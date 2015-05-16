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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 30 лип, 2024 13:19
Денис Шмигаль
Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася.
Але ми продовжуємо підготовку до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації. Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. З 27 липня закон набув чинності. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 13:45
Ірина_ написав:Денис Шмигаль
Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася.
Але ми продовжуємо підготовку до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації. Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. З 27 липня закон набув чинності. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо.
стежимо за падінням цін на Розетці
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Додано: Вів 30 лип, 2024 13:46
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Додано: Сер 31 лип, 2024 01:41
Шмигаль особисто змушує українців роздавати хабарі направо і на ліво ?
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Додано: Сер 31 лип, 2024 10:37
Ukrainian Шмигаль особисто показує, що навіть на топ рівні (міністрів, які є його прямими підлеглими) за корупцію нічого не буде,
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