Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
ДТЕК збудує батареї для зберігання енергії
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:43
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
ДТЕК збудує батареї для зберігання енергії
Додано: Пон 07 жов, 2024 14:34
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
У ДТЕК пояснили, навіщо ремонтують зруйновані ТЕС, якщо можна побудувати нові
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