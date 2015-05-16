Що за клоунадаSATAN написав:Динаміка виробництва та споживання електроенергії в Україні
Декiлька фактiв
1913 - 0.543 млрд кВт/год
1928 - 1.261 млрд кВт/год
1940 - 12.411 млрд кВт/год
1950 - 14.711 млрд кВт/год
1960 - 53.926 млрд кВт/год
1970 - 137.599 млрд кВт/год
1980 - 235.979 млрд кВт/год
1990 - 298.000 млрд кВт/год
2000 - 171.000 млрд кВт/год
2010 - 188.8 млрд кВт/год
2013 - 194.377 млрд кВт/год
2014 - 182.815 млрд кВт/год
2020 - 148.8 млрд кВт/год
Во всём мире, пр-во и Потребление энергоресурсов, является одним из Критериев роста экономики! Смотрите на статистику по США и реакции рынка!
Больше потребили бензина? Вау, стало быть - больше перевезли товаров, произвели продукции, заплатили налогов и пр., рост Фонды(если нет какого заседания ФРС...).
Это не означает, что не нужно Экономить!
Наоборот, если мы и Экономим и Больше потребляем, это вдвойне Плюс!
Судя по нашей статистике, даже довоенной, у нас - "попа с буквы Ж".
Производство энергии падало, т.к. не было Роста реального пр-во товаров, не было растущего Спроса на электроэнергию!!!
Надо наращивать пр-во! Сразу после войны!
Кроме того, если западные компании не будут иметь доступ к дешевым энергоресурсам, есть сомнение, что они будут хоть какие-то предприятия строить в Украине, после войны!
Ви самі навели цифри, що падіння почалося з початком війни. До 2013 було зростання.