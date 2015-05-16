|
Ринок енергоносіїв в контексті
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:35
SATAN написав:
Дивiться на Китай, там все як на долонi.
А ти сам то дивився?
На тобі структуру змін генерації Китаю
Рік __ Всього, TWh ____ ТЕС % __ АЕС, % __ ГЕС, % __ ВЕС, % __ СЕС, %
2010 ____ 4208,00 ____ 79,20 ____ 1,76 _____ 17,16 ____ 1,06 ____ 0,02
2011 ____ 4715,80 ____ 80,90 ____ 1,83 _____ 14,82 ____ 1,49 ____ 0,06
2012 ____ 4994,00 ____ 77,64 ____ 1,95 _____ 17,46 ____ 1,92 ____ 0,13
2013 ____ 5447,20 ____ 77,25 ____ 2,05 _____ 16,89 ____ 2,59 ____ 0,28
2014 ____ 5678,90 ____ 74,65 ____ 2,33 _____ 18,74 ____ 2,75 ____ 0,51
2015 ____ 5860,00 ____ 72,66 ____ 2,91 _____ 19,29 ____ 3,17 ____ 0,77
2016 ____ 6217,90 ____ 71,00 ____ 3,43 _____ 19,19 ____ 3,81 ____ 1,21
2017 ____ 6452,90 ____ 68,00 ____ 3,85 _____ 18,52 ____ 4,72 ____ 1,83
2018 ____ 6994,70 ____ 67,19 ____ 4,22 _____ 17,61 ____ 5,23 ____ 2,53
2019 ____ 7326,90 ____ 65,43 ____ 4,76 _____ 17,77 ____ 5,53 ____ 3,06
2020 ____ 7623,60 ____ 64,18 ____ 4,80 _____ 17,78 ____ 6,12 ____ 3,42
2021 ____ 8395,90 ____ 63,63 ____ 4,85 _____ 15,96 ____ 7,81 ____ 3,89
2022 ____ 8848,70 ____ 66,55 ____ 4,72 _____ 15,28 ____ 8,62 ____ 4,83
2023 ____ 9456,40 ____ 66,26 ____ 4,60 _____ 13,60 ____ 9,37 ____ 6,18
2024 ____ 10086,90 ____ 63,19 ____ 4,47 _____ 14,13 ____ 9,88 ____ 8,00
То як
Загальна генерація виросла в 2,5 рази
АЕС виросла в 2 рази
СЕС+ВЕС виросла в 17 разів..
Вже посипаєш голову попелом? і шукаєш іншу країну де СЕС це погано?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 17:46
SATAN написав:
Скажiть, скiльки тисяч баксiв Ваш будинок отримує вiд свого Експорту?
НУЛЬ!
Мій будинок разом з моїм споживанням
зменшив ІМПОРТ енергоносіїв на приблизно
- 10000м3 газу на обігрів це десь 3000 доларів
- 1000 м3 газу на генерації електроенергії - 300 доларів
- 3000 тонни бензину це ще десь 2000 доларів....
В Україні 13 млн домогосподарств, з яких 3 млн мінімум можуть повторити мій досвід
Це б дало 16 млрд доларів економії на імпорті енергоносіїв...
Як бачити - гроші (валюту) не витрачену - в подальшому заробляти не треба.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 18:00
SATAN написав:
Ще 20 рокiв тому, треба було зробити Нормальну систему оподаткування житла!
Вiд ринкової вартостi!
Як це повязано з темою гілки?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:04
budivelnik Як це повязано з темою гілки?
Дуже просто:
Ви писали?
"Мій будинок разом з моїм споживанням"
Запорiжсталь, Днiпро, Харкiв ... ХТЗ Ви пiсля вiйни сподiваєтесь СЕС живити?
Що Ви у Львовi економите на собi, не заперечує необхiдностi щоби Працювала Промисловiсть!
Хоча, я бачу вихiд!
Пiсля вiйни - пiднiмутья цiни на енергоносiї!
Щоби пiдтримати Виробництво, мабуть треба буде просто увести Податки на СЕС.
Вирученi кошти - вiдправити на закупку електроенергiї на Заходi!
Вай нот?
А ти сам то дивився?
На тобі структуру змін генерації Китаю
1. навiщо тикати?
Я впевнений, моя освiта та iнтелект- вище вашої, я не тикаю.
Тикать будете януковощу -"проффффесору".
2. Причому тут СТРУКТУРА!
ОБСЯГИ!
Дивiться Обсяги!
