Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Ринок енергоносіїв
в контексті

Ринок енергоносіїв в контексті
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 12:10

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

SATAN написав:Динаміка виробництва та споживання електроенергії в Україні
Декiлька фактiв
1913 - 0.543 млрд кВт/год
1928 - 1.261 млрд кВт/год
1940 - 12.411 млрд кВт/год
1950 - 14.711 млрд кВт/год
1960 - 53.926 млрд кВт/год
1970 - 137.599 млрд кВт/год
1980 - 235.979 млрд кВт/год
1990 - 298.000 млрд кВт/год
2000 - 171.000 млрд кВт/год
2010 - 188.8 млрд кВт/год
2013 - 194.377 млрд кВт/год
2014 - 182.815 млрд кВт/год
2020 - 148.8 млрд кВт/год

Во всём мире, пр-во и Потребление энергоресурсов, является одним из Критериев роста экономики! Смотрите на статистику по США и реакции рынка!
Больше потребили бензина? Вау, стало быть - больше перевезли товаров, произвели продукции, заплатили налогов и пр., рост Фонды(если нет какого заседания ФРС...).

Это не означает, что не нужно Экономить!
Наоборот, если мы и Экономим и Больше потребляем, это вдвойне Плюс!

Судя по нашей статистике, даже довоенной, у нас - "попа с буквы Ж".
Производство энергии падало, т.к. не было Роста реального пр-во товаров, не было растущего Спроса на электроэнергию!!!

Надо наращивать пр-во! Сразу после войны!
Кроме того, если западные компании не будут иметь доступ к дешевым энергоресурсам, есть сомнение, что они будут хоть какие-то предприятия строить в Украине, после войны! :(
Що за клоунада
Ви самі навели цифри, що падіння почалося з початком війни. До 2013 було зростання.
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 15:02

Re: Ринок енергоносіїв в контексті

  Faceless написав:Що за клоунада
Ви самі навели цифри, що падіння почалося з початком війни. До 2013 було зростання.
Людина відноситься до категорії - поверххапайко....
Вона ЕМОЦІЙНО просікла зручну тему.... але ПРОФЕСІЙНО зрозуміти що вона в цьому не розбирається - не може, по тій простій причині , що поверхапайки знають все і на все мають рецепти... бо ніколи не пробували втілити те за що агітують, а раз не пробували то не підпадають під категорію битих і не знають що
За одного битого - двох не битих дають...
Повідомлення Додано: Суб 20 гру, 2025 15:07

  budivelnik написав:
  Faceless написав:Що за клоунада
Ви самі навели цифри, що падіння почалося з початком війни. До 2013 було зростання.
Людина відноситься до категорії - поверххапайко....
Вона ЕМОЦІЙНО просікла зручну тему.... але ПРОФЕСІЙНО зрозуміти що вона в цьому не розбирається - не може, по тій простій причині , що поверхапайки знають все і на все мають рецепти... бо ніколи не пробували втілити те за що агітують, а раз не пробували то не підпадають під категорію битих і не знають що
За одного битого - двох не битих дають...

дивна людина, яка не встигла зареєструватись, а вже на декількох гілках намагається висловлювати простирадла думок в хайпово-лозунговому стилі краще бути багатим та здоровим. й поміж іншим Європа погана, та таке інших.

питання - "чьих будете?" :lol:
