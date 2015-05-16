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Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася.
Але ми продовжуємо підготовку до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації. Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. З 27 липня закон набув чинності. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо.
Завдяки завчасному завершенню ремонтів на двох блоках атомних станцій та зниженню температури повітря ситуація в енергетиці стабілізувалася.
Але ми продовжуємо підготовку до осінньо-зимового періоду та розвиток альтернативних джерел генерації. Вже запустили програми державної підтримки побудови розподіленої генерації. Є перші приклади кредитування бізнесу та фізичних осіб для посилення енергетичної стійкості.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про зняття ввізного мита й ПДВ для енергообладнання. З 27 липня закон набув чинності. Тепер у пільговому режимі громадяни та бізнес можуть завозити електрогенератори, інвертори, акумулятори, зарядні станції тощо.
Ще одна треш-історія закупівель з Енергоатомом. І як закон зараз допомагає проводити корупційні схеми в закупівлях, які не могли провести до воєнного стану.
Буквально вчора побачив на Prozorro, що Енергоатом уклав контракт на більш ніж 27 млн грн (616 тис €) на ремонтні роботи обмотки статора.
Ще перед війною Енергоатом двічі скасовував тендери, на які приходив польський представник GE, нібито через брак конкуренції. Фактично Енергоатом заблокував можливість компанії з групи General Electric прийти на український ринок.
У грудні 2022 року Енергоатом вже укладав договір на ремонт статора турбогенератора на Хмельницькій АЕС з литовською прокладкою Svertas Group. Ціна договору склала 25,42 млн. євро. Договір укладено без використання електронної системи Prozorro. Роботи мають бути виконані до 31 травня 2025 року
Раніше, в 2021 році Енергоатом двічі намагався замовити капітальний відновлювальний ремонт статора для централізованого запасу «Енергоатома». Перший тендер був оголошений в липні. Очікувана сума складала близько 19,71 млн євро. Тоді, на торги прийшла компанія «General Electric Power Sp. z o.o.» (Польща) із ціною 574,91 млн грн, або 17,74 млн євро. Але, оскільки вони були єдиним учасником, тендер був віддмінений через нестачу конкурентів. Другий тендер був оголошений в грудні, Але гривнева сума очікуваної вартості становила вже 21,52 млн євро. Цей тендер також був відмінений він також був відмінений на тій же підставі.
І вже як почалася війна і спростили умови закупівлі, Енергоатом перестав гратися і відразу, без Prozorro уклав договір з литовською прокладкою на 25,42 євро. Це на 7,68 млн. євро більше, ніж пропонувала польська компанія із групи General Electric.
Ми продовжуємо транзит російської нафти. На цьому росія заробить 6 млрд доларів. Ми навіть на цент не піднімаємо тариф на прокачку. Ми діємо як нікчеми. Орбану потрібна нафта, тому ми будемо допомагати росії заробити на 2 500 шахедів. Це сім шахедів в день на голову українців.
Я останній місяць вимагаю ввести мито на прокачку газу і нафти або взагалі перекрити. Бо якщо ми не можемо припинити качати їх нафту та газ, то хоча би прибуток має залишатись у нас, а не у путіна.
В результаті дій російської агентури впливу в Україні по поверненню транзиту російського газу в Європу, до використання російського газу повертається і Молдова, вимагаючи у України "угорської" схеми обходу санкцій.
Зеленський і Шмигаль погодились на відновлення транзиту російської нафти через Україну до Угорщини. Махінація для обходу українських і міжнародних санкцій полягає в тому, що російську нафту формально прийматимуть на білорусько-українському кордоні угорська MOL Group. Відтоді російська нафта офіційно стане угорською, тож Україна й надалі пропускатиме її по нафтопроводу "Дружба». Тобто агенти впливу РФ Зеленський і Шмигаль причетні до створення антисанкційного механізму, який дозволить РФ заробляти гроші на війну з Україною. Угода запрацювала в 00-00 09.09.2024 року.