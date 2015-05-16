Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
tumos написав:С чем связано увеличение стоимости транспортировки газа ? С поставками газа из США ? Тогда как я понимаю стоимость газа, а не только его транспортировки, тоже должна возрасти. Кстати, почему темой закупки газа из США занялся ДТЕК, а не Нафтогаз ?
Возможно, ошибаюсь, но скорее всего с тем, что поднять стоимость газа нельзя из-за моратория, а отменить мораторий не приемлемо по политическим причинам. А цена газа реально выросла. Поэтому, чтобы не поднимать цену газа нашли обходной вариант - поднять цену транспортировки. При это и волки сыты, и овцы целы. Ну, не совсем так - и овец слегка пощипали, и волков не совсем накормили, но всё же какой-то компромисс.
як на мене, помилка у всіх припущеннях
нагадаю, що фіксація ціни 8 грн сталася, коли газ коштував скільки там й 30, й 40 гривень. зараз скільки 20? в цифрах можу помилитися, бо давно не слідкую за ціною газу. але принцип зрозумілий.
й от витрати на транспортування дійсно зростуть. хтось думає, що московський газ качають в Європу? його використовують на східній Україні, а на захід піднімають газ з ПСГ на Західній Україні. тепер цього не буде. друге - газу будуть прокачувати менше - а електродвигун компресору як працював, так й працює - витрати на один куб збільшуються. насправді, ми й не знаємо, як насправді працює система без транзиту, там є декілька технічних моментів.
тому не треба вигадувати, транспортування газу таки об'єктивно може подорожчати.
а з приводу ДТЕК - гадаю Нафтогаз й так займається питанням імпорту газу. але це й є ринок - ніхто не заважає цим займатися й ДТЕКу, й іншим приватним компаніям
budivelnik написав:Навіщо Вам рази ? Що заважає просто глянути на цифри
повідомляє LIGA.net з посиланням на засідання НКРЕКП. Так, з нового року тариф за транспортування газу зросте від 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубічних метрів, або майже на 305%
Тобто реально м3 газу зріс на 40 копійок.... Україна(населення+комуналка) споживає 20 млрд м3 газу - значить заплатить на 8 млрд грн більше. Все.
Я бачу цифри у платіжках батьків. Збільшення ціни за транспортування, яка платиться кожен місяць, автоматично збільшує платіж КОЖНИЙ місяць, і літом також, коли споживання складає 3 куби. Це автоматично збільшує ціну газу, і коли ціна транспортування при споживанні у середньому 1500-1800 кубів за рік складає біля 4тис.грн, а буде за 12-16 тис.грн, то виникає питання, а чому так і чи варте воно того?
По данным Bloomberg, цены на природный газ в Европе резко выросли из-за заявлений российского президента Владимира Путина о возможных проблемах с поставками через Украину. Цены на фьючерсы ТТF на газ выросли на 5 процентов в пятницу, достигнув самого высокого уровня за неделю и составив более $515 за тыс куб м. Нидерландские фьючерсы, которые используются как эталон для европейского рынка газа, подорожали на более 2 процентов и достигли отметки в €46,78 за МВт-час сегодня утром по местному времени в Амстердаме. В свою очередь, российский лидер заявил, что новое транзитное соглашение не может быть заключено до конца года. Агентство также сообщает, что президент РФ отметил, что ещё одной преградой на пути к заключению соглашения являются судебные процессы, связанные с исками украинской компании против «Газпрома», подчеркнув, что для достижения соглашения по транзиту необходимо отозвать иск из суда.
Отметим, что в этом году цены на европейском рынке находились в коридоре от $250 до $530 за тыс куб м.
