|
|
|
Ринок енергоносіїв в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:41
budivelnik І коли СЕС за пару років функціонування(як правило 4-5) повертає електроенергією всі вкладені в неї кошти а далі починає генерувати ще років 15-20 чистий прибуток..
Ще раз, наприклад США у тому роцi виробили 4.3 трлн квт час!
З них - 43% за рахунок використання газу.
Важка, повторюю, Важка промисловiсть - потребує дуже багато енергiї!
Якщо, звiсно, майбутнє України Ви бачите як, наприклад, Естонiю, то звiсно - нам буде досить сонячних панелей!
Але, якщо ми не дурнiшi за Китай чи хочаб бiлорусь, то вибачайте, треба Дешева енергiя!
По-друге, собівартІсть сонячних станцій низька... через "зелений тариф" та iншi "льготи"!
Ви - розумна людина? Як тiльки панелi массово покриють Україну, всi цi "тарифи" вiдмiнять! Чому? Хто буде наповнювати бюджет? Звiдкiля брати грошi на зарплати бюджетникам, вiйськовим, пенсiї тощо?
Ви - спостерiгайте, буде цiкаво! Я - майже нiколи не помилявся, нажаль
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:59
budivelnik Напроти мене Фуджікура, всі цехи накриті сонячними панелями , виробництво не зупинялось ні на хвилину...
Стоп! Не зупинялось - це не означає, що використовується виключно СЕС!
Cкiльки мегаватт треба для повноцiнної роботи пiдприємства?
Головне! Вас все влаштовує?
То нема питань.
Щобо тiєї ж Fujikura.
З wiki "Найзатребуванішими працівниками заводу є люди без профільної освіти, щоб нарізати, готувати та збирати різноманітні кабелі."
Бачите рiзницю?
Я, особисто, вважаю - що Україна - повинна мати Своє виробництво, свої пiдприємства та розробки! Iнвестувати самим у закородоннi проєкти!
Ви? Дивлячись на Вашi тексти, виходить - що Ви пишаєтесь тим, що нашi хлопцi - "дешева робоча сила" а нiмцi та американцi - "Вища раса"?
Мiй товариш, зараз просуває новий проєкт у США. Вже почалось виробництво.
Хайтек. Американцi у шоцi, що в Українi, простi хлопцi змогли розробити продут такого рiвня! Там "софт" - 180 000 стрiчок коду, найновiшi чiпи, повний пакет для виробництва, робочi екземпляри!
Це Ви не вмiєте конкурувати з Захiдом! Це Ви нездатнi бути Першим у Свiтi! Не рiвняйте по собi усiх українцiв.
Україна - не дурнiша за Китай чи там Францiю!
Просто, тi, хто нагорi - не переймаються майбутнiм!
Це для "Ющенка" - Україна, це село, глечики... та козацтво!
Але вiн, просто сам ... село.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 гру, 2025 15:52
SATAN написав:
Просто, тi, хто нагорi - не переймаються майбутнiм!
Це для "Ющенка" - Україна, це село, глечики... та козацтво!
Але вiн, просто сам ... село.
Якщо прищавий студент пробує обізвати ПРЕЗИДЕНТА своєї країни - то неадекват з завищеними амбіціями якраз він , сидить , пускає бульки носом і обговорює Президента.
Ти особисто хоч три класи закінчив?
Тепер про дурних-розумних
Спеціально для совка ЛАД приводив таблицю введення генеруючих Спотужностей СЕС по світі...
