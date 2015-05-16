Додано: П'ят 19 гру, 2025 00:38

Ви не у темi.Почитайте висновки американських спецiалiстiв.Откройте "производство электроэнергии по странам мира"!Посмотрите по годам, что происходит!Теперь о Важном."зелёная энергетика"?Смысл не в том, чтобы "меньше потреблять энергоресурсов"!Смысл в Новом направлении "потребления"!Чтобы произвести солнечные батареи, аккумуляторы, иверторы и пр. - нужна ЭНЕРГИЯ!Для Украины? Мы будем закупать импртные батареи, аккумы и компоненты за Валюту!То есть, собственно КПД от такой "зелёной энергетики" - очень низкий!Другое дело, если бы мы сами производили все эти "батареи" и пр.Смысл в том, что при производстве вот всех этих "батарей" - создаются Рабочие места, спрос на инвестиции и в итоге РОСТ ВВП!Вы же экономист? Диплом имеете?Капитализм! В основе - Потребление, Спрос!Когда падает спрос, что наступает?Напомнить, как Бернанке "разбрасывал" бабло "с вертолёта"?Создавал Спрос! Чтобы люди покупали товары, чтобы заводы и фабрики работали, чтобы платились налоги и пр.Вот, в частности, Зачем вся эта "зелёная энергетика".В том числе и в ЕС!По-секрету, там же и Биткоин и пр. Крипта!Есть исследования на тему. Попробуйте сопоставить время появления биткоина и... мировой кризис!Вы не думали, что Крипта - проект "мирового правительства" как одна из мер по спасению мировой экономики?Крипта! Спрос на энергию! На Чипы! На технологии! Это рабочие места, это рост ВВП!Кроме того, "отсасывает" часть ликвидности для снижения Инфляции!Теперь к Телу вопроса.Вы смотрите на мир глазами "простого человека", типа... "вот я хожу в офис, продаю что-то там, у меня дом, мне надо его экономично питать и пр."Стоп! Вы не думали, что мы - фактически, живём за счёт Запада?Как думаете, можно ли вечно жить "В долг"?Говорю же, плачу... от общения, такое ощущение... что народ спит или в состоянии тяжелого ... опьянения.Всё на поверхности!Всё ясно и понятно!