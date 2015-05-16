RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 269270271272
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:41

budivelnik І коли СЕС за пару років функціонування(як правило 4-5) повертає електроенергією всі вкладені в неї кошти а далі починає генерувати ще років 15-20 чистий прибуток..

Ще раз, наприклад США у тому роцi виробили 4.3 трлн квт час!
З них - 43% за рахунок використання газу.
Важка, повторюю, Важка промисловiсть - потребує дуже багато енергiї!

Якщо, звiсно, майбутнє України Ви бачите як, наприклад, Естонiю, то звiсно - нам буде досить сонячних панелей!
Але, якщо ми не дурнiшi за Китай чи хочаб бiлорусь, то вибачайте, треба Дешева енергiя!
По-друге, собівартІсть сонячних станцій низька... через "зелений тариф" та iншi "льготи"!
Ви - розумна людина? Як тiльки панелi массово покриють Україну, всi цi "тарифи" вiдмiнять! Чому? Хто буде наповнювати бюджет? Звiдкiля брати грошi на зарплати бюджетникам, вiйськовим, пенсiї тощо? :)

Ви - спостерiгайте, буде цiкаво! Я - майже нiколи не помилявся, нажаль
SATAN
 
Повідомлень: 13
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:59

budivelnik Напроти мене Фуджікура, всі цехи накриті сонячними панелями , виробництво не зупинялось ні на хвилину...

Стоп! Не зупинялось - це не означає, що використовується виключно СЕС!
Cкiльки мегаватт треба для повноцiнної роботи пiдприємства?

Головне! Вас все влаштовує?
То нема питань.
Щобо тiєї ж Fujikura.

З wiki "Найзатребуванішими працівниками заводу є люди без профільної освіти, щоб нарізати, готувати та збирати різноманітні кабелі."

Бачите рiзницю?
Я, особисто, вважаю - що Україна - повинна мати Своє виробництво, свої пiдприємства та розробки! Iнвестувати самим у закородоннi проєкти!

Ви? Дивлячись на Вашi тексти, виходить - що Ви пишаєтесь тим, що нашi хлопцi - "дешева робоча сила" а нiмцi та американцi - "Вища раса"?
Мiй товариш, зараз просуває новий проєкт у США. Вже почалось виробництво.
Хайтек. Американцi у шоцi, що в Українi, простi хлопцi змогли розробити продут такого рiвня! Там "софт" - 180 000 стрiчок коду, найновiшi чiпи, повний пакет для виробництва, робочi екземпляри!
Це Ви не вмiєте конкурувати з Захiдом! Це Ви нездатнi бути Першим у Свiтi!

Не рiвняйте по собi усiх українцiв.
Україна - не дурнiша за Китай чи там Францiю!

Просто, тi, хто нагорi - не переймаються майбутнiм! :)

Це для "Ющенка" - Україна, це село, глечики... та козацтво!
Але вiн, просто сам ... село. :(
SATAN
 
Повідомлень: 13
З нами з: 15.12.25
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 269270271272
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок праці 1 ... 46, 47, 48
tobias » Вів 05 лис, 2019 09:11
478 123406
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 гру, 2025 15:09
Ірина_
Житлово-комунальне господарство в контексті 1 ... 50, 51, 52
somilitark » Пон 11 лют, 2019 15:08
515 114048
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 жов, 2025 14:29
Ірина_
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 11509
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15316)
19.12.2025 12:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.