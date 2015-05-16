А ти сам то дивився?
На тобі структуру змін генерації Китаю
Рік __ Всього, TWh ____ ТЕС % __ АЕС, % __ ГЕС, % __ ВЕС, % __ СЕС, %
2010 ____ 4208,00 ____ 79,20 ____ 1,76 _____ 17,16 ____ 1,06 ____ 0,02
2011 ____ 4715,80 ____ 80,90 ____ 1,83 _____ 14,82 ____ 1,49 ____ 0,06
2012 ____ 4994,00 ____ 77,64 ____ 1,95 _____ 17,46 ____ 1,92 ____ 0,13
2013 ____ 5447,20 ____ 77,25 ____ 2,05 _____ 16,89 ____ 2,59 ____ 0,28
2014 ____ 5678,90 ____ 74,65 ____ 2,33 _____ 18,74 ____ 2,75 ____ 0,51
2015 ____ 5860,00 ____ 72,66 ____ 2,91 _____ 19,29 ____ 3,17 ____ 0,77
2016 ____ 6217,90 ____ 71,00 ____ 3,43 _____ 19,19 ____ 3,81 ____ 1,21
2017 ____ 6452,90 ____ 68,00 ____ 3,85 _____ 18,52 ____ 4,72 ____ 1,83
2018 ____ 6994,70 ____ 67,19 ____ 4,22 _____ 17,61 ____ 5,23 ____ 2,53
2019 ____ 7326,90 ____ 65,43 ____ 4,76 _____ 17,77 ____ 5,53 ____ 3,06
2020 ____ 7623,60 ____ 64,18 ____ 4,80 _____ 17,78 ____ 6,12 ____ 3,42
2021 ____ 8395,90 ____ 63,63 ____ 4,85 _____ 15,96 ____ 7,81 ____ 3,89
2022 ____ 8848,70 ____ 66,55 ____ 4,72 _____ 15,28 ____ 8,62 ____ 4,83
2023 ____ 9456,40 ____ 66,26 ____ 4,60 _____ 13,60 ____ 9,37 ____ 6,18
2024 ____ 10086,90 ____ 63,19 ____ 4,47 _____ 14,13 ____ 9,88 ____ 8,00
То як
Загальна генерація виросла в 2,5 рази
АЕС виросла в 2 рази
СЕС+ВЕС виросла в 17 разів..
Вже посипаєш голову попелом? і шукаєш іншу країну де СЕС це погано?