Продублюю й для тебе
рік_ Світ Квт _ Зекономили млрд м3 газу _або_ млн тонн Вугілля
2000 ______ 755697 ______ 0,189 _____ 0,302
2001 ______ 1022790 ______ 0,256 _____ 0,409
2002 ______ 1341023 ______ 0,335 _____ 0,536
2003 ______ 1847500 ______ 0,462 _____ 0,739
2004 ______ 2915000 ______ 0,729 _____ 1,166
2005 ______ 4390000 ______ 1,098 _____ 1,756
2006 ______ 5912000 ______ 1,478 _____ 2,365
2007 ______ 8266000 ______ 2,067 _____ 3,306
2008 _____ 14445000 ______ 3,611 _____ 5,778
2009 _____ 22484000 ______ 5,621 _____ 8,994
2010 _____ 39732000 ______ 9,933 _____ 15,893
2011 _____ 70189000 ______ 17,547 _____ 28,076
2012 _____ 99010000 ______ 24,753 _____ 39,604
2013 ____ 134040000 ______ 33,510 _____ 53,616
2014 ____ 172169000 ______ 43,042 _____ 68,868
2015 ____ 219262000 ______ 54,816 _____ 87,705
2016 ____ 290560000 ______ 72,640 _____ 116,224
2017 ____ 384050000 ______ 96,013 _____ 153,620
2018 ____ 477680000 ______ 119,420 _____ 191,072
2019 ____ 578980000 ______ 144,745 _____ 231,592
2020 ____ 709090000 ______ 177,273 _____ 283,636
2021 ____ 851790000 ______ 212,948 _____ 340,716
2022 ___ 1044310000 ______ 261,078 _____ 417,724
2023 ___ 1400620000 ______ 350,155 _____ 560,248
2024 ___ 1852350000 ______ 463,088 _____ 740,940
Так, є в світі певні дурники , які порівнюють галузь теплогенерації якій 100+років з галуззю яка 70% існуючих на сьогодні потужностей ввела за останні 5 років....
Так само ці неадеквати навіть не можуть ЗРОЗУМІТИ
Станом на сьогодні з СЕС генерується еквіввалент електрики яка б обслуговувалась 200% російського річного експорту газу..
Тобто
як мінімум ДВІ педерації помножені на нуль....
І якщо добре подивитись
То
Впала
а - продаж газу педерацією на 200 млрд м3
б - продаж вугілля на експорт по рокам...2022 рік: 219,8 млн тонн (223.4 - 26.2).
2023 рік: 212,5 млн тонн (219.8 - 7.3)
2024 рік: 195 млн тонн, що на 17,5 млн тонн менше, ніж у 2023-му,
А тепер подивись які обєми газу й вугілля замінені СЕС ?
Все стало ясно?
Тепер розумієш чому Китай не купує вугілля і це РОЗВАЛЮЄ вугільну галузь педерації
А Європа не купує російський газ і це розвалює російський газовидобуток
І при цьому і Європа і Китай-нормально себе почувають
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 19 гру, 2025 16:01, всього редагувалось 1 раз.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27571
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:00
SATAN написав:
Стоп! Не зупинялось - це не означає, що використовується виключно СЕС!
Cкiльки мегаватт треба для повноцiнної роботи пiдприємства?
Я десь писав що ВСЕ замінить СЕС ?
Для інших шукачів чарівних паличок
Ніколи трактор не переможе в гонках Формули1,
але в той самий час ніколи болід Формули1 не переможе трактор на полі.
Тому
СЕС має як свої переваги (дешевизна і ефективність)
Так і свої недоліки (низька генерація взимку )
Тому в світі СЕС використовують в звязці з АЕС, ГАЕС, ТЕС і так далі....
Просто нюанс
Якщо до СЕС/ВЕС додати ще трошки акамуляторів- вони дуже добре доповнять ГАЕС у випадку подобових регуляцій піків
А якщо на зиму запускати додатково кілька блоків АЕС то враховуючи можливість зглажування піків - можна повністю викинути ТЕС ( а це найдорожча складова в генерації електроенергії)
І останнє
Чомусь ніхто не в стані зрозуміти , що СЕС+акамулятори - розвантажує ЛІНІЇ електропередач, бо віддача в пікові години йде в межах лінії 380вольт, тобто всі лінії вище 380вольт - розвантажуються і виникає додаткова можливість перекидати необхідні обєми електрики на більші відстані
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27571
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:18
budivelnik
Чомусь ніхто не в стані зрозуміти , що СЕС+акамулятори - розвантажує ЛІНІЇ електропередач, бо віддача в пікові години йде в межах лінії 380вольт, тобто всі лінії вище 380вольт - розвантажуються і виникає додаткова можливість перекидати необхідні обєми електрики на більші відстані
Я теж вказував на це, що сонячна енергія (особливо разом з аккумами) вона ВЖЕ біля споживача.
