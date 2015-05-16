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Ринок енергоносіїв в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 236237238239
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:37

Ольга Кошарна

Повідомлення МАГАТЕ 269 від 05.01.2024

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що сьогодні чули гучні вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), які збіглися з повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції, що стало ще однією загрозою ядерній безпеці на найбільшій АЕС Європи, за словами Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.
Команда Місії МАГАТЕ з підтримки та сприяння Запорізькій АЕС (ISAMZ), яка перебуває на ЗАЕС, повідомила, що чула два гучних вибухи, що пролунали за межами периметра майданчика приблизно о 12:45 та 15:45. Наразі МАГАТЕ ще не змогло підтвердити будь-який вплив. Команда МАГАТЕ також повідомила, що неодноразово чула кулеметні черги з боку майданчика.
Команда ISAMZ повідомила, що інтенсивність військових дій поблизу найбільшої в Європі АЕС - включаючи численні вибухи на різних відстанях від майданчика - зросла за останні 24 години.

"Напад на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятним, - заявив генеральний директор Гроссі. "У світлі посилення військової активності на ЗАЕС я ще раз закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти очевидній загрозі її безпеці, і до суворого дотримання п'яти конкретних принципів, встановлених МАГАТЕ в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй для захисту об'єкта, а також семи незамінних стовпів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, також визначених МАГАТЕ".
Підкреслю, що провокаційна "активізація" російських окупаційних військ навколо ЗАЕС однозначно пов'язана з новинами про наступ ЗСУ на Курщині, і буде збільшуватися.

Згадаємо як співпала пожежа на градирні ЗАЕС в серпні 2024 з наступом ЗСУ в Курській області, навіть гендиректора МАГАТЕ запросили на Курську АЕС, демонстрували уламки нібито "українських дронів. А потім - повна тиша.
Чекаємо на чергові провокації як на Курській АЕС, так і ЗАЕС.
І зрозуміло, що ноти будуть писати, скликати позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Їх поведінка, рашистів, абсолютно прогнозуєма, всі "ходи" відомі.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 20:53

  budivelnik написав:
  budivelnik написав:..........
Генерація електроенергії в ЄС 2022 рік

Європейський Союз все ще залежить від викопного палива
_23% електроенергії виробляється з газу та інших викопних видів палива.
_16% вугільна
_22% (613 ТВт-год).Атомні електростанції і надалі є одними із найбільших виробників
_15% (420 ТВт-год) виробляється ВЕС і
_7,3% (203 ТВт-год) виробляється СЕС.
_10% Гідроенергетика займає
_6%_____________біоенергетика
------------------------------------------------------
budivelnik
..................
За 2 роки Європа зробила дві речі
а - відмовилась від 120 млрд м3 газу (було 140 стало 20)
б - закрила Атомні станції в Німеччині
І при цьому , після проблем 2022-2023 років, в 2024 році опустила ціни на газ з піків в 2500 доларів/1000м3 до 350 доларів/1000м3

І як же це в неї вийшло?
Частину то ясно вона отримала з США/Катару.. але не всі 120 млрд м3
А випуск електроенергії впав всього на 10%...
  ЛАД написав:А вот для того, чтобы это обсуждать, надо гораздо больше информации и требуется значительно более серьёзный анализ.
А для начала хотя бы знать, сколько и откуда газа она получила вместо российского и на чём она сумела сэкономить.
И "атомні станції в Німеччині" запланировали закрыть достаточно давно. Как раз из-за войны закрытие на год отложили.

А для того щоб заявляти що було навпаки - треба й вам провести аналіз своїх бачень..
Але ж ви чомусь так і залишаєтесь любителем мови/балету/морозива/ХТЗ.....
а те що совок розвалився економічно ( і все що вам подобалось це складові совка які його втримували/валили)-ви розуміти не хочете.
.........
https://nangs.org/news/renewables/energobalans-es-v-2024-godu-stanet-samym-chistym
Энергобаланс ЕС в 2024 году станет самым «чистым»

Три четверти электроэнергии ЕС в первом полугодии вырабатывалось за счет безуглеродных источников энергии, что делает энергобаланс блока самым экологичным на сегодняшний день, показывают данные отраслевой ассоциации Eurelectric.

«Чистые» источники произвели 74% электроэнергии ЕС в январе–июне, из которых
_50% приходилось на ВИЭ, такие, как ветер и солнечная энергия,
_24% — на атомную энергию.
_9% - Из угля было получено электроэнергии в ЕС,
_13% - из газа — ,
это самые низкие доли по каждому из этих ископаемых топлив за тот же период за всю историю
Порівняйте з табличкою за 2022 рік і все стане зрозуміло

У вас удивительная способность "растекаться мыслею по древу", вместо того, чтобы обсуждать конкретный вопрос.
При чём тут к нашему разговору "развал совка"?
А для сравнения "табличек" они должны быть сопоставимы.
А когда в одной указаны отдельно доли ВЭС, СЭС, ГЭС и биоэнергетика (15+7,3+10+6 = 38,9%), а в другой просто "50% приходилось на ВИЭ, такие, как ветер и солнечная энергия", могу только повторить - надо гораздо больше информации и требуется значительно более серьёзный анализ.
А так "зелёная" энергетика, вроде выросла на 11% за 2 года (как-то многовато), а тепловаяя генерация упала на (23+16)-(9+13) = 17%. Если вы верите в чудеса, то, пожалуйста. Мне хотелось бы видеть боле подробные объяснения.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 06 січ, 2025 20:54, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 02:32

і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин
тип генерації______2021_____2022______2023______2024
Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732
Атомна___________732______609_______620_______618
Зелена___________1077_____1078______1208_______1223
Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік
(2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої.
2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.

При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся.
При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 03:32

  budivelnik написав:і ще раз по енергетиці генерація в ЄС в терават*годин
тип генерації______2021_____2022______2023______2024
Вугілля/газ/мазут__1066_____1088______868________732
Атомна___________732______609_______620_______618
Зелена___________1077_____1078______1208_______1223
Як бачите , як тільки москалики влаштували кавардак в 2022 році по цінам на газ, так Європа за рік
(2023) мінуснула 22% генерації з викопних і плюсанула 15% генерації Зеленої.
2024 мінуснула ще 15% генерації викопних і плюсанула 2% генерації Зеленої.

При потребі(чи бажанні) вся викопна генерація може бути ліквідована за 3-4 роки...Я наголошую - вся.
При цьому , маневровість потужностей буде збережена , бо обєм випуску акамуляторів становить близько 1000 гігават год/рік , тобто щоб замінити маневрові потужності теплових станцій треба приблизно річний випуск в 1 терават*годин ( 732 терават/365 днів/2 піки на добу) і коштує це приблизно 60 млрд доларів....



интересно, как с маневровой будет в масштабах Европы. континент большой, где-то не ветер, так солнце обязательно будет, так что там сглаживать проще, чем в отдельно взятом доме
smdtranz
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