Якщо наших ТЕС та АЕС, ГЕС буде досить, щоби функцiонувала промисловiсть, якщо ми будемо пiсля вiйни продавати 100 000 КрАЗiв у ЕС, то СЕС - зможуть Пiдтримати iншi галузi!
3. Китай! Вони самi виробляють СЕС! Тому, кожна втiлена у них СЕС - це ПОПИТ на цю саму СЕС, це робочi мiсця, це ВВП!
Як тiльки ми почнемо виробляти повний цикл СЕС або, наприклад смартфони... то кожен українець з вiтчизняним смартфоном чи СЕС, це ПЛЮС до сальдо, тому ще зменьшується вiдтiк валюти на закупку iмпорту!
У Вас вища освiта є?
У мене донька, це все у 3 классi вивчала на прикладах "окремого господарства".
Скiльки Заробляєш, скiльки витрачаєш i чому Потребкредит, який не перекривають доходи - Це ЗЛО!
Ось i Сальдо!
Брати кредити на розвиток технологiй, на закупку обладнання та iнше - Це Гуд!
Брати кредити на "святкування 50 рiччя закiнчення будiвлi собачої будки" - шиза.
Хоча, якщо вiддавати кредити будете не "ви" а онуки, то можна... якщо так ненавидиш цих онукiв!
Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:18
SATAN написав:
Причому тут СТРУКТУРА!
ОБСЯГИ!
Дивiться Обсяги!
Дурень задасть стільки запитань що й сто мудреців не дадуть на них відповідей...
Тому я тобі й тикаю..
1 Виходить китайці
які 15 років тому мали в своїй структурі генерації електроенергії 1%
а зараз мають 17%
Дурніші від тебе?
Чи Китай це не світова фабрика?
Так от
Світова фабрика збільшила генерацію від СЕС/ВЕС з 42ГВатт до 1805 Тватт
Ти це спробуй осягнути , а не займайся розповсюдженням популістичних кліше у вигляді білого шуму.
2 Чого заткнувся почувши що я економлю 5300 доларів на імпорті енергоносіїв за рахунок використання енергоощадливих економій і зеленої енергетики замість стандартних?
Ти особисто в рік скільки експортуєш і скільки імпортуєш щоб забезпечити цей експорт?
Якщо різниця менше 5000 то ти популіст звичайний...
Тобто мій стиль/правила життя дозволяють БУДИНКУ створювати ВВП більше ніж створює українець на особу
3 Ти скільки ВКЛАВ у виробництво товарів/послуг?
Бо мої суми з шістьома нулями .. а твої?нулів більше, але перед нулем нічого крім нуля?
4 Є хороша приказка
Здурі можна й мягке зломати...
В тебе бачу навіть ломати нічого.
5 В моїх дітей є по 40м2 на особу житла...
В тебе скільки ?
Чи ти живучи в собачій конурі переживаєш що виглядаєш білою вороною а тому пробуючи виглядати розумним щось вякаєш про вклади/інвестування і так далі, бо вклав ти чи ні-не видно (можна ж завжи розказати про море крипти яку ніхто не може побачити) а наявність собачої будки-бачать всі?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 20:54
budivelnik
Скажiть, Ви особисто будете спiлкуватись з людиною, яка хамить, тикає, перекручує?
Не бачу для себе сенсу!
«Не давайте святині псам і не кидайте перлів (бісеру) ваших перед свиньми, щоб вони не потоптали їх ногами своїми і, повернувшися, не розтерзали вас» (Матв., 7,6).
Бувайте.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 21:00
SATAN написав:
Скажiть, Ви особисто будете спiлкуватись з людиною, яка хамить, тикає, перекручує?
Для того й тикаю , щоб молодий початківець ,якщо вже вирішив зайняти чийсь час - то писав про те що сам зробив/робить і не генерував білий шум з методичок..
Ти б спершу вивчив мої повідомлення ще 16 річної давності тут - тоді б побачив що те що ти тут пробуєш видати за сенсацію -я спрощено пояснював таким як ти ще 16 років тому.
І на рахунок того що перекручує..
Що я там перекрутив?
Ти запитав про експорт - відповідь отримав, при чому ти навіть не уявляв що це просто інша сторона економіки
ТИ привів приклад Китаю - отримав цифри про Китай....
Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:00
Ядерная энергетика в Китае (не включая Тайвань) имеет 54 действующих промышленных ядерных реактора, размещённых на 18 АЭС, суммарной мощностью 50,8 ГВт[1] (по состоянию на январь 2022 года). Также 14 блоков находятся в стадии строительства и примерно 30 запланировано. За период с 2014 по 2020 года, доля атомной энергетики в общей выработке электричества выросла на 2,55 % и составила 4,94 %
КНР создал свой термоядерный реактор, а также участвует в проекте ИТЭР. В 2023 год в стране был запущен первый реактор на основе тория — TMSR-LF1[6].
В 2025 году Китай заявил о своём лидерстве по общей установленной мощности АЭС, с учётом строящихся[7].
Большинство атомных электростанций в Китае расположены на побережье и в целом основаны на использовании морской воды для прямого охлаждения. И уже говорят о нехватке потенциальных площадок для возможного строительства АЭС — почти все подходящие площадки на побережье распланированы. Китай планирует расширить атомный парк к 2030 году до 120—150 ГВт[14].
Для сравнения, даже до войны, Укараина производила всего 150 млрд кВт час, что по сравнению с Китайскими 10 000 ТВт час.... ну как блоха на теле слона.
Если Украина собирается конкурировать с китайскими производителями стали и пр., ну.. или нужна дешевая энергия.. или...
Китай - расширяет производство электроэнергии во всех сферах и направлениях!
Китаю Нужна энергия, Китай - передовое государство, как и США!
Цель новой политики США - увеличить производство атомной энергии в четыре раза в течение следующих 25 лет.
Причины?
Энергия — это невидимое «топливо» современного интернета. Всё, что мы видим в сети — сайты, онлайн-магазины, стриминговые сервисы или облачные хранилища — работает благодаря дата-центрам, которые круглосуточно питают сотни тысяч серверов.
Суммарная мощность дата-центров в мире превысит 120 ГВт к 2030 году
На данный момент наиболее загруженными регионами с точки зрения энергопотребления дата-центров являются Большой Пекин (Greater Beijing), Большой Шанхай (Greater Shanghai), район Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао (Greater Bay Area), Северная Вирджиния (Northen Virginia), Токио. При этом, как видно из нижеприведенного графика — 20% существующих мощностей ЦОД (11 ГВт) сегодня размещены в Китае.
мы наблюдаем за массовым внедрением AI в нашу жизнь!
Потребление электроэнергии - резко возрастёт, притом - даже у рядовых пользователей.
К примеру, топовая RTX 5090 потребляет в играх 500-600 Ватт, блок питания нормального домашнего компьютера, уже около 1 кВт и т.д. и т.п.
Необходимо НАРАЩИВАТЬ пр-во электроэенргии всеми доступными способами!
А для Украины, которая не имеет высоких технологий а завязана на пр-во стали, прокат и пр. энергоёмкие сферы - наличие доступной, дешевой энергии - единственный вариант прокормить миллионы пенсионеров!
Остальное, сами гуглите, если интересно.С ником "будiвельник", не общаюсь. в черном списке.
Додано: П'ят 19 гру, 2025 22:24
Динаміка виробництва та споживання електроенергії в Україні
Декiлька фактiв
1913 - 0.543 млрд кВт/год
1928 - 1.261 млрд кВт/год
1940 - 12.411 млрд кВт/год
1950 - 14.711 млрд кВт/год
1960 - 53.926 млрд кВт/год
1970 - 137.599 млрд кВт/год
1980 - 235.979 млрд кВт/год
1990 - 298.000 млрд кВт/год
2000 - 171.000 млрд кВт/год
2010 - 188.8 млрд кВт/год
2013 - 194.377 млрд кВт/год
2014 - 182.815 млрд кВт/год
2020 - 148.8 млрд кВт/год
Во всём мире, пр-во и Потребление энергоресурсов, является одним из Критериев роста экономики! Смотрите на статистику по США и реакции рынка!
Больше потребили бензина? Вау, стало быть - больше перевезли товаров, произвели продукции, заплатили налогов и пр., рост Фонды(если нет какого заседания ФРС...).
Это не означает, что не нужно Экономить!
Наоборот, если мы и Экономим и Больше потребляем, это вдвойне Плюс!
Судя по нашей статистике, даже довоенной, у нас - "попа с буквы Ж".
Производство энергии падало, т.к. не было Роста реального пр-во товаров, не было растущего Спроса на электроэнергию!!!
Надо наращивать пр-во! Сразу после войны!
Кроме того, если западные компании не будут иметь доступ к дешевым энергоресурсам, есть сомнение, что они будут хоть какие-то предприятия строить в Украине, после войны!