Хтось там розказував про втрати на перетворення «сонце-220в-аккум-220» .. А переміщення енергії на сотні чи тисячі км - хіба не втрати?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17375
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 2551 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: П'ят 19 гру, 2025 16:37
Hotab
Совки шукають тільки погане
Той хто хоче докулупатись до істини -легко може використати ГУГЛЬ або ШІ
Сумарні нормативні втрати «від електростанції до розетки»
Ділянка__________________Втрати
Магістральні ЛЕП__________2–4 %
Регіональні мережі________4–6 %
Розподільчі мережі________8–15 %
Разом____________________12–18 %
__В Україні норматив зазвичай ~14–16 %,
__факт у старих мережах може доходити до 20 % і більше.
ПС
Якщо мене не підводить память то 380вольт можна передавати не більше ніж на 400метрів ( щоб втриматись в нормативних межах втрат ) все що далі повинно йти через 2000-10000Вольт , але СЕС генерує по заводу 220/380 і не може передати у високовольтну..
Так само як стандартний ТП не може перетворити 380 у 10000 (навпаки - може бо це його задання)
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27571
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:02
budivelnik Тому в світі СЕС використовують в звязці з АЕС, ГАЕС, ТЕС і так далі....
З ЧОГО починався диспут?
Я стверждував, що у нас вiдсутнi нанотехнологiї та й нiхто з США не буде будувати "НДI Майкрософт" у Жмеринцi, навчати спецiалiстiв з простих українцiв, щоби ми конкурували з США у софту! Кращих з наших спецiв, вони заберуть а от Будувати та Розвивати технологiї в Українi, у них немає сенсу!
Тому, я бачу майбутнє Украни у важкому машинобудуваннi, можливо вiйськова технiка тощо i це все ЕНЕРГОЗАТРАТНI галузi!
Треба будувати АЕС! I не тому, що там з собiвартостю а ОБСЯГИ виробництва!
Щоби той же КРаЗ живити, Вам стiльки панелей буде потрiбно, що мало не буде здаватись!
СЕС - це так, пiдтримка, на випадок аварiй або приватнi пiдприємства, невеликi.
Чи Ви плануєте ще 100 рокiв жити за рахунок "Допомоги ЕС"?Як будемо сальдо у Плюс виводити?
Може, треба буде таки починати Працювати на експорт?
Не тiльки "живої сили" але й Товарiв?
Треба Енергiя! Чим бiльше, тим краще!
Щодо втрат у ЛЕП, там все просто.
Будувати Заводи треба бiля ГЕС, АЕС, ТЕС тощо.
Тягнути потужну ЛЕП з Одеси до Львова, ну це вже до лiкаря.
Дивiться на Китай, там все як на долонi.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:18
budivelnik Якщо мене не підводить память то 380вольт можна передавати не більше ніж на 400метрів ( щоб втриматись в нормативних межах втрат ) все що далі повинно йти через 2000-10000Вольт , але СЕС генерує по заводу 220/380 і не може передати у високовольтну..
Так само як стандартний ТП не може перетворити 380 у 10000 (навпаки - може бо це його задання)
Та не, всьо там делается.
Просто, чем выше напряжение, тем меньше ток в линии при заданной мощности.
Соответственно, меньше потери на км, на удельное сопротивление линии.
Если говорить о Крупных Предприятиях, это должны быть как бы Промышленные Центры, рядом с которыми находятся Электростанции. Так во всем мире делается, даже в Совке так было.
Например, имеем залежи руды, строят шахты, карьеры, обогащение и пр. и обеспечивают весь цикл как электроэнергией, так и пр. ресурсами, там коксующийся уголь и т.д.
Подводят дороги, организовывают транспортные компании, ремонтные компании и пр. пр.
Рядом, вырастает Город, в котором живут рабочие... их дети, школы, университеты.
Такой "Комплекс" - производит конечный продукт на Экспорт и является поставщиком, читай Кормильцем Украины!
