Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення
Україна перейшла на 230 В: що змінилося для українців
Чи вважаєте Ви, що такий перехід справді підвищить енергоефективність і зменшить ризик для техніки?
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:24
Додано: П'ят 19 вер, 2025 11:46
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою негайної деокупації ЗАЕС
