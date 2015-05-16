Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:53

Щодо Будинкiв.

Ще 20 рокiв тому, треба було зробити Нормальну систему оподаткування житла!

Вiд ринкової вартостi!



У тебе будинок у три рiвнi у центрi, який коштує 1 000 000 USD?

Заплати 100 000 баксiв у рiк Податкiв!

Хто б там не був власником, хоч ветеран марсианської вiйни!



А от, якщо такий же будинок у забитому селi, якщо його ринкова вартiсть 10 000 баксiв, сплати 100 USD та й живи щасливо!



З iншого боку, розробити Iнструменти Iнвестування!

Навiщо?



Щоби Громадяни та й Банки, iнвестували у ПРОМИСЛОВIСТЬ, створювали Робочi мiсця, особливо у ту, що на експорт!



У нас, все - навпаки!

Все через "заднiй отвiр"



Тому, розвивалося не виробництво а... будiвництво!

Нiби... сотнi тисяч бетонометрiв зможуть нагодувати населення, забезпечити Економiчну незалежнiсть та Свободу!



Чому так не зробили?

Народ би не зрозумiв, адже ментально - Будинок, це головне для українця!



Але, Насправдi - Головне, то Життя, Сiм`я та Свобода!

Свобода Обирати Своє Майбутнє!