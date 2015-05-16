budivelnik І коли СЕС за пару років функціонування(як правило 4-5) повертає електроенергією всі вкладені в неї кошти а далі починає генерувати ще років 15-20 чистий прибуток..
Ще раз, наприклад США у тому роцi виробили 4.3 трлн квт час!
З них - 43% за рахунок використання газу.
Важка, повторюю, Важка промисловiсть - потребує дуже багато енергiї!
Якщо, звiсно, майбутнє України Ви бачите як, наприклад, Естонiю, то звiсно - нам буде досить сонячних панелей!
Але, якщо ми не дурнiшi за Китай чи хочаб бiлорусь, то вибачайте, треба Дешева енергiя!
По-друге, собівартІсть сонячних станцій низька... через "зелений тариф" та iншi "льготи"!
Ви - розумна людина? Як тiльки панелi массово покриють Україну, всi цi "тарифи" вiдмiнять! Чому? Хто буде наповнювати бюджет? Звiдкiля брати грошi на зарплати бюджетникам, вiйськовим, пенсiї тощо?
Ви - спостерiгайте, буде цiкаво! Я - майже нiколи не помилявся, нажаль