А Киев? Печатает под поступаемые от продажи товаров доллары - Гривну, собирает налоги, перераспределяет, кормит толпу чиновников и депутатов, врачей, учителей и пр
Внимание! Если "грохнуть" такой Комплекс,прекращаются поступления валюты от Одного из "участников" и другие, Должны восполнить недостающую валюту...
Классика.
Тут вот с Энергодаром чем важно? Она питала промышленность Юго-Востока.
Если над ней не восстановить контроль, то и промышленность будет в заднице, та же металлургия и пр. тяжмаш.
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:23
SATAN написав:
СЕС - це так, пiдтримка, на випадок аварiй або приватнi пiдприємства, невеликi.
Таблицю глянув?
Обєми генерації-можеш уявити?
Обєми економії енергоресурсів - в стані прикинути?
Тому ще раз для гігантоманів....
1 Береш 30% житла України яке в приватних будинках, ставиш на дах (фасад ) в два заходиПерший рік
- 30% даху під панелі +30% добового споживання акамулятори+двохтарифний лічильник - вночі підзаряжаєш по нічному тарифу якщо не зарядив акамулятори вдень бо було мало сонцяЧерез 5 років
- 60% даху під панелі +100% добового споживання акамулятори - те саме що перший рік , але вже ймовірність потреби в підзарядці тільки в зимові місяціЧерез 10 років
за рахунок отриманого від поставленого 5 років перед тим 100% даху панелями - отримуєш КРУГЛОРІЧНЕ безкоштовне електро і тепло споживання.
При чому в це електроспоживання буде входити зарядка електромобіля (повністю відмовляєшся від ДВС)Це приватний сектор 15 млн населення
2 Тепер агросектор
Основні сільськогосподарські роботи ведуться в період активного сонячного випромінювання.
Фотопанелі виставлені на 100м2(сотка, або 1/100 Гектара) забезпечать обробку 100 гектарів, якщо будуть використовуватись трактори(комбайни) а також вантажні автомобілі на електротязі = відсутність залежності села від кредитів на паливо (бо паливо створює сонце)
3 Тепер холодильники -чим вища температура-тим вищий обєм спожитого , але чим вища температура-тим сильніша генерація СЕС
Це переробка продуктів і так далі
4 Легка промисловість - відмовляється від нічних змін в які виходять тільки рембригади , скорочує кількість працівників за рахунок поголовного виходу у відпустки в зимові місяці...
Що залишається?
Металургія яка отримує ДЕШЕВШУ енергію , бо при надлишку генеруючих станцій-виживуть тільки ті хто свої товари запропонує по дешевшим цінам.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27571
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3001 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:34
budivelnik
Бачите?
Ви все на рiвнi "свого будинку" оцiнили!
Скажiть, скiльки тисяч баксiв Ваш будинок отримує вiд свого Експорту?
НУЛЬ!
Ви вважаєте, що ми живемо за рахунок... експорту зерна?
А може... за рахунок заробiтчан? Так вони бiльшу частину заробленого, на Заходi витрачають!
Я - дивлюся у Майбутнє!
Що буде пiсля вiйни?
За рахунок чого ми зможемо втримати курс гривнi - надруувавши допомогу та виплати вiйськовим, виплати сiм`ям загиблих, нагодувати пенсiонерiв (мiльйони) та iн.
Прогнозую, ясно?
Як будемо жити, коли Захiд припинить годувати?
А Ви... вважаєте, що так буде ще 100 рокiв!
Годували з 2005-го! Але це, вже завершується!
Треба буде Вiдновлювати СВОЮ промисловiсть!
I не просто, але й конкурувати з Китаєм!
Треба буде будувати ЕС, рiзнi!
Бажано- самим, тому що, якщо збудують американцi, вони будут вiдбирати вiдсотки з кожного квт-у, це зростання собiвартостi.
Давайте, зачекаємо!
Повiрте, буде дуже цiкаво!
-
SATAN
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 15.12.25
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|478
|123502
|
П'ят 12 гру, 2025 15:09
Ірина_
|
|515
|114142
|
|
|3
|11534
|
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[
|