В целом по миру за 2024 год потребление газа увеличилось на 100 млрд куб м. Но в основном этот прирост обеспечили всего- три страны – Россия, Китай и Индия
Европа увеличила отбор газа в этот отопительный сезон
Согласно сообщению Financial Times, в холодные зимние месяцы в ЕС происходит активное использование запасов газа, что приводит к их значительному сокращению. Согласно данным, с осени по середину зимы запасы газа в хранилищах ЕС уменьшились почти на 20 процентов, что является самым быстрым падением за несколько лет. Аналитики, опрошенные Financial Times, связывают эту тенденцию с более холодной зимой и уменьшением импорта СПГ. Эту зиму Европе приходится сильнее полагаться на свои запасы газа в подземных хранилищах, чтобы удовлетворить увеличенный спрос и компенсировать снижение импорта. Газета сообщает, что Европа столкнулась с увеличивающейся конкуренцией за импорт СПГ от азиатских покупателей, чем в прошлые годы, что привело к замедлению импорта и необходимости использовать больше хранимых резервов. Уровень запасов в ЕС в настоящее время составляет 75 процентов, что немного превышает средний показатель за прошедшие десять лет. Ранее этот уровень был близок к 90 процентов, прежде чем западноевропейские страны начали сокращать зависимость от российского импорта.
FT предупреждает, что уменьшение запасов может привести к росту цен на газ. По данным издания, трейдеры уже заключают сделки на газ с поставкой следующим летом по более высокой цене, чем с поставкой следующей зимой.
loomberg: После прекращения транзита между Россией и Украиной вырастут цены на СПГ в Азии
▪️Прекращение поставок российского газа в Европу через Украину, вероятно, приведет к усилению конкуренции с Азией и росту цен на альтернативные источники.
▪️«Это приведет к дальнейшему сужению рынка СПГ… Мы считаем, что в этом и, возможно, в следующем году рынок будет напряженным. Предложение, особенно СПГ, ограничено, и мы видим больший риск роста спотовых цен на СПГ в этом и следующем году», — считает управляющий директор Haitong International Securities Скотт Дарлинг.
▪️Хотя этот шаг был ожидаем после нескольких месяцев политических разборок, Европе все равно придется заменить около 5% газа, и, возможно, в большей степени полагаться на хранилища, запасы газа в которых упали ниже среднего уровня для этого времени года.
▪️Цены выросли в преддверии отключения газа, причем европейский бенчмарк на конец 2024 года вырос более чем на 50%. Этот рост еще не полностью отразился на стоимости обычно более дорогого СПГ, от которого в значительной степени зависят такие страны, как Япония и Южная Корея.
сколько это будет стоить Москве?
▪️Российский газ больше не поступает в страны ЕС через Украину после истечения срока действия пятилетнего соглашения, что закрывает энергетический маршрут, существовавший со времен распада Советского Союза в 1991 году.
▪️Газ по-прежнему может поступать из России в Европу по трубопроводу «Турецкий поток», но уже не через Украину, что сократит импорт газа в ЕС примерно на 14 миллиардов кубометров.
▪️Хотя Украина получала финансовую выгоду от соглашения, срок действия которого истек, в размере $800 млн в год, газ не импортировался в саму Украину.
▪️По последним оценкам, Россия потеряет около 5 млрд евро в год, получаемых ранее от газа, транспортируемого в Европу через Украину.
▪️Согласно собственным отчетам, рыночная капитализация «Газпрома» составляет около 28 миллиардов долларов (3 триллиона рублей).
▪️К концу 2024 года объем российского газа, экспортируемого в Европу только по украинским трубопроводам, уже упал на 78% с момента начала действия контракта в 2020 году.
▪️А в 2023 году «Газпром» впервые с 2001 года сообщил о чистом убытке в размере 629 млрд рублей после резкого падения продаж газа. До этого момента газовый гигант ежегодно получал миллиарды, в том числе даже 1,9 трлн рублей в 2022 году, в первый год конфликта.
▪️В 2023 году доходы сократились примерно на 27%, до 61 миллиарда фунтов стерлингов, а доходы от продажи газа, в частности, упали на 40%.
▪️В этом контексте потеря 5,2 млрд долларов от продажи газа без сделки по транзиту через Украину может привести к дальнейшему снижению доходов «Газпрома»
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 02 січ, 2025 12:03, всього редагувалось 1 раз.
FT предупреждает, что уменьшение запасов может привести к росту цен на газ. По данным издания, трейдеры уже заключают сделки на газ с поставкой следующим летом по более высокой цене, чем с поставкой следующей зимой.
