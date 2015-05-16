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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 30 лип, 2024 13:19
Денис Шмигаль
Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася.
Але ми продовжуємо підготовку до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації. Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. З 27 липня закон набув чинності. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 13:45
Ірина_ написав:Денис Шмигаль
Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася.
Але ми продовжуємо підготовку до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації. Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. З 27 липня закон набув чинності. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо.
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Додано: Вів 30 лип, 2024 13:46
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Додано: Сер 31 лип, 2024 01:41
Шмигаль особисто змушує українців роздавати хабарі направо і на ліво ?
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Додано: Сер 31 лип, 2024 10:37
Ukrainian Шмигаль особисто показує, що навіть на топ рівні (міністрів, які є його прямими підлеглими) за корупцію нічого не буде,
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Додано: Чет 01 сер, 2024 16:18
Ярослав Железняк
Ще одна треш-історія закупівель з Енергоатомом. І як закон зараз допомагає проводити корупційні схеми в закупівлях, які не могли провести до воєнного стану.
Буквально вчора побачив на Prozorro, що Енергоатом уклав контракт на більш ніж 27 млн грн (616 тис €) на ремонтні роботи обмотки статора.
Ще перед війною Енергоатом двічі скасовував тендери, на які приходив польський представник GE, нібито через брак конкуренції. Фактично Енергоатом заблокував можливість компанії з групи General Electric прийти на український ринок.
У грудні 2022 року Енергоатом вже укладав договір на ремонт статора турбогенератора на Хмельницькій АЕС з литовською прокладкою Svertas Group. Ціна договору склала 25,42 млн. євро. Договір укладено без використання електронної системи Prozorro. Роботи мають бути виконані до 31 травня 2025 року
Раніше, в 2021 році Енергоатом двічі намагався замовити капітальний відновлювальний ремонт статора для централізованого запасу «Енергоатома». Перший тендер був оголошений в липні. Очікувана сума складала близько 19,71 млн євро. Тоді, на торги прийшла компанія «General Electric Power Sp. z o.o.» (Польща) із ціною 574,91 млн грн, або 17,74 млн євро. Але, оскільки вони були єдиним учасником, тендер був віддмінений через нестачу конкурентів. Другий тендер був оголошений в грудні, Але гривнева сума очікуваної вартості становила вже 21,52 млн євро. Цей тендер також був відмінений він також був відмінений на тій же підставі.
І вже як почалася війна і спростили умови закупівлі, Енергоатом перестав гратися і відразу, без Prozorro уклав договір з литовською прокладкою на 25,42 євро. Це на 7,68 млн. євро більше, ніж пропонувала польська компанія із групи General Electric.
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Ірина_
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