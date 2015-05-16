Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:02

budivelnik Тому в світі СЕС використовують в звязці з АЕС, ГАЕС, ТЕС і так далі....

З ЧОГО починався диспут?Я стверждував, що у нас вiдсутнi нанотехнологiї та й нiхто з США не буде будувати "НДI Майкрософт" у Жмеринцi, навчати спецiалiстiв з простих українцiв, щоби ми конкурували з США у софту! Кращих з наших спецiв, вони заберуть а от Будувати та Розвивати технологiї в Українi, у них немає сенсу!Тому, я бачу майбутнє Украни у важкому машинобудуваннi, можливо вiйськова технiка тощо i це все ЕНЕРГОЗАТРАТНI галузi!Треба будувати АЕС! I не тому, що там з собiвартостю а ОБСЯГИ виробництва!Щоби той же КРаЗ живити, Вам стiльки панелей буде потрiбно, що мало не буде здаватись!СЕС - це так, пiдтримка, на випадок аварiй або приватнi пiдприємства, невеликi.Чи Ви плануєте ще 100 рокiв жити за рахунок "Допомоги ЕС"?Може, треба буде таки починати Працювати на експорт?Не тiльки "живої сили" але й Товарiв?Треба Енергiя! Чим бiльше, тим краще!Щодо втрат у ЛЕП, там все просто.Будувати Заводи треба бiля ГЕС, АЕС, ТЕС тощо.Тягнути потужну ЛЕП з Одеси до Львова, ну це вже до лiкаря.Дивiться на Китай, там все як на долонi.