Трамп накладе мита на китайський імпорт, як результат ціна його виросте, попит впаде, що знизить попит на комодіс, в кінці ланцюга отримаєм світову рецесію та падіння цін на сировину (в тому числі газ і нафту). Нічого особистого, джаст е бузінес.
tumos написав:С чем связано увеличение стоимости транспортировки газа ?
Потому что раньше затраты на поддержание давления в трубе делились между украинскими потребителями и иностранными которые покупали кацапский газ. Теперь все затраты на нас. И чем меньше будет прокачиваться газа через трубу тем больше будут расти накладные расходы в общей платежке.
budivelnik написав:Навіщо Вам рази ? Що заважає просто глянути на цифри
повідомляє LIGA.net з посиланням на засідання НКРЕКП. Так, з нового року тариф за транспортування газу зросте від 124,16 до 501,97 грн за 1000 кубічних метрів, або майже на 305%
Тобто реально м3 газу зріс на 40 копійок.... Україна(населення+комуналка) споживає 20 млрд м3 газу - значить заплатить на 8 млрд грн більше. Все.
Я бачу цифри у платіжках батьків. Збільшення ціни за транспортування, яка платиться кожен місяць, автоматично збільшує платіж КОЖНИЙ місяць, і літом також, коли споживання складає 3 куби. Це автоматично збільшує ціну газу, і коли ціна транспортування при споживанні у середньому 1500-1800 кубів за рік складає біля 4тис.грн, а буде за 12-16 тис.грн, то виникає питання, а чому так і чи варте воно того?
1 Ви ще не БАЧИЛИ платіжок своїх батьків по новим тарифам... Може просто почекаєте і подивитесь? 2 Особисто я у ВСІХ своїх платіжках бачу 7,96 за газ+2,028 грн за доставку(останніх пару років точно). Чому у Вас по іншому - мені не зрозуміло
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 02 січ, 2025 16:18, всього редагувалось 1 раз.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разместил в фейсбуке видеообращение о том, что он назвал ответными мерами против Украины после прекращения транзита российского газа, передает Reuters.
Эти шаги будут обсуждаться правительством и правящей партией Smer в ближайшие дни (Фицо не уточнил, когда именно) и могут включать, по его словам, не только прекращение поставок электроэнергии Украине, чем он угрожал и ранее, но также сокращение помощи украинским беженцам, находящимся в Словакии.
Кроме того, Словакия потребует от Украины либо возобновления транзита, либо компенсации нанесенных ей потерь, сказал Фицо.
Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що сьогодні чули гучні вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), які збіглися з повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції, що стало ще однією загрозою ядерній безпеці на найбільшій АЕС Європи, за словами Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі. Команда Місії МАГАТЕ з підтримки та сприяння Запорізькій АЕС (ISAMZ), яка перебуває на ЗАЕС, повідомила, що чула два гучних вибухи, що пролунали за межами периметра майданчика приблизно о 12:45 та 15:45. Наразі МАГАТЕ ще не змогло підтвердити будь-який вплив. Команда МАГАТЕ також повідомила, що неодноразово чула кулеметні черги з боку майданчика. Команда ISAMZ повідомила, що інтенсивність військових дій поблизу найбільшої в Європі АЕС - включаючи численні вибухи на різних відстанях від майданчика - зросла за останні 24 години.
"Напад на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятним, - заявив генеральний директор Гроссі. "У світлі посилення військової активності на ЗАЕС я ще раз закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти очевидній загрозі її безпеці, і до суворого дотримання п'яти конкретних принципів, встановлених МАГАТЕ в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй для захисту об'єкта, а також семи незамінних стовпів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, також визначених МАГАТЕ". Підкреслю, що провокаційна "активізація" російських окупаційних військ навколо ЗАЕС однозначно пов'язана з новинами про наступ ЗСУ на Курщині, і буде збільшуватися.
Згадаємо як співпала пожежа на градирні ЗАЕС в серпні 2024 з наступом ЗСУ в Курській області, навіть гендиректора МАГАТЕ запросили на Курську АЕС, демонстрували уламки нібито "українських дронів. А потім - повна тиша. Чекаємо на чергові провокації як на Курській АЕС, так і ЗАЕС. І зрозуміло, що ноти будуть писати, скликати позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Їх поведінка, рашистів, абсолютно прогнозуєма, всі "ходи" відомі.