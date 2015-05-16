SATAN написав:
Просто, тi, хто нагорi - не переймаються майбутнiм!
Це для "Ющенка" - Україна, це село, глечики... та козацтво!
Але вiн, просто сам ... село.
Якщо прищавий студент пробує обізвати ПРЕЗИДЕНТА своєї країни - то неадекват з завищеними амбіціями якраз він , сидить , пускає бульки носом і обговорює Президента.
Ти особисто хоч три класи закінчив?
Тепер про дурних-розумних
Спеціально для совка ЛАД приводив таблицю введення генеруючих Спотужностей СЕС по світі...
Продублюю й для тебе
рік_ Світ Квт _ Зекономили млрд м3 газу _або_ млн тонн Вугілля
2000 ______ 755697 ______ 0,189 _____ 0,302
2001 ______ 1022790 ______ 0,256 _____ 0,409
2002 ______ 1341023 ______ 0,335 _____ 0,536
2003 ______ 1847500 ______ 0,462 _____ 0,739
2004 ______ 2915000 ______ 0,729 _____ 1,166
2005 ______ 4390000 ______ 1,098 _____ 1,756
2006 ______ 5912000 ______ 1,478 _____ 2,365
2007 ______ 8266000 ______ 2,067 _____ 3,306
2008 _____ 14445000 ______ 3,611 _____ 5,778
2009 _____ 22484000 ______ 5,621 _____ 8,994
2010 _____ 39732000 ______ 9,933 _____ 15,893
2011 _____ 70189000 ______ 17,547 _____ 28,076
2012 _____ 99010000 ______ 24,753 _____ 39,604
2013 ____ 134040000 ______ 33,510 _____ 53,616
2014 ____ 172169000 ______ 43,042 _____ 68,868
2015 ____ 219262000 ______ 54,816 _____ 87,705
2016 ____ 290560000 ______ 72,640 _____ 116,224
2017 ____ 384050000 ______ 96,013 _____ 153,620
2018 ____ 477680000 ______ 119,420 _____ 191,072
2019 ____ 578980000 ______ 144,745 _____ 231,592
2020 ____ 709090000 ______ 177,273 _____ 283,636
2021 ____ 851790000 ______ 212,948 _____ 340,716
2022 ___ 1044310000 ______ 261,078 _____ 417,724
2023 ___ 1400620000 ______ 350,155 _____ 560,248
2024 ___ 1852350000 ______ 463,088 _____ 740,940
Так, є в світі певні дурники , які порівнюють галузь теплогенерації якій 100+років з галуззю яка 70% існуючих на сьогодні потужностей ввела за останні 5 років....
Так само ці неадеквати навіть не можуть ЗРОЗУМІТИ
Станом на сьогодні з СЕС генерується еквіввалент електрики яка б обслуговувалась 200% російського річного експорту газу..
Тобто
як мінімум ДВІ педерації помножені на нуль....
І якщо добре подивитись
То
Впала
а - продаж газу педерацією на 200 млрд м3
б - продаж вугілля на експорт по рокам...2022 рік: 219,8 млн тонн (223.4 - 26.2).
2023 рік: 212,5 млн тонн (219.8 - 7.3)
2024 рік: 195 млн тонн, що на 17,5 млн тонн менше, ніж у 2023-му,
А тепер подивись які обєми газу й вугілля замінені СЕС ?
Все стало ясно?
Тепер розумієш чому Китай не купує вугілля і це РОЗВАЛЮЄ вугільну галузь педерації
А Європа не купує російський газ і це розвалює російський газовидобуток
І при цьому і Європа і Китай-нормально себе почувають