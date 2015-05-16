|
Ринок енергоносіїв в контексті
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 20 гру, 2025 12:10
SATAN написав:Динаміка виробництва та споживання електроенергії в Україні
Декiлька фактiв
1913 - 0.543 млрд кВт/год
1928 - 1.261 млрд кВт/год
1940 - 12.411 млрд кВт/год
1950 - 14.711 млрд кВт/год
1960 - 53.926 млрд кВт/год
1970 - 137.599 млрд кВт/год
1980 - 235.979 млрд кВт/год
1990 - 298.000 млрд кВт/год
2000 - 171.000 млрд кВт/год
2010 - 188.8 млрд кВт/год
2013 - 194.377 млрд кВт/год
2014 - 182.815 млрд кВт/год
2020 - 148.8 млрд кВт/год
Во всём мире, пр-во и Потребление энергоресурсов, является одним из Критериев роста экономики! Смотрите на статистику по США и реакции рынка!
Больше потребили бензина? Вау, стало быть - больше перевезли товаров, произвели продукции, заплатили налогов и пр., рост Фонды(если нет какого заседания ФРС...).
Это не означает, что не нужно Экономить!
Наоборот, если мы и Экономим и Больше потребляем, это вдвойне Плюс!
Судя по нашей статистике, даже довоенной, у нас - "попа с буквы Ж".
Производство энергии падало, т.к. не было Роста реального пр-во товаров, не было растущего Спроса на электроэнергию!!!
Надо наращивать пр-во! Сразу после войны!
Кроме того, если западные компании не будут иметь доступ к дешевым энергоресурсам, есть сомнение, что они будут хоть какие-то предприятия строить в Украине, после войны!
Що за клоунада
Ви самі навели цифри, що падіння почалося з початком війни. До 2013 було зростання.
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:02
Faceless написав:
Що за клоунада
Ви самі навели цифри, що падіння почалося з початком війни. До 2013 було зростання.
Людина відноситься до категорії - поверххапайко....
Вона ЕМОЦІЙНО просікла зручну тему.... але ПРОФЕСІЙНО зрозуміти що вона в цьому не розбирається - не може, по тій простій причині , що поверхапайки знають все і на все мають рецепти... бо ніколи не пробували втілити те за що агітують, а раз не пробували то не підпадають під категорію битих
і не знають щоЗа одного битого - двох не битих дають...
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:07
budivelnik написав: Faceless написав:
Що за клоунада
Ви самі навели цифри, що падіння почалося з початком війни. До 2013 було зростання.
Людина відноситься до категорії - поверххапайко....
Вона ЕМОЦІЙНО просікла зручну тему.... але ПРОФЕСІЙНО зрозуміти що вона в цьому не розбирається - не може, по тій простій причині , що поверхапайки знають все і на все мають рецепти... бо ніколи не пробували втілити те за що агітують, а раз не пробували то не підпадають під категорію битих
і не знають щоЗа одного битого - двох не битих дають...
дивна людина, яка не встигла зареєструватись, а вже на декількох гілках намагається висловлювати простирадла думок в хайпово-лозунговому стилі краще бути багатим та здоровим. й поміж іншим Європа погана, та таке інших.
питання - "чьих будете?"
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:24
SATAN написав: Vadim_
в Италии брату жены подобное установили за местный бюджет,(бесплатно) сколько это стоит в Україне
?
Ничего не бывает бесплатно!
Бюджет? НАЛОГИ наполняют или "европечатание" или заимствования!
То есть, за установку бесплатно МЭМ, Ваш брат и жена - рассчитаются "непонтно почему" подорожавшими услугами и товарами.
Но, человек, простой человек, думает о себе и сейчас а не о детях и внуках.
Думаю, у нас тоже можно бесплатно всем поставить СЭС!
Достаточно подписать Договор какой-то, типа "обязуемся до 2030 года взять с боем Пекин и свергнуть коммуняк! В случае неисполнения... ну там, передать в вечное пользование всю Черкасскую область!"
Как Вам такое?
НЕТ НИЧЕГО БЕСПЛАТНОГО, поверьте!
Нет там, Наверху, на Западе - лохов...
Бесплатный сыр, он только в мышеловке
Буду спорить,
шо вам зробила за ваші
податки держава крім тцк і сп?
