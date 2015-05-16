RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:12

  Water написав:
  flyman написав:План робочий як швейцарський годинник.
Перевірений в СРСР у одній із військових частин і останній рік втілюється (с) (тм).
Не дякуйте.


У 1970–1980‑х роках учені Сибірського відділення АН СРСР проводили експерименти з підземними водяними резервуарами.
......
У деяких житлових комплексах та експериментальних будівлях застосовували теплоакумулятори на основі води та бетону.
......
Це дозволяло економити вугілля та мазут, які було дорого доставляти у віддалені регіони.

По результатам "експерименти" - если судить по степени внедрения за последующие 50 с гаком лет - убедились в абсолютной (экономической?) нецелесообразности :lol:
2
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 11:27


Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".


Флайман думає що якщо він їсть на 140 дол в місяць, то вітаміни для роботи мізків десь візьмуться з місячного сяйва, яке він бачить на вулиці коли ТЦК вже спить

Хотаб чітко сказав , що умовні панелі умовного будівельника дозволяють спрямувати енергію Рівненської атомної не будівельнику, а умовному Бандерлогу. А якщо не треба і йому, то на ГАЕС. Але щоб зрозуміти прочитане це ж треба голова з мізками , а не лиса обманка
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 17 гру, 2025 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить?..
А що там платити?
Розмір
сьогоднішнього зеленого тарифу=розміру плати за генерацію на теплових станціях=5грн
Тому питання хто платить за Зелений
можна трошки змінити на
Хто платить за Зелений і генерацію на ТЕС
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:10

  Hotab написав:

Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".


Флайман думає що якщо він їсть на 140 дол в місяць, то вітаміни для роботи мізків десь візьмуться з місячного сяйва, яке він бачить на вулиці коли ТЦК вже спить

Хотаб чітко сказав , що умовні панелі умовного будівельника дозволяють спрямувати енергію Рівненської атомної не будівельнику, а умовному Бандерлогу. А якщо не треба і йому, то на ГАЕС. Але щоб зрозуміти прочитане це ж треба голова з мізками , а не лиса обманка

теория дуже потужно... :?
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:32

  Hotab написав:

Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".


Флайман думає що якщо він їсть на 140 дол в місяць, то вітаміни для роботи мізків десь візьмуться з місячного сяйва, яке він бачить на вулиці коли ТЦК вже спить

Хотаб чітко сказав , що умовні панелі умовного будівельника дозволяють спрямувати енергію Рівненської атомної не будівельнику, а умовному Бандерлогу. А якщо не треба і йому, то на ГАЕС. Але щоб зрозуміти прочитане це ж треба голова з мізками , а не лиса обманка

А шо робити з надлишками е.е. з СЕС в умовних будівельника та Бандерлога, вони між собою обміняються чи як (напр. пошлють в ЄС по від'ємному тарифу)?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 17 гру, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:А шо робити з надлишками е.е. з СЕС в умовних будівельника та Бандерлога, вони між собою обміняються чи як?
Про вітаміни тобі добре написали
Надлишками - обмінятись не можна...
А от якщо в одного надлишки-а в другого нестача - то тоді можна і описував як
Через Державну мережу, яка на рівні підстанцій перенаправляє потоки енергії.

З іншого боку
Будівельник віддає навколишнім споживачам
Бандерлог віддає навколишнім споживачам
звільняються ресурси як
а - лінії передач
від електростанції до споживачів Бандерлога
від електростанції до споживачів Будівельника
б - електрика
яка генерується Бандерлогом
яка генерується Будівельником

І використовуючи ці звільнені ресурси оператор енергосистеми приймає рішення що з ними робити далі.
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 17 гру, 2025 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:36

  budivelnik написав:
  flyman написав:А шо робити з надлишками е.е. з СЕС в умовних будівельника та Бандерлога, вони між собою обміняються чи як?
Про вітаміни тобі добре написали
Надлишками - обмінятись не можна...
А от якщо в одного надлишки-а в другого нестача - то тоді можна і описував як
Через Державну мережу, яка на рівні підстанцій перенаправляє потоки енергії.

знизу догори? СЕС в селі -> 10Кв -> 220 Kв і тоді в Одесу?
А якщо нікому ніде серед білого дня та е.е. не здалась, її "як гуталіну" у скрізь у всіх?
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:знизу догори? СЕС в селі -> 10Кв -> 220 Kв і тоді в Одесу?
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді...
Є підстанція 220КВ-10Кв
Є трансформатор 380в
Є СЕС
Підстанція 220КВ дає в Підстанцію 10Кв яка в свою чергу дає на трансформатор 380В обєм енергії + СЕС потужністю в 30Квт(380вольт) також дає енергію яка потрібна щоб закрити споживання користувачів трансформатора
Таким чином, на підстанції 220Квольт вже виникає надлишок енергії і вона може її (надлишок)відразу відправити через інші підстанції і трансформатори туди де вона необхідна.

Енергія згенерована на СЕС - далі низьковольного трансформатора і від нього споживачам - більше нікуди не йде.
Але енергія яка замінена на низьковольному трансформаторі енергією отриманою від СЕС - тоді через високовольтні підстанції перерозподіляється туди де треба.
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 12:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трансформатор як правило 240-400Квт
СЕС_____________ як правило 30Квт
На трансформаторі головне щоб не пробували ВЗЯТИ більше від його потужності
Якщо беруть менше -то автоматично на високій стороні зменшується потужність передачі в сторону трансформатора, а такого щоб від трансформатора ( який ще має й свій холостий хід , десь 3% від максимальної потужності(для 400квт=12квт втрат), тобто 40% від потужності СЕС ) -в село не пішло жодного кіловата...тим більше в день коли СЕС генерує - я якось погано уявляю
Тобто надлишок енергії відразу створюється на високій стороні
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 13:05

budivelnik


  budivelnik написав:
  Hotab написав:Флаймани думають, що у нас вже багаті села, де генерують загалом селом більше, ніж споживають.
Муха так і не зрозумів мною написане
Трансформатор як правило 240-400Квт
СЕС_____________ як правило 30Квт
На трансформаторі головне щоб не пробували ВЗЯТИ більше від його потужності
Якщо беруть менше -то автоматично на високій стороні зменшується потужність передачі в сторону трансформатора, а такого щоб від трансформатора ( який ще має й свій холостий хід , десь 3% від максимальної потужності(для 400квт=12квт втрат), тобто 40% від потужності СЕС ) -в село не пішло жодного кіловата...тим більше в день коли СЕС генерує - я якось погано уявляю
Тобто надлишок енергії відразу створюється на високій стороні





Теоретично мабуть можливо, що споживачі в межах одного трансформатора (соти) виявились такими заможними, що разом своїми СЕС «перекрили» потужність свого трансформатора. Але на практиці мабуть поодинокі випадки , типу як у Продіджі, де сусіди такі ж капітани дальнього плавання, і всі бавляться в альтернативну енергетику)) Це також з часом вирішується, але явно не зараз, коли енергетики балансують еергоситему Одещини як можуть, а не займаються питанням, як допомогти заробити приодеській «рубльовці» на зеленому тарифі))
