|
|
|
Ринок енергоносіїв в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:43
Сибарит написав:
Shaman
Я так понимаю, что реальные специалисты - это те, кто купил некий бытовой прибор. А все, кто пытается рассуждать о балансе системы в целом - жалкие теоретики?
я мав на увазі тих, хто поставив власні СЕС й має уявлення, як функціонує ринок еенергії. а більша частина теоретиків дуже впевнено розповідає, але має дуже туманне уявлення, як функціонує енергетична система. я теж теоретик, але присвятив деякий час вивчення, як воно працює - й поки правила сильно не змінювали...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11103
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 1689 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Чет 18 гру, 2025 22:57
ЛАД написав:
...
й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить?
Вы меня в очередной раз удивили вопросом.
Попадались объяснения Укрэнерго, что это делается за счёт доходов от распределения ээ, от передачи ээ и т.п. Всё это словоблудие цитировать не буду. prodigy
сегодня рассказал об этом в изложении ИИ.
Думаю, что вам как экономисту понятно, что деньги из воздуха не появляются и всё это за счёт госбюджета, т.е. за счёт налогоплательщиков, т.е. нас с вами.
а насправді, питання переслідувало мету зрозуміти, а теоретики взагалі в курсі, за чий рахунок банкет. й окрім prodigy, ніхто не відповів...
насправді так, оплата зеленого тарифа закладена в тариф Укренерго, тобто формально платять всі, навіть населення. але закладено не дуже багато - рагіше було коп 50 з кВт*г, зараз напевне трохи більше, але не дуже. тому коли хтось називає механізм компенсації "словоблудием" - це прикольно
й показує необізнаність людини, бо друга фраза теж абсолютно неправильна.
а саме - грошей Укренерго постійно не вистачає - чи то обсяги зменшилися, та й тариф замалий. а оскільки гроші незвідки не беруться - то за зелений тариф ... НІХТО не платить - маємо шалені борги Укренерго... тобто виробник поки й платить за зелений тариф. а от коли борги погасять - тоді й можна сказати, хто оплатив...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11103
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 1689 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Чет 18 гру, 2025 23:04
Shaman
СЭС - не смогут спасти экономику страны.
То есть, в существующих условиях, вот с перебоями электроэнергии и грядущими "европейскими" ценами на квтчасы - оно как бы выгодно для частного потребителя!
НО, если Вы решили построить ДатаЦентр и... питать его от СЭС, ну - мои соболезнования! Это будет ну о-о-очень дорого!
Повторяю. Если Украина, после войны, собирается развивать Промышленность, а в реальных условиях - это вполне таки металлургия, тяжмаш и пр. Энергоёмкое пр-во, без Дешевой энергии - конкурировать с китаёзами - анриал.
И если Запад и решит что-то такое замутить, то только на условиях каких-то громадных Скидок по налогам и пр., в итоге - "наверху" свои откаты получат а вот Государство, будет в перспективе в убытках.
Для решения проблемы - нужно думать не о "себе и откатах" а о будущем Украины!
И вот тут, масса политических Ловушек!
АЭС? Да их надо штук пять строить! Уже в нулевых! И сразу квешн, КТО будет строить и за какие бапки? Если амеры, там оно дуже дорого.
Короче, не будет дешевой энергии - не будет энергоёмкого производства.
Не будет энергоёмкого пр-ва, на фоне отсутствия технологий (мы не Тайвань) - остается сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых (амеры прибрали к рукам) и ЧВК на базе ЗСУ для "усмирения иранцев и сев. корейцев"... это не потребует больше 10-15 млн населения!!!
Остальные куда?
Ищите Энергию!
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 18 гру, 2025 23:39
SATAN написав:Shaman
СЭС - не смогут спасти экономику страны.
То есть, в существующих условиях, вот с перебоями электроэнергии и грядущими "европейскими" ценами на квтчасы - оно как бы выгодно для частного потребителя!
НО, если Вы решили построить ДатаЦентр и... питать его от СЭС, ну - мои соболезнования! Это будет ну о-о-очень дорого!
Повторяю. Если Украина, после войны, собирается развивать Промышленность, а в реальных условиях - это вполне таки металлургия, тяжмаш и пр. Энергоёмкое пр-во, без Дешевой энергии - конкурировать с китаёзами - анриал.
И если Запад и решит что-то такое замутить, то только на условиях каких-то громадных Скидок по налогам и пр., в итоге - "наверху" свои откаты получат а вот Государство, будет в перспективе в убытках.
Для решения проблемы - нужно думать не о "себе и откатах" а о будущем Украины!
И вот тут, масса политических Ловушек!
АЭС? Да их надо штук пять строить! Уже в нулевых! И сразу квешн, КТО будет строить и за какие бапки? Если амеры, там оно дуже дорого.
Короче, не будет дешевой энергии - не будет энергоёмкого производства.
Не будет энергоёмкого пр-ва, на фоне отсутствия технологий (мы не Тайвань) - остается сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых (амеры прибрали к рукам) и ЧВК на базе ЗСУ для "усмирения иранцев и сев. корейцев"... это не потребует больше 10-15 млн населения!!!
Остальные куда?
Ищите Энергию!
багато лозунгів. давайте ближче до реалій.
про зелену енергетику - я лише описував механізм, як це працює. ефективність - питання таке. Європа рухається в цьому напрямку, Китай теж багато вкладається, США поки розвернулися. оскільки ми працюємо з Європою будемо зважати на цінности Європи. до того там дають непогані гранти на зелене енергетику.
взагалі-то всі будуть енергоефективні виробництва - забудьте оце "енергоемкий" - це ознака неефективності.
для АЄС - давайте для початку визначимося, що з ЗАЕС. поточного рівня насправді нам достатньо, якщо відновити ГЕС.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11103
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 1689 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 19 гру, 2025 03:11
Психанули и оплатили СЭС (панели,инвертор , 10 Квт батареи...) если кому интересно, буду рассказывать отзывы
п.с. в Италии брату жены подобное установили за местный бюджет,(бесплатно) сколько это стоит в Україне
?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4107
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 628 раз.
- Подякували: 510 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|478
|123299
|
П'ят 12 гру, 2025 15:09
Ірина_
|
|515
|113996
|
|
|3
|11496
|
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[
|