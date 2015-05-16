|
Ринок енергоносіїв в контексті
Додано: Сер 17 гру, 2025 11:12
Water написав: flyman написав:
План робочий як швейцарський годинник.
Перевірений в СРСР у одній із військових частин і останній рік втілюється (с) (тм).
Не дякуйте.
У 1970–1980‑х роках учені Сибірського відділення АН СРСР проводили експерименти з підземними водяними резервуарами.
......
У деяких житлових комплексах та експериментальних будівлях застосовували теплоакумулятори на основі води та бетону.
......
Це дозволяло економити вугілля та мазут, які було дорого доставляти у віддалені регіони.
По результатам "експерименти" - если судить по степени внедрения за последующие 50 с гаком лет - убедились в абсолютной (экономической?) нецелесообразности
-
-
2
Додано: Сер 17 гру, 2025 11:27
Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".
Флайман думає що якщо він їсть на 140 дол в місяць, то вітаміни для роботи мізків десь візьмуться з місячного сяйва, яке він бачить на вулиці коли ТЦК вже спить
Хотаб чітко сказав , що умовні панелі умовного будівельника дозволяють спрямувати енергію Рівненської атомної не будівельнику, а умовному Бандерлогу. А якщо не треба і йому, то на ГАЕС. Але щоб зрозуміти прочитане це ж треба голова з мізками , а не лиса обманка
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 17 гру, 2025 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:02
Shaman написав:
й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить?..
А що там платити?
Розмір
сьогоднішнього зеленого тарифу=розміру плати за генерацію на теплових станціях=5грн
Тому питання хто платить за Зелений
можна трошки змінити на
Хто платить за Зелений і генерацію на ТЕС
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:10
Hotab написав:
Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".
Флайман думає що якщо він їсть на 140 дол в місяць, то вітаміни для роботи мізків десь візьмуться з місячного сяйва, яке він бачить на вулиці коли ТЦК вже спить
Хотаб чітко сказав , що умовні панелі умовного будівельника дозволяють спрямувати енергію Рівненської атомної не будівельнику, а умовному Бандерлогу. А якщо не треба і йому, то на ГАЕС. Але щоб зрозуміти прочитане це ж треба голова з мізками , а не лиса обманка
теория дуже потужно...
Hotab написав:
Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".
Флайман думає що якщо він їсть на 140 дол в місяць, то вітаміни для роботи мізків десь візьмуться з місячного сяйва, яке він бачить на вулиці коли ТЦК вже спить
Хотаб чітко сказав , що умовні панелі умовного будівельника дозволяють спрямувати енергію Рівненської атомної не будівельнику, а умовному Бандерлогу. А якщо не треба і йому, то на ГАЕС. Але щоб зрозуміти прочитане це ж треба голова з мізками , а не лиса обманка
А шо робити з надлишками е.е. з СЕС в умовних будівельника та Бандерлога, вони між собою обміняються чи як (напр. пошлють в ЄС по від'ємному тарифу)?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 17 гру, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:35
flyman написав:
А шо робити з надлишками е.е. з СЕС в умовних будівельника та Бандерлога, вони між собою обміняються чи як?
Про вітаміни тобі добре написали
Надлишками - обмінятись не можна...
А от якщо в одного надлишки-а в другого нестача - то тоді можна і описував як
Через Державну мережу, яка на рівні підстанцій перенаправляє потоки енергії.
З іншого боку
Будівельник віддає навколишнім споживачам
Бандерлог віддає навколишнім споживачам
звільняються ресурси як
а - лінії передач
від електростанції до споживачів Бандерлога
від електростанції до споживачів Будівельника
б - електрика
яка генерується Бандерлогом
яка генерується Будівельником
І використовуючи ці звільнені ресурси оператор енергосистеми приймає рішення що з ними робити далі.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Сер 17 гру, 2025 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:36
budivelnik написав: flyman написав:
А шо робити з надлишками е.е. з СЕС в умовних будівельника та Бандерлога, вони між собою обміняються чи як?
Про вітаміни тобі добре написали
Надлишками - обмінятись не можна...
А от якщо в одного надлишки-а в другого нестача - то тоді можна і описував як
Через Державну мережу, яка на рівні підстанцій перенаправляє потоки енергії.
знизу догори? СЕС в селі -> 10Кв -> 220 Kв і тоді в Одесу?
А якщо нікому ніде серед білого дня та е.е. не здалась, її "як гуталіну" у скрізь у всіх?
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:45
flyman написав:
знизу догори? СЕС в селі -> 10Кв -> 220 Kв і тоді в Одесу?
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді...
Є підстанція 220КВ-10Кв
Є трансформатор 380в
Є СЕС
Підстанція 220КВ дає в Підстанцію 10Кв яка в свою чергу дає на трансформатор 380В обєм енергії + СЕС потужністю в 30Квт(380вольт) також дає енергію яка потрібна щоб закрити споживання користувачів трансформатора
Таким чином, на підстанції 220Квольт вже виникає надлишок енергії і вона може її (надлишок)відразу відправити через інші підстанції і трансформатори туди де вона необхідна.
Енергія згенерована на СЕС - далі низьковольного трансформатора і від нього споживачам - більше нікуди не йде.
Але енергія яка замінена на низьковольному трансформаторі енергією отриманою від СЕС - тоді через високовольтні підстанції перерозподіляється туди де треба.
Додано: Сер 17 гру, 2025 12:49
Трансформатор як правило 240-400Квт
СЕС_____________ як правило 30Квт
На трансформаторі головне щоб не пробували ВЗЯТИ більше від його потужності
Якщо беруть менше -то автоматично на високій стороні зменшується потужність передачі в сторону трансформатора, а такого щоб від трансформатора ( який ще має й свій холостий хід , десь 3% від максимальної потужності(для 400квт=12квт втрат), тобто 40% від потужності СЕС ) -в село не пішло жодного кіловата...тим більше в день коли СЕС генерує - я якось погано уявляю
Тобто надлишок енергії відразу створюється на високій стороні
Додано: Сер 17 гру, 2025 13:05
budivelnik
budivelnik написав: Hotab написав:
Флаймани думають, що у нас вже багаті села, де генерують загалом селом більше, ніж споживають.
Муха так і не зрозумів мною написане
Трансформатор як правило 240-400Квт
СЕС_____________ як правило 30Квт
На трансформаторі головне щоб не пробували ВЗЯТИ більше від його потужності
Якщо беруть менше -то автоматично на високій стороні зменшується потужність передачі в сторону трансформатора, а такого щоб від трансформатора ( який ще має й свій холостий хід , десь 3% від максимальної потужності(для 400квт=12квт втрат), тобто 40% від потужності СЕС ) -в село не пішло жодного кіловата...тим більше в день коли СЕС генерує - я якось погано уявляю
Тобто надлишок енергії відразу створюється на високій стороні
Теоретично мабуть можливо, що споживачі в межах одного трансформатора (соти) виявились такими заможними, що разом своїми СЕС «перекрили» потужність свого трансформатора. Але на практиці мабуть поодинокі випадки , типу як у Продіджі, де сусіди такі ж капітани дальнього плавання, і всі бавляться в альтернативну енергетику)) Це також з часом вирішується, але явно не зараз, коли енергетики балансують еергоситему Одещини як можуть, а не займаються питанням, як допомогти заробити приодеській «рубльовці» на зеленому тарифі))
