Повідомлення МАГАТЕ 269 від 05.01.2024



Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що сьогодні чули гучні вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), які збіглися з повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції, що стало ще однією загрозою ядерній безпеці на найбільшій АЕС Європи, за словами Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

Команда Місії МАГАТЕ з підтримки та сприяння Запорізькій АЕС (ISAMZ), яка перебуває на ЗАЕС, повідомила, що чула два гучних вибухи, що пролунали за межами периметра майданчика приблизно о 12:45 та 15:45. Наразі МАГАТЕ ще не змогло підтвердити будь-який вплив. Команда МАГАТЕ також повідомила, що неодноразово чула кулеметні черги з боку майданчика.

Команда ISAMZ повідомила, що інтенсивність військових дій поблизу найбільшої в Європі АЕС - включаючи численні вибухи на різних відстанях від майданчика - зросла за останні 24 години.



"Напад на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятним, - заявив генеральний директор Гроссі. "У світлі посилення військової активності на ЗАЕС я ще раз закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти очевидній загрозі її безпеці, і до суворого дотримання п'яти конкретних принципів, встановлених МАГАТЕ в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй для захисту об'єкта, а також семи незамінних стовпів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, також визначених МАГАТЕ".

Підкреслю, що провокаційна "активізація" російських окупаційних військ навколо ЗАЕС однозначно пов'язана з новинами про наступ ЗСУ на Курщині, і буде збільшуватися.



Згадаємо як співпала пожежа на градирні ЗАЕС в серпні 2024 з наступом ЗСУ в Курській області, навіть гендиректора МАГАТЕ запросили на Курську АЕС, демонстрували уламки нібито "українських дронів. А потім - повна тиша.

Чекаємо на чергові провокації як на Курській АЕС, так і ЗАЕС.

І зрозуміло, що ноти будуть писати, скликати позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Їх поведінка, рашистів, абсолютно прогнозуєма, всі "ходи" відомі.