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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 13:19

Денис Шмигаль

Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася.

Але ми продовжуємо підготовку до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації. Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. З 27 липня закон набув чинності. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 13:45

  Ірина_ написав:Денис Шмигаль

Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася.

Але ми продовжуємо підготовку до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації. Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. З 27 липня закон набув чинності. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо.

стежимо за падінням цін на Розетці :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2024 13:46

шмигаль вже подолав усю корупцію і посадив усіх хабарників на митниці за ґрати? :evil: :?: :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 01:41

  greenozon написав:шмигаль вже подолав усю корупцію і посадив усіх хабарників на митниці за ґрати? :evil: :?: :mrgreen:

Шмигаль особисто змушує українців роздавати хабарі направо і на ліво ?
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 10:37

Ukrainian Шмигаль особисто показує, що навіть на топ рівні (міністрів, які є його прямими підлеглими) за корупцію нічого не буде,
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 16:18

Ярослав Железняк

Ще одна треш-історія закупівель з Енергоатомом. І як закон зараз допомагає проводити корупційні схеми в закупівлях, які не могли провести до воєнного стану.

Буквально вчора побачив на Prozorro, що Енергоатом уклав контракт на більш ніж 27 млн грн (616 тис €) на ремонтні роботи обмотки статора.

Ще перед війною Енергоатом двічі скасовував тендери, на які приходив польський представник GE, нібито через брак конкуренції. Фактично Енергоатом заблокував можливість компанії з групи General Electric прийти на український ринок.

У грудні 2022 року Енергоатом вже укладав договір на ремонт статора турбогенератора на Хмельницькій АЕС з литовською прокладкою Svertas Group. Ціна договору склала 25,42 млн. євро. Договір укладено без використання електронної системи Prozorro. Роботи мають бути виконані до 31 травня 2025 року

Раніше, в 2021 році Енергоатом двічі намагався замовити капітальний відновлювальний ремонт статора для централізованого запасу «Енергоатома». Перший тендер був оголошений в липні. Очікувана сума складала близько 19,71 млн євро. Тоді, на торги прийшла компанія «General Electric Power Sp. z o.o.» (Польща) із ціною 574,91 млн грн, або 17,74 млн євро. Але, оскільки вони були єдиним учасником, тендер був віддмінений через нестачу конкурентів. Другий тендер був оголошений в грудні, Але гривнева сума очікуваної вартості становила вже 21,52 млн євро. Цей тендер також був відмінений він також був відмінений на тій же підставі.

І вже як почалася війна і спростили умови закупівлі, Енергоатом перестав гратися і відразу, без Prozorro уклав договір з литовською прокладкою на 25,42 євро. Це на 7,68 млн. євро більше, ніж пропонувала польська компанія із групи General Electric.

:evil:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 15:52

Ярослав Железняк

Ну нарешті - «Енергоатом» вийшов з комунікацією))))

Просто ці енергетичні пацюки 🐁 знову пряму і дуже - дуже сильно брешуть)))) Зараз будемо тоді, як і обіцяв, проводити повторну вправу.

💁‍♂️І так:
1) Ще у понеділок зранку боку чудово працював на 1000 МВт ) Що дуже легко довести
2) На Південноукраїнській АЕС немає мережевих обмежень від Укренерго.

Відповідно ось це «….блок повернеться у роботу, коли будуть зняті обмеження від Укренерго» тупа і неприкрита брехня 🤬 І «зауваження» це взагалі щось нове придумали 🤡

😤А правда дуже проста: ці корупціонери нормально не зробили ремонт, і тому у них там поломка. Все. Тому півкраїни сидить без світла.

Обіцяли плюс 1 ГВт, а вийшло мінус ➖ 1 ГВт. І імʼя цієї проблеми: «Галущенко і Котін».
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:05

Олексій Гончаренко

Що там Зеленський говорив про торгівлю з росією?!

Ми продовжуємо транзит російської нафти. На цьому росія заробить 6 млрд доларів. Ми навіть на цент не піднімаємо тариф на прокачку. Ми діємо як нікчеми. Орбану потрібна нафта, тому ми будемо допомагати росії заробити на 2 500 шахедів. Це сім шахедів в день на голову українців.

Я останній місяць вимагаю ввести мито на прокачку газу і нафти або взагалі перекрити. Бо якщо ми не можемо припинити качати їх нафту та газ, то хоча би прибуток має залишатись у нас, а не у путіна.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:20

В результаті дій російської агентури впливу в Україні по поверненню транзиту російського газу в Європу, до використання російського газу повертається і Молдова, вимагаючи у України "угорської" схеми обходу санкцій.

Зеленський і Шмигаль погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і міжнародних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 ‎09.‎09.‎2024 року.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 14:22

  greenozon написав:Зеленський і Шмигаль погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. .

мерзость
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