ще уряд Арсенія Яценюка у грудні 2014 року. А теперішній уряд Дениса Шмигаля пішов ще далі, зобов'язавши промисловців імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб.
ТРЦ, звичайно, не промисловий об'єкт, але якщо він може і хоче платити, то це, як кажуть експерти, чергове вікно для “занесення” грошей.
І ось як це технічно можливо??? Це вже точно знущання з людей.
Виходить, що вся справа в ціні? В квартиру можна замовити світло з Польщі?))
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Andrey2512
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Додано: Чет 18 лип, 2024 14:23
Andrey2512 написав:
Виходить, що вся справа в ціні?
справа в грошах, во всіх сферах, мабуть це знають вже навіть діти
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