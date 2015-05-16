|
Ринок енергоносіїв в контексті
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 17 гру, 2025 08:31
ЛАД написав:
Жаль, что вы не работаете в Центрэнерго. Когда у них вышли их строя все 3 ТЭС одновременно, они никак не могли сообразить, что у них просто ночью лишняя энергия и приходится сокращать генерацию. Вот же идиоты!
В нашій енергосистемі нема дурних
Є чаклуни, які творять дивА. Зараз сбу розбирається.
Додано: Сер 17 гру, 2025 09:31
думаю, що так багато на військовій гілці написали? а це питання зеленої енергетики. всі стали ікспертами. але є ті, хто реально стикався, а є такі, що прочитали Вікі та трохи з інету - й з шашками наголо
Додано: Сер 17 гру, 2025 09:55
ЛАД написав: Hotab написав:Banderlog
це неможливо .
це неможливо .
Що саме?
В селі 500 дворів, є 10 СЕС . СЕС скидають вдень зайве в мережу села, решта 490 дворів з промислової мережі через сільську підстанцію менше висмокчуть. Якщо ці 10 СЕС по факту мережу села не поклали , то куди ж тоді по твоєму їх енергія ділась? Сусіди зʼїли ж. А куди ділась та енергія, яку сусіди їли б , якби не було СЕС? Вона не надійшла в село навіть, отже економія
Вы, по-моему, слишком упрощаете.
Я не знаком с работой энергосистемы, поэтому утверждать ничего не могу.
Но вы рассматриваете ситуацию практически как систему сообщающихся сосудов для жидкости В одной хате больше - перетекло в другую, в сосуде всего села воды (ээ) много - туда из общей системы не притекло.
Думаю, тут процессы несколько сложнее.
Я в viewtopic.php?p=5915994#p5915994
привёл цитату о зелёном тарифе не для того, чтобы показать недостатки именно зелёного тарифа. Там бОльшая часть относится вообще к СЭС. Вы почему-то не поняли или решили, что это именно о зелёном тарифе и читать не стали.
Вот другая цитата просто об Австралии. Получится простыня, на ради вас...
☀️ Основные проблемы солнечной энергетики в Австралии
1️⃣ Перепроизводство днём («solar glut»)
- В середине дня солнечные станции и миллионы крышных панелей дают больше электроэнергии, чем нужно системе.
- В ряде штатов (Южная Австралия, Виктория, Новый Южный Уэльс):
-- оптовые цены днём падают до нуля или отрицательных значений,
-- солнечные станции вынуждены ограничивать генерацию (curtailment).
📌 Парадокс: солнца много, но энергия «лишняя».
2️⃣ Проблема вечернего пика («duck curve»)
- После захода солнца:
-- солнечная генерация резко падает,
-- потребление остаётся высоким (кондиционеры, готовка, освещение).
- Это создаёт резкий скачок нагрузки, который:
-- сложно балансировать,
-- требует резервных мощностей (газ, ГЭС, батареи).
3️⃣ Перегрузка распределительных сетей
- Австралия — мировой лидер по крышной солнечной генерации.
- Сети:
-- проектировались для одностороннего потока (от станции к потребителю),
-- не готовы к массовой обратной подаче энергии в сеть.
- Следствия:
-- локальные перегрузки,
-- скачки напряжения,
-- ограничения на подключение новых панелей,
-- удалённое отключение инверторов в часы пика.
4️⃣ Недостаток накопителей энергии
- Аккумуляторов всё ещё недостаточно, чтобы:
-- сохранить избыток днём,
-- использовать его вечером и ночью.
- Большие батареи (Tesla Big Battery и аналоги) строятся, но:
-- их пока мало,
-- они дороги,
-- не закрывают весь объём солнечного профицита.
5️⃣ Экономические проблемы для инвесторов
- Из-за отрицательных цен:
-- солнечные электростанции теряют доходы,
-- окупаемость проектов ухудшается.
- Новые проекты без батарей или долгосрочных контрактов (PPA):
-- становятся финансово рискованными.
6️⃣ Зависимость от погоды и сезонов
- Облачность, дым от лесных пожаров, пыльные бури:
-- резко снижают выработку,
-- делают прогнозирование сложнее.
- Лесные пожары также повреждают инфраструктуру.
7️⃣ Регуляторные и рыночные ограничения
- Национальный рынок электроэнергии (NEM):
-- создавался для угольных и газовых станций,
-- плохо приспособлен к доминированию ВИЭ.
- Вводятся экстренные меры:
-- принудительное ограничение генерации,
-- новые правила подключения,
-- требования к инверторам и управлению мощностью.
📉 Кратко в одном абзаце
Главная проблема солнечной энергетики Австралии — её слишком много днём и слишком мало вечером, при сетях и рынке, которые к этому не готовы. Это приводит к отрицательным ценам, перегрузке сетей, снижению доходности солнечных станций и необходимости срочно развивать аккумуляторы, гибкие сети и газовые/гидрорезервы.
🔧 Что делают для решения
- Массовое строительство больших батарей,
- стимулирование домашних аккумуляторов,
- развитие гидроаккумулирующих станций (Snowy 2.0),
- переход к динамическим тарифам,
- управление спросом (умные кондиционеры, электромобили).
Это всё ответ ИИ на вопрос: "проблемы с солнечной энергетикой в Австралии".
Жирный шрифт от ИИ.
То, на что я хотел обратить ваше внимание, подчёркнуто.
Многое из подчёркнутого то ли вообще невозможно для частных домохозяйств, то ли пока таких возможностей не существует у нас.
Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".
1
4
Додано: Сер 17 гру, 2025 09:58
Shaman написав:
думаю, що так багато на військовій гілці написали? а це питання зеленої енергетики. всі стали ікспертами. але є ті, хто реально стикався, а є такі, що прочитали Вікі та трохи з інету - й з шашками наголо
Я так понимаю, что реальные специалисты - это те, кто купил некий бытовой прибор. А все, кто пытается рассуждать о балансе системы в целом - жалкие теоретики?
Додано: Сер 17 гру, 2025 10:04
Water написав: ЛАД написав:
[Сумма-то постоянная
Срабатывает основной закон физики - закон сохранения энергии.
Якраз сума не постійна.
У вас є 100 кВт генерації, вдень використовують всі 100, ви ще обмежуєте, бо обстрілами пошкоджено обладнання. Звісно якщо в час пік заряджать АКБ, то це тільки шкодить. А якшо вночі споживання 50 кВт, то ви шо вимушені зробить? Звісно- зменшити генерацію, якщо це можливо. А тут раз і на ці 50 кВт люди заряджають свої АКБ і користуються коли електрика обмежена.
ага, в теорії всі такі свідоміти і на фронті (вночі вмикають вдень вимикають на благо неньки), а на практиці своя сорочка ближче до тіла (жінки виконують річну демографічну норму 4 рік підряд першого 5 річного плану незламності партії СН)
1
4
Додано: Сер 17 гру, 2025 10:12
Banderlog написав: Water написав: ЛАД написав:
Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена и её просто не хватает, графики вводят, потому что ночью некуда девать ээ и поэтому генерацию уменьшают?
Генерації вистачає.
Це ви плутаєте забо.
не Ви писали?
💔 «Як мешканець Львова, прошу скрутити нам половину світла і передати одеситам. Дата. Підпис. Дякую»: — неймовірний пост у тредс зворушив українців
Зазначимо, що Одеська область вже 4(!) добу сидить без світла після цинічних російських обстрілів.
ДТЕК теж прокоментували пост: «Цей тред вилікував мою нервову систему».
Зарядити "електрички" будівельника у Льові, завантажити на платформу потяга, привезти в Одесу, підключити до електромережі і віддати е.е. взад.
Якщо кожен "подивиться в дзеркало" і так зробить, то орки задовбуться роздовбувати енергосистему неньки і капітулюють.
План робочий як швейцарський годинник.
Перевірений в СРСР у одній із військових частин і останній рік втілюється (с) (тм).
Не дякуйте.
Додано: Сер 17 гру, 2025 10:16
Сибарит написав: Shaman написав:
думаю, що так багато на військовій гілці написали? а це питання зеленої енергетики. всі стали ікспертами. але є ті, хто реально стикався, а є такі, що прочитали Вікі та трохи з інету - й з шашками наголо
Я так понимаю, что реальные специалисты - это те, кто купил некий бытовой прибор. А все, кто пытается рассуждать о балансе системы в целом - жалкие теоретики?
Панели у дворі лежать, аккуми у хаті , що вам ще роззказати?
Додано: Сер 17 гру, 2025 10:35
Vadim_ написав: Сибарит написав: Shaman написав:
думаю, що так багато на військовій гілці написали? а це питання зеленої енергетики. всі стали ікспертами. але є ті, хто реально стикався, а є такі, що прочитали Вікі та трохи з інету - й з шашками наголо
Я так понимаю, что реальные специалисты - это те, кто купил некий бытовой прибор. А все, кто пытается рассуждать о балансе системы в целом - жалкие теоретики?
Панели у дворі лежать, аккуми у хаті , що вам ще роззказати?
Как это в рамках того же ЖК Министерский применимо
Не, если ЦЕЛЬ - Аграрная Сверх Держава - вопросов вообще нет
В том же дворе - колодец, для дорог - трактор ХТЗ (тут засада небольшая, ну да ладно)...
Додано: Сер 17 гру, 2025 11:04
flyman написав:
План робочий як швейцарський годинник.
Перевірений в СРСР у одній із військових частин і останній рік втілюється (с) (тм).
Не дякуйте.
А ти й далі будеш з підвала гавкать?
Радянські приклади сезонного акумулювання тепла
🔹 Новосибірськ (Академмістечко)
У 1970–1980‑х роках учені Сибірського відділення АН СРСР проводили експерименти з підземними водяними резервуарами.
Влітку воду нагрівали сонячними колекторами чи промисловими теплообмінниками, а взимку через теплообмінники використовували для опалення лабораторій та житлових будинків.
Це був один із перших радянських проєктів, схожих на сучасні системи Seasonal Thermal Energy Storage (STES).
🔹 Москва
У деяких житлових комплексах та експериментальних будівлях застосовували теплоакумулятори на основі води та бетону.
Система дозволяла накопичувати тепло влітку й використовувати його взимку для зменшення навантаження на централізоване опалення.
Відомі випробування таких технологій у районі Черемушки.
🔹 Військові гарнізони (Далекий Схід, Північ)
У закритих військових містечках використовували цистерни з гарячою водою, нагрітою влітку.
Взимку ця вода через теплообмінники подавалася в систему опалення казарм і житлових будинків.
Це дозволяло економити вугілля та мазут, які було дорого доставляти у віддалені регіони.
Додано: Сер 17 гру, 2025 11:09
Цистерны с кипятком под Хабарой на улице до зимы ж стояли?
Ну и в Анадыре
Где солнце адски прогрело за весь полярный день
