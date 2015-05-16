RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:35

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  SATAN написав:Дивiться на Китай, там все як на долонi.

А ти сам то дивився?
На тобі структуру змін генерації Китаю
Рік __ Всього, TWh ____ ТЕС % __ АЕС, % __ ГЕС, % __ ВЕС, % __ СЕС, %
2010 ____ 4208,00 ____ 79,20 ____ 1,76 _____ 17,16 ____ 1,06 ____ 0,02
2011 ____ 4715,80 ____ 80,90 ____ 1,83 _____ 14,82 ____ 1,49 ____ 0,06
2012 ____ 4994,00 ____ 77,64 ____ 1,95 _____ 17,46 ____ 1,92 ____ 0,13
2013 ____ 5447,20 ____ 77,25 ____ 2,05 _____ 16,89 ____ 2,59 ____ 0,28
2014 ____ 5678,90 ____ 74,65 ____ 2,33 _____ 18,74 ____ 2,75 ____ 0,51
2015 ____ 5860,00 ____ 72,66 ____ 2,91 _____ 19,29 ____ 3,17 ____ 0,77
2016 ____ 6217,90 ____ 71,00 ____ 3,43 _____ 19,19 ____ 3,81 ____ 1,21
2017 ____ 6452,90 ____ 68,00 ____ 3,85 _____ 18,52 ____ 4,72 ____ 1,83
2018 ____ 6994,70 ____ 67,19 ____ 4,22 _____ 17,61 ____ 5,23 ____ 2,53
2019 ____ 7326,90 ____ 65,43 ____ 4,76 _____ 17,77 ____ 5,53 ____ 3,06
2020 ____ 7623,60 ____ 64,18 ____ 4,80 _____ 17,78 ____ 6,12 ____ 3,42
2021 ____ 8395,90 ____ 63,63 ____ 4,85 _____ 15,96 ____ 7,81 ____ 3,89
2022 ____ 8848,70 ____ 66,55 ____ 4,72 _____ 15,28 ____ 8,62 ____ 4,83
2023 ____ 9456,40 ____ 66,26 ____ 4,60 _____ 13,60 ____ 9,37 ____ 6,18
2024 ____ 10086,90 ____ 63,19 ____ 4,47 _____ 14,13 ____ 9,88 ____ 8,00

То як
Загальна генерація виросла в 2,5 рази
АЕС виросла в 2 рази
СЕС+ВЕС виросла в 17 разів..

Вже посипаєш голову попелом? і шукаєш іншу країну де СЕС це погано?
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:46

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  SATAN написав:Скажiть, скiльки тисяч баксiв Ваш будинок отримує вiд свого Експорту?
НУЛЬ!
Мій будинок разом з моїм споживанням
зменшив ІМПОРТ енергоносіїв на приблизно
- 10000м3 газу на обігрів це десь 3000 доларів
- 1000 м3 газу на генерації електроенергії - 300 доларів
- 3000 тонни бензину це ще десь 2000 доларів....

В Україні 13 млн домогосподарств, з яких 3 млн мінімум можуть повторити мій досвід
Це б дало 16 млрд доларів економії на імпорті енергоносіїв...

Як бачити - гроші (валюту) не витрачену - в подальшому заробляти не треба.
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:53

Щодо Будинкiв.
Ще 20 рокiв тому, треба було зробити Нормальну систему оподаткування житла!
Вiд ринкової вартостi!

У тебе будинок у три рiвнi у центрi, який коштує 1 000 000 USD?
Заплати 100 000 баксiв у рiк Податкiв!
Хто б там не був власником, хоч ветеран марсианської вiйни!

А от, якщо такий же будинок у забитому селi, якщо його ринкова вартiсть 10 000 баксiв, сплати 100 USD та й живи щасливо!

З iншого боку, розробити Iнструменти Iнвестування!
Навiщо?

Щоби Громадяни та й Банки, iнвестували у ПРОМИСЛОВIСТЬ, створювали Робочi мiсця, особливо у ту, що на експорт!

У нас, все - навпаки!
Все через "заднiй отвiр"

Тому, розвивалося не виробництво а... будiвництво!
Нiби... сотнi тисяч бетонометрiв зможуть нагодувати населення, забезпечити Економiчну незалежнiсть та Свободу!

Чому так не зробили?
Народ би не зрозумiв, адже ментально - Будинок, це головне для українця!

Але, Насправдi - Головне, то Життя, Сiм`я та Свобода!
Свобода Обирати Своє Майбутнє!
Повідомлення Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:00

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  SATAN написав:Ще 20 рокiв тому, треба було зробити Нормальну систему оподаткування житла!
Вiд ринкової вартостi!
Як це повязано з темою гілки?
