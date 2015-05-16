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Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:43

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

ДТЕК збудує батареї для зберігання енергії
Ірина_
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